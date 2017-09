Gibt es NetBet Casino Spiele bald schon als Social Games?

Social Gaming – Der neue Trend?!

Gemeinsam mit Freunden und Bekannten an der Playstation zocken oder dank des Internets auch unbekannte Gegner herausfordern – Social Gaming liegt voll im Trend. Besonders Autorennen, aber auch Shooter-Spiele führen da wohl unangefochten die Hitliste der beliebtesten Spiele an. Bisher noch davon unberührt ist lediglich der Glücksspielsektor. Obwohl gerade Online Casinos wie das NetBet Casino in den vergangenen Jahren einen unheimlichen Zulauf erfahren haben, wagt man sein Glück doch bisher weitestgehend alleine. Doch das soll sich jetzt dank der neusten VR-Technik ändern. Wir verraten Ihnen, wie sich der Glücksspielsektor demnach zukünftig verändern könnte.

VR-Technik demnächst auch für Casino Spiele?

Können die Spiele im NetBet Casino auch demnächst von der VR-Technik profitieren? VR steht dabei als Abkürzung für Virtual Reality, die mittels einer Brille beeindruckende, räumliche 3D-Effekte übermittelt und insbesondere für Social Spiele ihre bisherige Verwendung findet. Gerade für das Spielerlebnis an der Playstation sorgt die VR-Technik dabei für eine unnachahmliche Atmosphäre, die es bislang noch nie so gegeben hat. Sollte sich diese Technik in Zukunft auch für NetBet Casino Spiele durchsetzen, werden Live-Dealer einen noch beeindruckenderen Auftritt hinlegen. Wir dürfen also gespannt sein!

Kooperative VR-Spiele

„Werwolves within“ von Ubisoft stellt zusammen mit „Star Trek Bridge Crew“ das Nonplusultra an VR-Spielen mit kooperativen Charakter dar. Während es bei dem einen noch darum geht, am Lagerfeuer darüber zu diskutieren, wer von ihnen der Werwolf sein könnte, heißt es bei Star Trek in verschiedenen Missionen um das pure Überleben zu kämpfen. Damit haben sich die Spielmacher zudem ein soziales Experiment ausgedacht, das sicherlich auch angewandt auf das Casino interessante Formen annehmen könnte.

Wie könnte ein VR-Spiel fürs Casino aussehen?

Sicherlich werden uns auch hier die Spielmacher wieder einen Schritt voraus sein, doch denkbar wäre für Casino Social Spiele zum Beispiel, dass sich die Spieler an den jeweiligen Tischen auch miteinander unterhalten können, während sie auf ihren nächsten Einsatz warten. Dies würde die unnachahmliche Casino-Atmosphäre auch zu den Online-Anbietern, etwa eines NetBet Casinos bringen.

Doch natürlich sollte man neben Roulette und Poker das Spielangebot um einiges erweitern. Auch Dart oder Pool könnten da wie selbstverständlich mit ins Programm genommen werden. Aber was wäre die Casino-Welt ohne den Flair von Las Vegas? Bekanntlich sind die dort stattfindenden Shows ja nicht nur bei Casino-Fans in aller Munde. Und da der Fantasie keine Grenzen gesetzt sind, können wir uns wahrlich darauf freuen, wenn die Virtual Reality auch im Casino-Bereich bald Einzug findet. Für Online Casinos wie NetBet, immerhin einer der größten Glücksspielanbieter im Internet, kann sich sich das nur positiv auswirken. Schließlich könnte sich der Casino-Sektor wohl kaum eine bessere Publicity vorstellen. Vielleicht wird dem Casino Spiel damit auch ein kooperativer Charakter verliehen.

