Körperbeherrschung – Selbstüberwindung – Willensstärke

Stärker ist besser – Die Vorteile progressiven Krafttrainings

„Wer hat je davon gehört, daß Schwäche vorteilhaft sei?“ Eberhard Schneider

Wahre Fitness

Das geläufige Verständnis von Fitness ist bis heute viel zu eng.

Würden Sie jemanden als fit bezeichnen, der zwar ein mehrgeschossiges Treppenhaus im Sprint erobern kann, mit zwei Kisten Wasser jedoch bereits Probleme hat, die erste Etage zu erreichen?

Bisher wird Fitness mit der Leistungsfähigkeit des Herz-Kreislaufsystems gleichgesetzt, aber muskuläre Fitness ist von ebenso großer Bedeutung. Erst Kraft und Ausdauer gemeinsam machen einen Menschen wirklich vollkommen fit.

Jeder Mann besitzt in seiner Muskulatur ein individuelles Verhältnis aus denjenigen Muskelfasern, die primär auf ausdauernde Beanspruchungen reagieren und solchen, die vor allem durch intensive und kurzfristige Belastungen beansprucht werden.

Wer somit z.B. nur im Ausdauerbereich trainiert, indem er regelmäßig Laufen geht, beansprucht nur einen Teil seiner Muskulatur, während der andere brach liegt. Je intensiver derjenige nun sein Ausdauertraining betreibt, umso mehr verkümmert die andere Hälfte seiner Muskulatur. Auf diese Weise entwickelt sich in seinem Körper ein schwerwiegendes muskuläres Ungleichgewicht. Durch ein entsprechendes Krafttraining würde er sein Potential wirklich ausnutzen und viele Vorteile genießen!

Schaffen Sie sich einen Muskelpanzer

Diejenigen Muskelfasern, die durch ausdauernde Belastungen angesprochen werden, neigen nicht zur Hypertrophie – dies bedeutet, dass sie durch Beanspruchung nicht zum Dickenwachstum angeregt werden. Die Art Muskelfasern, die durch Krafttraining beansprucht werden, neigen jedoch zu Hypertrophie. Durch entsprechenden Widerstand werden sie somit in ihrem Umfang anwachsen. Auf diese Weise entwickelt sich ein schützendes Muskelkorsett an Ihrem gesamten Körper, welches Ihren passiven Bewegungsapparat, der aus Knochen, Gelenken, Bändern und Sehnen besteht, schützen und schonen wird.

All die Lasten und Einwirkungen, die nicht von Ihren Muskeln abgemildert werden, belasten Ihren passiven Bewegungsapparat. Dieser ist jedoch bei weitem nicht so regenerationsfähig, wie Ihre Muskulatur, die zu Ihrem aktiven Bewegungsapparat zählt. Knorpel- und Gelenkverschleiß werden sich anhaltend negativ auf die Qualität Ihres Lebens auswirken.

Wenn Sie durch entsprechendes Krafttraining jedoch Vorsorge treffen, dann schützen Sie somit nicht nur Ihren passiven Bewegungsapparat. Sie erhöhen auch langfristig die Qualität Ihres Lebens, da die hinzugewonnene Muskulatur diejenigen Belastungen abpuffert, die ansonsten Ihre darunter liegenden Strukturen schädigen würden.

In unserem Leben werden wir immer wieder mit unvorhergesehenen Lasten, Fehltritten oder auch schädigenden Fremdeinwirkungen konfrontiert, auf die wir keinerlei vorbeugenden Einfluss nehmen können. Eine starke Muskulatur schützt Sie vor diesen Einwirkungen. Krafttraining bewahrt Sie somit ebenso vor kurzfristigen Verletzungen, wie auch vor langfristigen Verschleißerscheinungen.

Auch wer primär seine Leidenschaft im Ausdauersport sieht, sollte in regelmäßigen Abständen seine muskuläre Kraft trainieren, damit er vor derart schädigenden Einflüssen geschützt wird. Nur so kann er seine Leidenschaft auch über viele Jahre hinweg beschwerdefrei ausüben. Auf diese Weise trainiert er nämlich alle seine Muskelfasern und alle Kraftbereiche. Er wird somit zum Allroundtalent und schützt sich durch einen entsprechendes Muskelkorsett. Wenn er nun beim Joggen einmal im Fußgelenk umknickt, wird sein gestärkter aktiver Bewegungsapparat den Großteil der schädlichen Überlastung kompensieren können. Anstatt einer schwerwiegenderen Verletzung, die ihn zu einer mehrwöchigen Pause zwingen würde, wird er im besten Fall nur ein leichtes Ziehen verspüren. Bereits kurz darauf wird er wieder trainieren können.

Denn ein starker Körper beugt Schmerzen vor!

Weitere gesundheitliche Vorteile:

Krafttraining wirkt sich jedoch nicht nur positiv auf Ihren aktiven Bewegungsapparat aus. Auch Ihre Knochen, Bänder und Sehnen werden durch langfristiges Krafttraining gestärkt und aufgebaut. Selbst wenn diese in Gesamtheit als passiver Bewegungsapparat bezeichnet werden, handelt es sich bei ihnen um lebendes Gewebe, welches durch entsprechende Belastung zum Wachstum angeregt werden kann. Auf diese Weise lässt sich z.B. Osteoporose nicht nur vorbeugen, sondern sogar entgegenwirken. Krafttraining ist somit die beste Möglichkeit, um auf Medikamente verzichten und dennoch altersbedingten Muskel- und Knochenschwund verhindern zu können!

Selbst Rückenbeschwerden, Haltungsprobleme und muskuläre Dysbalancen lassen sich durch ein ganzheitliches Krafttraining wieder beheben, was wiederum eine entsprechend starke Auswirkung auf die Qualität Ihres Lebens mit sich bringen wird!

Körperbeherrschung, Selbstüberwindung und Willensstärke

Indem sich bei Ihrem Krafttraining der Widerstand immer exakt wählen lässt, haben Sie eine gute Grundlage, um Ihre jeweiligen Leistungen in den einzelnen Übungen genau feststellen zu können. Eine anvisierte Steigerung ihrer Kraftleistungen erreichen Sie immer dann am effektivsten, wenn Sie sich während Ihres Krafttrainings regelmäßig mit ihren jeweiligen Leistungsgrenzen konfrontieren und versuchen, diese zu überwinden. Je näher Sie diesen Grenzen Ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit kommen, umso besser wird auch Ihre Körperbeherrschung, da Sie immer besser lernen, Ihren Körper für die Erreichung Ihrer Leistungsziele zu nutzen.

Mann lernt etwas nämlich etwas erst wirklich kennen und beherrschen, wenn man weiß, wo dieses etwas seine derzeitigen Grenzen hat und wie es sich anfühlt, diese Grenzen auszutesten und zu überschreiten!

Für den Charakter eines Menschen gilt das Gleiche: Indem Sie durch das Krafttraining schrittweise lernen, Ihren Körper immer besser zu beherrschen, erlaubt Ihnen diese Fähigkeit Ihre eigenen Grenzen und somit Ihren derzeitigen Leistungsstandard zu überwinden. Auf diese Weise können Sie sich schrittweise immer weiterentwickeln und zusätzliche Kraft und Muskulösität aufbauen.

Mit jedem dieser Fortschritte überwinden Sie sich selbst und werden zu einem neuen leistungsstärkeren Menschen!

Im Zuge dieses Fortschreitens werden Sie eine immer festere Willensstärke entwickeln, die es Ihnen ermöglichen wird, Ihr Potential ímmer stärker nutzen zu können. Zusehends werden Sie zu einem Menschen der in bestehenden Grenzen kein absolutes Ende, sondern vielmehr eine Herausforderung für eine weitere Leistungssteigerung erkennt. Diese drei Punkte der Körperbeherrschung, Selbstüberwindung und Willensstärke werden sich nicht nur auf Ihr Training, sondern auch auf Ihr gesamtes Leben äußerst positiv auswirken!

Krafttraining ist somit bei weitem besser als die üblichen Seminare, Coachings oder sonstigen Lehrgängen zur Persönlichkeitsstärkung. Nirgends werden Sie Ihre Fähigkeiten besser kennenlernen, direkter mit Ihren Grenzen konfrontiert und dazu auch noch lernen, wie man diese überwindet!

Verbessern Sie Ihr Aussehen

Nichts ist ästhetisch ansprechender, als ein athletischer Körperbau.

Nicht jeder Mann ist mit seinem Aussehen zufrieden, aber jeder Mann hat die Möglichkeit, durch entsprechendes Krafttraining sein eigenes Körperbild zu verändern, indem er Fett abbaut und gezielt Muskulatur aufbaut. Beide Ziele können Sie erreichen, indem sie Krafttraining betreiben:

Je mehr Muskulatur Sie nämlich aufbauen, desto höher steigt auch der Grundumsatz Ihres Energiehaushalts an. Dies bedeutet, dass Ihre Muskeln, selbst dann, wenn Sie gerade nicht aktiv beansprucht werden, durchgängig verstärkt Energie verbrauchen. So dürfen Sie bei einer Diät – solange Sie Ihre Muskeln durch Training und Protein erhalten – weit mehr essen als eine weniger muskulöser Mensch und werden dennoch weiterhin abnehmen, solange Sie dabei ein negatives Kaloriendefizit kreieren.

Darüber hinaus sind es die Muskeln, die ihrem Körper von Innen nach Außen eine schöne Form verleihen und die Falten glätten werden. Haut und Knochen hingegen sind nicht gerade schön. Nur durch Krafttraining wird es Ihnen somit möglich sein, einen symmetrischen, ästhetischen und straffen Körper aufzubauen, in dem Sie sich wirklich wohl fühlen können!

Erleichtern Sie Ihren Alltag

Durch regelmäßiges Krafttraining, erleichtern Sie sprichwörtlich Ihr gesamtes Leben:

Im Vergleich zu den relativ hohen Gewichten, mit denen Sie sich während des Trainings konfrontieren, werden Ihnen die durchschnittlichen Lasten des Alltags immer geringer vorkommen. Für einen sehr kurzfristigen Einsatz werden Sie somit langfristig entlohnt. Sie werden stress-, sowie schmerzresistenter und insbesondere Ihre Belastbarkeit verstärkt sich enorm. Schließlich werden all diese Eigenschaften durch entsprechendes Krafttraining geschult und gefördert.

Krafttraining ist körpereigenes Doping

Regelmäßiges Krafttraining hat überaus positiven Einfluss auf Ihren körpereigenen Hormonspiegel: Durch die Konfrontation mit steigenden Widerständen setzen Sie allumfassende Aufbauprozesse für Ihren gesamten Körper in Gang. Auf diese Weise programmieren Sie Ihren gesamten Stoffwechsel auf Wachstum, Entwicklung und Leistungssteigerung. Dadurch fühlen Sie sich nicht nur besser, Sie werden auch besser. Ebenfalls steigert sich Ihre Regenerations- und Rehabilitationsfähigkeit enorm. Verletzungen oder operative Eingriffe heilen schneller ab, wodurch Sie schneller wieder einsatzfähig sind.

Ausdauertraining allein verhilft Ihnen nicht zu einem derart anabolen (=aufbauenden) Stoffwechsel. Vielmehr führt Ausdauersport alleine oder zu viel davon sogar zu einem negativen Einfluss auf den anabolen Hormonspiegel, da durch diesen viele katabole (=abbauende) Prozesse in Gang gesetzt werden, die nicht nur Ihr Körperfett, sondern auch Ihre Muskulatur betreffen. Nur Krafttraining verhilft Ihnen somit zu körpereigenem Doping ohne gesundheitliche Nebenwirkungen!

Verbessern Sie Ihre sportlichen Leistungen

„Auch wenn ein Sportler seine Technik oder neuromuskuläre Koordination nicht mehr wesentlich verbessern kann, ist er oft imstande, seine absolute Körperkraft zu verdoppeln, zu verdreifachen oder gar zu vervierfachen und seine sportliche Leistung auf diesem Wege bedeutend zu steigern.“ Arnold Schwarzenegger

Um sich in einer Disziplin nur mit dem Ausüben dieser Disziplin zu verbessern, muss man sehr viel Zeit und Aufwand investieren. Durch den progressiv steigenden Widerstand im Krafttraining können Sie die Entwicklung Ihrer sportlichen Leistungsfähigkeit jedoch rasant beschleunigen. Mit dem steigenden Level Ihrer Körperkraft werden Sie schneller und stärker, was sich so ziemlich auf jede sportliche Betätigung positiv auswirkt.

Zusätzlich erlaubt Ihnen ein ganzheitliches Krafttraining des gesamten Körpers bestehende Dysbalancen und Schwachstellen wenig genutzter Muskeln, welche bei intensiver Ausübung einer Sportart regelmäßig auftreten, auszugleichen und somit zu beheben. Auch dies wird sich durch Leistungssteigerungen in Ihrer jeweiligen Disziplin äußern. Allzuoft liegt der limitierende Faktor der eigenen Leistung nämlich nicht in den hauptsächlich beanspruchten Muskeln, sondern vielmehr in den nur unterstützenden und stabilisierenden Muskelgruppen. Schließlich ist eine Kette immer nur so stark, wie ihr schwächstes Glied!

Das individuelle Krafttraining lässt sich sogar sehr spezifisch auf die jeweiligen Ansprüche der eigenen Disziplin ausrichten: So ist es z.B. möglich die eigene Körperkraft enorm zu steigern, ohne viel an Muskelmasse zuzulegen. Auf diese Weise können Sie Ihre körperliche Leistungsfähigkeit bedeutend erhöhen und dennoch in Ihrer Gewichtsklasse verbleiben.

Zusätzlich können Sie spezifische Übungen mit steigenden Widerständen trainieren, die den typischen Bewegungen Ihrer eigenen Disziplin ähneln. Durch eine spezielle Weise des Krafttrainings können Sie sogar Ihre intermuskuläre und intramuskuläre Koordination schulen. Dadurch wird es Ihnen möglich sein, möglichst viel Kraft in möglichst kurzer Zeit aufzubringen, indem Sie das koordinative Zusammenspiel der einzelnen Muskeln und der einzelnen Fasern in diesen Muskeln optimieren. Krafttraining fördert auf diesem Wege auch Ihr Zentrales Nervensystem, welches diese neuromuskulären Funktionen regelt und organisiert.

Heutzutage gibt es wegen dieser offenkundigen Vorteile kaum noch Leistungssportler, die auf den Nutzen eines intensiven Krafttrainings verzichten. Weshalb sollten Sie es dann tun?

„In other words, in almost every sport there are some muscles, some areas of the body, that are neglected. But I can promise you one thing about progressive resistance weight training: if you are doing your workouts properly, after a short time you will notice that you not only feel and look better, but that your tennis, golf, skiing, swimming or whatever will be greatly improved. You’ll have better stamina, agility, coordination and resilience.“ Arnold Schwarzenegger

Die Freude an der eigenen Entwicklung

Schlussendlich macht es einfach nur unheimlich viel Spaß, beständig die eigenen Grenzen und Kräfte auszuloten und zu erweitern. Nirgendwo lässt sich der Zusammenhang von Einsatz und Erfolg intensiver und direkter erfahren, als am eigenen Körper. Insbesondere die Steigerung der eigenen Lebensqualität ist dabei enorm. Beständig hangelt man sich von Erfolg zu Erfolg hinauf und erweitert dadurch schrittweise die eigene Leistungskapazität. Die Option des Scheiterns ist uns nicht gegeben, nur die des kurzfristigen Verweilens auf einer bestimmten Entwicklungsebene. Es gibt nämlich keine Grenzen, sondern nur Plateaus!

Krafttraining wird es auch Ihnen ermöglichen, die Faszination der fortschreitenden körperlichen Entwicklung hautnah mitzuerleben. Wachstum ist nämlich nicht nur – wie so viele Menschen glauben – in einer zeitlich beschränkten Phase in der Jugend eines Menschen möglich. Auch Erwachsene können beständig sowohl in ihren körperlichen, als auch mentalen Fähigkeiten wachsen. In jedem von uns schlummert das Potential zu dieser Entwicklung und Krafttraining ist das beste Mittel um es zu nutzen!

„There is nothing as good as bodybuilding to get your body tuned up and totally in shape. It doesn’t matter whether you want speed or brute strength, whether you want to run or develop endurance power. The only activity that can build the entire body evenly and uniformly is progressive weight resistance training.“ Arnold Schwarzenegger „Tausende von Studien in den letzten Jahren haben gezeigt, wie wichtig dieser Sport für uns ist. Die körperlichen und seelischen Vorteile sind überwältigend; man fühlt sich besser, wird weniger häufig krank und, vielleicht das Wichtigste, man erhält Beweglichkeit und Körperfunktion bis ins hohe Alter.“ Dr. Mauro Di Pasquale

(cz)

Bildquelle: jerryonlife, www.flickr.com/photos/34909987@N07/3265269814/sizes/m/