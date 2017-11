PROFESSOR MARSTON AND THE WONDER WOMEN | Gewinnspiel

PROFESSOR MARSTON AND THE WONDER WOMEN

Ab 2. November 2017 in den deutschen Kinos

Am 2. November startet PROFESSOR MARSTON AND THE WONDER WOMEN in den deutschen Kinos. Der Spielfilm basiert auf der Biographie des Psychologen Dr. William Marston, der den modernen Lügendetektor erfand und mit Wonder Woman eine kontroverse Comicfigur mit feministischen Zügen schuf. Starke Frauen, eine Ménage-à-trois, getriebener Erfindergeist und die Neigung mit Konventionen zu brechen, sorgen im Amerika der 1940er für Konfliktpotential…

Filminhalt:

Die wahre Geschichte des unkonventionellen Lebens von Dr. William Marston (Luke Evans), dem Harvard-Psychologen, der den modernen Lügendetektortest entwickelte und 1941 die Figur Wonder Woman erschuf. Marston lebte in einer polyamorösen Beziehung mit seiner Ehefrau Elizabeth (Rebecca Hall), die ebenfalls Psychologin und Erfinderin war, und Olive Byrne (Bella Heathcote), einer ehemaligen Studentin. Wonder Woman war ein kraftvolles Vorbild, das die feministischen Ideale repräsentierte, nach denen auch Elizabeth und Olive lebten. Doch der Comic führte zu einer Kontroverse, deren Auswirkungen die Leben der drei Liebenden für immer veränderten.

Zum offizielen Kinostart von PROFESSOR MARSTON AND THE

WONDER WOMEN am 2. November 2017

verlost androgon mens magazine 2 exclusive Fanpakete, bestehend aus

je 1×2 Kino-Freikarten

plus je 1× Filmplakat zum Film Wer also mitmachen will, einfach eine Email an

PROFESSOR-MARSTON-gewinnspiel@androgon.de mit Angabe von Namen und Adresse und los geht’s! androgon wünscht viel Erfolg!

Szenenbilder:

Trailer:



Weitere Informationen unter:

www.ProfessorMarstonAndTheWonderWomen.de

Quelle und Bildquelle: © Sony Pictures Deutschland