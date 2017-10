So erkennt man nachhaltige Sportkleidung im Handumdrehen

Die ökologische Nachhaltigkeit

Auch in der Welt der Sportkleidung spielt das Thema Nachhaltigkeit inzwischen eine zentrale Rolle. Da sich immer mehr Menschen Gedanken um ihren Konsum und Verbrauch machen, gibt es sogleich einige Hersteller, welche diese Ansprüche in besonderer Form bedienen möchten. Doch worauf ist zu achten, um am Ende tatsächlich nachhaltige Sportkleidung in den Händen zu halten?

Zu Beginn sind es meist die ökologischen Aspekte, welche die Hersteller von Sportkleidung bei ihrer Produktion verfolgen. Dies beginnt damit, dass die Kleidung möglichst schonend produziert wird. Dazu gehört der Umweltschutz vor Ort, der unterschiedliche Ausrichtungen annehmen kann. Von der sachgerechten Entsorgung der entstandenen Abfallprodukte, bis hin zum effektiven Einsatz der verwendeten Ressourcen ist es ein breites Paket verschiedener Maßnahmen, welches am Ende nachhaltige Kleidung ausmacht. Im Hinblick auf das Klima ist es meist der zurückgelegte Wert der Waren vom Hersteller bis ins Geschäft, welcher die Bilanz wesentlich beeinflusst. Je kürzer die Wege sind, welche von der Sportkleidung bis zum Verbraucher zurückgelegt werden, desto umweltfreundlicher lässt sich die gesamte Produktion beschreiben. Welche weiteren Faktoren die ökologische Sichtweise der Nachhaltigkeit dominieren, ist hier dargestellt.

Ein Blick auf das Label

Doch selbst Unternehmen, welche sich die Nachhaltigkeit ihrer Produkte groß auf die Fahnen geschrieben haben, sind im Rahmen des kapitalistischen Wettbewerbs zu bestimmten Maßnahmen gezwungen. Würde die Sportkleidung vollständig in Deutschland produziert werden, wäre es in keiner Form mehr möglich, mit den Preisen anderer Hersteller mitzuhalten. Die Auslagerung, welche in vielen Firmen längst an der Tagesordnung ist, bringt zugleich andere Verpflichtungen mit sich. So muss gut für den Lohn der Arbeiter gesorgt werden, welche immer wieder unter katastrophalen Bedingungen arbeiten müssen. Neben einer fairen Bezahlung, welche zumindest den Standards des jeweiligen Landes entspricht, steht auch die Arbeitssicherheit im Blickpunkt. Die Hersteller nachhaltiger Sportkleidung verpflichten sich in vielen Fällen selbst dazu, alle notwendigen Vorkehrungen in den Fabriken vor Ort zu treffen. Immer mehr Verbraucher sind in Deutschland zudem dazu bereit, diese Entwicklung mit einem kleinen Aufpreis für jedes gekaufte Produkt zu unterstützen. Aufgrund des guten Lohnniveaus, über das wir in unserem Land verfügen, können bereits kleine Unterschiede eine massive Auswirkung haben. Entscheidend ist dafür auch der korrekte Einsatz des Geldes durch die jeweiligen Marken, der wiederum Vertrauen von der Seite der Verbraucher erfordert.

Die individuelle Sichtweise

Natürlich besitzt das Thema Nachhaltigkeit ganz unterschiedliche Dimensionen, die bei der Einschätzung eine wesentliche Rolle spielen. Da jeder Mensch Wert auf andere Bereiche dieses breit gefächerten Begriffs legt, ist es in der Folge auch nicht möglich pauschale Empfehlungen auszusprechen. Während auf der einen Seite vielleicht ökologische Aspekte in den Mittelpunkt rücken, sehen andere den Lohn der Arbeiter im Mittelpunkt, welche die Kleidung in fernen Ländern produzieren. Daher ist es von Bedeutung, die Einstellung des jeweiligen Anbieters in Einklang mit den persönlichen Interessen und Werten zu bringen. Je besser dies gelingt, desto eher entspricht das fertige Produkt am Ende den eigenen Vorstellungen. Sollten in den kommenden Jahren noch mehr Menschen ein Bewusstsein für dieses Thema entwickeln, so wäre es sogleich möglich, maßgebliche Fortschritte zu erzielen und eine Branche zur Nachhaltigkeit zu zwingen.

Bildquelle: istock|RomoloTavani – www.istockphoto.com/de