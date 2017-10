Hochwertiger Bildband über große Autolegenden und deren Motoren

Der FRANZIS Verlag stellt mit dem Bildband „Motor-Klassiker“ ein edles Geschenkbuch für technik- und automobilbegeisterte Männer vor. Seit mehr als 140 Jahren werden Fahrzeuge gebaut und sind längst der liebste Freund des Deutschen geworden. Dabei sind es vor allem die Klassiker wie der DKW F8 oder der Porsche 911, die bis heute eine Faszination ausüben.

Doch ein Auto ist mehr als nur ein wohlgeformtes Blech auf vier Rädern, schließlich ist der Motor das Herzstück eines jeden Automobils und bedarf besonderer Aufmerksamkeit. Das edle Coffeetable-Buch „Motor-Klassiker“ aus dem FRANZIS Verlag fasst auf mehr als 300 Seiten große Autolegenden und deren Antriebe detailreich in einem Bildband zusammen.

Jeder Motor-Klassiker erzählt eine Geschichte

Kaum eine andere Erfindung hat das 20. Jahrhundert derart beeinflusst wie der Verbrennungsmotor. Daher ist es nur naheliegend, den Fokus des Buchs genau auf diese Verbrennungsmotoren zu richten. Mehr als 80 Motorenklassiker und die dazugehörigen Fahrzeuge werden in dem Bildband vorgestellt. So wird beispielsweise der legendäre Alfa Romeo P2 Gran Premio beschrieben, ein rotes Geschoss, das dem italienischen Autohersteller in den 20er- und 30er- Jahren viele Grand-Prix-Siege einbrachte.

Dabei geht es aber nicht nur um Fahrzeuglegenden, die große Erfolge im Rennsport feierten, sondern auch um Autos und ihre Antriebe, die besondere Geschichten erzählen. Ein gutes Beispiel dafür ist der BMW 1500, der als Vorläufer der 5er-Reihe gilt und durch seinen Erfolg einen Verkauf des Unternehmens an Daimler-Benz verhindern konnte. Für alle Technikinteressierten sind zusätzliche Details wie Radstand, Verbrauch oder Leergewicht in übersichtlicher Form dargestellt.

Technik von ihrer schönsten Seite

Großformatige, hochwertige Bilder machen das Buch zu einem Schmuckstück, das man so schnell nicht mehr aus der Hand legen möchte. Die edle Aufmachung und der Hardcover-Einband sichern dem Fotobuch einen Ehrenplatz auf dem Wohnzimmertisch und begeistern Technik-Affine mit Sinn für elegantes Design. Die Texte sind sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache abgedruckt, was den Bildband für nationale und internationale Autofans interessant macht. So eignet sich der Bildband besonders gut als Geschenk zu Weihnachten oder zu anderen besonderen Anlässen.

Das Buch „Motor-Klassiker“ ist für 49,95 € als Hardcover im FRANZIS Onlineshop, im örtlichen Buchhandel und auf Amazon erhältlich. Titel: Motor-Klassiker

Verlag: FRANZIS Verlag

Seiten: 344

Hardcover gebunden

ISBN: 9783645605106

