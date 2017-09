UNTER DEUTSCHEN BETTEN | ab 05.10.2017 im Kino:

Veronica Ferres endlich wieder im deutschen Kino. Sie steht in der Bestsellerverfilmung UNTER DEUTSCHEN BETTEN in einer Komödie wieder vor der Kamera. Selbstironisch, frech, unverschämt, aber auch PUTZig. Der weibliche Superstar hat mit großen Kinorollen wie in SCHTONK, DAS SUPERWEIB und ROSSINI-ODER DIE MÖRDERISCHE FRAGE, WER MIT WEM SCHLIEF Ihr Komödientalent vielfach und äußerst erfolgreich unter Beweis gestellt. An ihrer Seite Heiner Lauterbach, Milan Peschel, Eray Egilmez, Simon Schwarz und Magdalena Boczarska als Justyna sowie viele Showgrößen, über Monika Gruber bis hin zu Oliver Pocher. Regie führt Jan Fehse.

Zum Film:

One-Hit-Wonder Linda Lehmann (Veronica Ferres) träumt vom großen Aufstieg – und fällt tief!

Das große Comeback!…. geht richtig schief, ihr Langzeit-Freund und Produzent Friedrich (Heiner Lauterbach) hat sich schon längst ein neues Sternchen geangelt und so steht sie vor dem Scherbenhaufen ihres Lebens. Niemand öffnet ihr mehr die Tür, die einzige, die sich ihrer annimmt, ist ihre ehemalige Putzfrau, deren Namen Linda nicht mal kennt.

Die Frau, die ihre Mitmenschen stets schlecht und von oben herab behandelt hat, muss nun mit Justyna putzen gehen. Aber nicht nur im Wohnzimmer!

Die verwöhnte Linda entpuppt sich jedoch nicht nur als völlig ungeeignete Putzhilfe, sondern bekommt zwischen verschmutzten Toiletten und arroganten Musikproduzenten ordentlich ihr Fett weg und bringt mit ihren Star-Allüren richtig Chaos in Justynas Leben…

Quelle und Bildquelle: Twentieth Century Fox