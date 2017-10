Backflip Weltrekord auf der Themse!

Trotz Wind und Wellen…

Travis Pastrana hat mit einem Backflip auf der Themse den Weltrekord gebrochen! 23 Meter hat die Actionsport-Ikone am 5.10.2017 zwischen zwei Booten mit dem Motorrad überwunden!

2006 hatte Mike Metzger sich bei dem Versuch einen Rückenwirbel gebrochen. Natürlich stellt sich deshalb die Frage, warum sich der Extremsportler dieser Herausforderung stellte.

„Leben bedeutet Risiken einzugehen“, erklärt Pastrana. „Wenn Du ein Ziel erreichen willst, dann musst Du raus aus der Komfortzone und alles geben!“

Mit dem Stunt hat Travis Pastrana die Ankündigung der You Got This-Tour durch Europa zelebriert. 2018 kommt er mit seiner Crew von Nitro Circus auch nach Deutschland: am 04. Dezember 2018 in die Münchner Olympiahalle und am 08. Dezember in die SAP Arena in Mannheim.

Das komplette Video zum Stunt:

Quelle/Bildquelle: van Almsick + Team GmbH & Co KG