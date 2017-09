Royal Enfield Flagship Store Vienna eröffnet

Ältestes Motorradhandelsunternehmen Wiens betreibt den ersten Flagship Store der ältesten Motorradmarke der Welt im deutschsprachigen Raum. Keine andere Motorradmarke der Welt kann auf eine derart lange Geschichte im Motorradbau zurückblicken wie Royal Enfield.

1891 als Maschinenbauunternehmen gegründet, stieg Royal Enfield 1898 in den Fahrzeugbau ein, 1901 wurde das erste Motorrad der Marke präsentiert. Seitdem produziert Royal Enfield ohne Unterbrechung Motorräder. In den letzten 8 Jahren kann sich Royal Enfield einen weiteren Rekord auf die Fahnen heften: Seit 2011 ist die heute in Indien produzierende Marke mit jährlichen Wachstumsraten von über 40% die am stärksten wachsende Motorradmarke der Welt. Wurden 2010 gerade einmal 53.000 Fahrzeuge produziert, so waren es 2016 schon unglaubliche 633.000 Fahrzeuge. Da die Tendenz weiter stark steigend ist, wurde kürzlich das dritte, topmoderne Produktionswerk in Betrieb genommen.

Hinter den klassischen Formen – das Basismodell „Bullet“ wird zum Beispiel seit 1932 produziert – steckt mittlerweile moderne Technik und rund um den Globus wurden Flagship Stores eröffnet, die die Traditionsmarke in angemessenem Ambiente präsentieren. Nach London, Paris, Barcelona, Delhi, Milwaukee, Dubai und einigen anderen Metropolen wurde am 22. September 2017 mit dem Royal Enfield Flagship Store Vienne der erste Flagship Store im deutschsprachigen Raum eröffnet.

In der Dresdner Straße 132 werden die klassischen Motorräder in ebenso klassischem Ambiente präsentiert, dazu noch die umfangreiche Bekleidungs- und Zubehörlinie „Royal Enfield Gear“. Gediegen gerahmte Reproduktionen alter Fotoaufnahmen und Werbesujets laden dazu ein, sich in die über 125jährige Geschichte der Motorradmarke zu vertiefen.

Betrieben wird der Royal Enfield Flagship Store Vienna von der Firma Hebart, das als ältestes Motorradhandelsunternehmen Wiens gilt und mittlerweile auf ebenfalls beachtliche 70 Jahre Firmengeschichte zurückblicken kann. Bei der Umsetzung des neuen Flagship Stores wurden die Inhaber Marion und Heribert Michlmayer tatkräftig von Royal Enfield und der in der Nähe von Krems/Donau, Niederösterreich ansässigen KSR Group, die Royal Enfield in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreibt, unterstützt. Uwe Maciejonczyk, Regional Manager Central & Eastern Europe bei Royal Enfield, ließ es sich natürlich nicht nehmen, der Eröffnung selbst beizuwohnen und Glück- und Erfolgswünsche aus der Unternehmenszentrale in Chennai (dem früheren Madras) zu übermitteln.

Zusammen mit Michael Kirschenhofer, Geschäftsführer der KSR Group, brachte er auch ein paar Überraschungen mit: Insgesamt vier aufsehenerregende Royal Enfield-Custombikes, die noch nie zuvor in Österreich ausgestellt wurden, sowie einen Prototyp der „Himalayan“, dem neuesten Adventure-Tourer von Royal Enfield.

Adresse: Royal Enfield Flagship Store Vienna

Dresdner Straße 132

1200 Wien

Österreich

Telefon: +43 1 3327548 Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 08:30 – 18:00

Samstag: 09:00 – 12:00 Mehr zur Royal Enfield unter: www.royal-enfield.info!

Quelle/Bildquelle: © Florian Schulte, KSR-Group, www.royal-enfield.info