Trinktipps, Detox und Retreat: WASSERWISSEN tanken mit E-Book

Spannendes und Erfrischendes rund um das Thema Mineralwasser kostenlos von Plose

Menschen bestehen zu mehr als 60 Prozent aus Wasser, doch was wissen wir eigentlich über H2O? Was unterscheidet natürliches Mineralwasser von Tafelwasser, und warum sollte man Rotwein nie mit spritzigem Wasser kombinieren? Spannende Fakten und viele Tipps zum erfrischenden Nass bietet das neue und erste E-Book von Plose Mineralwasser. On top bietet es den Lesern Rezepte für coole, alkoholfreie Drinks, Wissenswertes zum Trendthema Detox und 33 Trinktipps, um die täglich nötige Trinkmenge mit Leichtigkeit zu erreichen. Das und noch mehr ist kompakt und frisch illustriert in dem Plose-E-Book WASSERWISSEN zu finden. Auf www.acquaplose.com/de (Direktlink: http://bit.ly/2wfx4Mq) steht es kostenfrei zum Download zur Verfügung.

Plose Mineralwasser

Plose Mineralwasser nimmt die Leser in seinem E-Book WASSERWISSEN mit hinauf auf den 1.870 Meter hohen Berg Plose und erklärt, wie das Mineralwasser von dort in die Flasche gelangt. Dabei wird dem Leser außerdem leicht und verständlich vermittelt, welche Wasserarten es gibt und was sie unterscheidet. Zudem wird anschaulich das Wasserwesen Mensch dargestellt und verdeutlicht, welche wichtigen Aufgaben Wasser im Organismus übernimmt. Damit auch die Praxis und der Genuss nicht zu kurz kommen, gibt Plose den Lesern 33 Trinktipps an die Hand. So fällt es nicht mehr schwer, täglich ausreichend Flüssigkeit aufzunehmen. Mit den coolen, alkoholfreien Sommerdrinks sowie Kochtipps mit Wasser wird klar: Mineralwasser kann mehr als nur den Durst löschen. Und für diejenigen, die mal wieder eine Auszeit vom Alltag nötig haben, liefert das E-Book eine Anleitung für ein DIY-Retreat in den eigenen vier Wänden inklusive Yogaprogramm und Mahlzeitenvorschlägen. Auch Weinliebhaber kommen nicht zu kurz, denn wer bisher immer dachte, es sei gleich, welches Mineralwasser zu welchem Wein getrunken wird, irrt. Mithilfe der Faustregeln für eine gelungene Wasser-Wein-Kombination können die Leser beim nächsten Treffen mit Freunden punkten. Verständlich erklärt und schick illustriert bereitet das E-Book beim Lesen auch den Augen Freude. So klappt es demnächst dann auch mit dem Wassertrinken.



Die redaktionelle Betreuung des E-Books erfolgte durch die Ernährungswissenschaftlerinnen von kommunikation.pur. Verantwortlich für die Gestaltung ist LOCKVOGEL – Werbenest Hamburg, die Infografiken wurden von 99 ideas erstellt.

Plose Mineralwasser entspringt einer Arteserquelle auf 1.870 Meter Höhe. Von dort wird es ins Tal gelenkt, nicht gepumpt, wo es ausschließlich in Glasflaschen abgefüllt wird. Mit einem sehr geringen Trockenrückstand von 22 mg/l fällt es in die Kategorie der leichten Wässer. Außerdem besitzt es sehr viel quelleigenen Sauerstoff und einen zellgängigen pH-Wert von 6,6. Das natürliche Mineralwasser gibt es in drei verschiedenen Varianten: ohne Kohlensäure (Naturale), mit mittlerem Kohlensäuregehalt (Medium) und mit viel Kohlensäure (Frizzante).

Downloadlink:

http://www.acquaplose.com/de/ news-eventi/wasserwissen-das- neue-e-book-von-plose/

Kurzlink:

http://bit.ly/2wfx4Mq

Plose Quelle AG

Das Familienunternehmen aus Brixen vertreibt seit 60 Jahren erfolgreich natürliches Mineralwasser aus dem alpinen Hochgebirge Südtirols. Die Geschichte der Plose Quelle AG begann bereits im Jahr 1952, als der Weinhändler Josef Fellin eine Lebensmittelmesse in Parma/Italien besuchte, wo er an einem Kongress über die Einflüsse von Mineralwasser auf den menschlichen Organismus teilnahm. Fellin erinnerte sich, dass bereits 1913 das Wasser aus den Plose-Quellen oberhalb von Brixen untersucht und als hervorragend eingestuft worden war. Überzeugt von den Eigenschaften, füllte Fellin 1957 erstmals das Wasser in Flaschen ab. Die Plose Quelle AG ist bis heute im Besitz der Familie Fellin; sie betreibt ein modernes Produktionswerk in Brixen, das die Abfüllung des geschätzten Mineralwassers nur nach den strengsten hygienischen Vorschriften erlaubt und somit die Reinheit des Wassers und der anderen Produkte aus dem Hause Plose garantiert. Plose-Produkte sind in Italien, Deutschland und vielen anderen europäischen Ländern erhältlich. Partner des DZVhÄ

Seit Anfang 2009 kooperiert die Plose Quelle AG mit dem DZVhÄ und pflegt den aktiven Dialog mit deutschen Homöopathen. Gemeinsam mit dem DZVhÄ informiert Plose mittels verschiedener Aktionen homöopathische Ärzte über die positive Wirkung von mineralienarmem Wasser im Rahmen einer homöopathischen Behandlung.