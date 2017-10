NITRO CIRCUS kommt 2018 mit einer brandneuen Show nach Deutschland

Travis Pastrana ist der Kopf des Actionsportspektakels Nitro Circus, das mit neuen verrückten Fahrzeugen, Tricks und vielem mehr auf große Europa-Tour kommt. Die Fans dürfen sich auf zwei exklusive Shows in Deutschland freuen: am 04. Dezember 2018 in der Münchner Olympiahalle und am 08. Dezember in der SAP Arena in Mannheim.

Karten für die Shows gibt es ab sofort exklusiv auf nitrocircus.com und ticketmaster.de sowie ab dem 06. Oktober an den bekannten Vorverkaufsstellen.

Die größten Momente von Nitro Circus und einige seiner bahnbrechenden Stunts sind dem unerschütterlichen Spirit der Actionsportikone Travis Pastrana zu verdanken. Mit seiner mitreißenden Motivationsgabe spornt er seine Crew zu Höchstleistungen an und es gilt: „go big or go home“! Die neue You Got This Tour überbietet alle bisherigen Tricks von Travis und dem Team als größte, verrückteste und lustigste Show in der Geschichte von Nitro Circus.

„Nitro Circus lässt mir freie Hand!“, erklärt Pastrana. „Ich werfe meine besten und meine absurdesten Ideen in eine gigantische zweistündige Show. Alles, was ich jemals live sehen wollte, setzen wir um. Euch erwarten noch größere, brandneue Rampen, noch verrücktere Stunts und vieles mehr. Es wird surreal und riskant werden. Und es könnte ein paar harte Landungen geben.“

„,You got this‘ ist mehr als eine Tour, es ist eine Lebenseinstellung“, macht Pastrana weiter deutlich. „Als Mannschaftskapitän von Nitro Circus ist es einer meiner Jobs mein Team zu inspirieren, um höher, schneller und weiter zu kommen als sie dachten, kommen zu können. Manchmal mehr als sie sollten! Es ist eine Herausforderung, keine Frage! Aber es ist eine, für die wir leben!“

You Got This versammelt auf dieser Tour neben Travis Pastrana die besten Athleten des FMX, BMX, Scooter und Inline Skating, darunter mehrere X Games Champions und zahlreiche Nitro World Games Champions. Als Kopf der All-Stars der internationalen Ranglisten, wird Travis Pastrana mit ihnen noch nie zuvor gesehene Tricks und zweifelsohne nicht zum Nachahmen empfohlene Stunts in einer kühnen, ganz neuen Produktion mit riesigen Rampen und ungeheuerlichen Vorrichtungen wagen. Diese Show wird gigantisch sein, mit mehr Nervenkitzel, mehr Aufregung und mehr Waghalsigkeit als je zuvor.

Tourdaten 04.12.2018 München Olympiahalle 08.12.2018 Mannheim SAP Arena

Über Nitro Circus Nitro Circus, die weltweit größte Actionsport-Entertainment-Marke, schafft elektrisierende Live-Events und liefert die originellsten Ideen, die erlebnishungrige Fans weltweit begeistern, faszinieren und inspirieren. Von dem weltbekannten Superstar Travis Pastrana im Jahr 2003 gegründet, hat sich Nitro Circus mittlerweile zu einem Multi-Phänomen entwickelt, das erfolgreiche TV-Shows, von Kritikern gefeierte Dokumentarfilme und innovative Digital-Angebote produziert. Dieser Erfolg führte zur Nitro Circus Live Tour. Seit 2010 bereist Nitro Circus Live den Globus und spielt in ausverkauften Stadien auf fünf Kontinenten. Dem Unternehmen gelang 2016 mit dem Debüt von Nitro World Games ein innovativer Durchbruch, der den Wettbewerb im Actionsport auf ein neues Level gehoben hat. Mit bisher über drei Millionen verkauften Tickets, Fernsehsendungen, die in über 60 Ländern ausgestrahlt wurden und mehr als 20 Millionen Fans auf den Social-Media-Plattformen bildet Nitro Circus die Spitze des Actionsports und der Unterhaltung. Weitere Informationen finden Sie unter www.nitrocircus.com