6. RISE&FALL am 16.12.2017 in Mayrhofen im Zillertal (A)

Der Weg zum Sieg ist bekanntlich mit Hürden gepflastert. Für kaum ein Event gilt das in extremerer Form als für den RISE&FALL, der am 16. Dezember 2017 bereits zum sechsten Mal in Mayrhofen im Zillertal stattfinden wird. In den Disziplinen Skibergsteigen, Paragleiten, Mountainbiken und Skifahren bzw. Snowboarden heißt es den Berg und vor allem sich selbst zu bezwingen. Die heiße Vorbereitungsphase für die Ausnahmesportler und die Veranstalter läuft bereits jetzt. Denn bei diesem Top-Event können nur die Besten bestehen. Am 03. Juli 2017 startete die Anmeldung für den spektakulären Sportevent und nun stehen die 80 Teams fest!

WELTKLASSE STARTERFELD

Neben zahlreichen heimischen Top-Athleten wie Roman Rohrmoser – dem dreifachen Sieger beim RISE&FALL oder Patric Hörhager – Sieger des RISE&FALL 2012, 2014 & 2016 und 2. beim Dolomitenmann in der Paragleiter-Einzelwertung im Jahr 2016, gehen auch dieses Jahr wieder unzählige Weltklasse-Athleten ins Rennen. Unter anderem Phillip Götsch, Sieger des Limone Skyrunning Xtreme, Sieger beim Dolomitenmann in der Disziplin Berglauf und Sieger in der Teambewertung RISE&FALL 2016. Ebenfalls mit dabei: der Schweizer Christian Maurer (Chrigel) – Europameister und dreifacher Weltmeister im Paragleiten, Roland Eberl – das wohl heißeste Eisen dieses Jahres in der Disziplin Paragleiten, Uwe Hohenwarter – Europameister XCM Kat. Master 2016, Daniel Geismayr – Sieger der BIKE Transalp 2017 sowie Felix Wiemers – deutsches Freeride-Aushängeschild.

Zu den weiteren Top-Favoriten des diesjährigen RISE&FALL Starterfeldes zählen unter anderem die Spitzensportler Christian Hoffmann, Konrad Lex, Manfred Reichegger, Toni Lautenbacher und Johanna Erhart (in der Disziplin Skitour), Marco Hollaus, Aaron Duogati (Paragleiten), Hermann Pernsteiner, Jochen Käß und Markus Kaufmann (Mountainbike). Es gilt also für die Sportler wieder alles zu geben. Die Konkurrenz ist groß und es zählt jede einzelne Sekunde.

EINMALIGE ATMOSPHÄRE UND UNTERHALTUNG VOM FEINSTEN

Das Besondere am RISE&FALL ist die einzigartige Atmosphäre: die Luft knistert vor Anspannung und die Fans sorgen für Stimmung und Festivalfeeling. Bis 12.00 Uhr können die Zuschauer beim Warm-Up das Renngelände selbst unter die Lupe nehmen und beim Wettkampf entgeht auch dem Publikum keine Schweißperle der motivierten Teilnehmer. Auf dem Eventgelände werden die actiongeladenen Bilder live und gestochen scharf auf einer Großbildleinwand übertragen. 6HD- und zwei Slow-Motion-Kameras sowie Helikopteraufnahmen mit einer Cineflex Kamera von Red Bull garantieren atemberaubendes Bildmaterial dieses erbarmungslosen Extremsportereignisses. Dieses Mitfiebern und Hautnah-Gefühl machen den Reiz der Veranstaltung aus.

PARTYTIME AM ZIELGELÄNDE UND IM ZENTRUM VON MAYRHOFEN

Aber auch das Rahmenprogramm verspricht dieses Jahr ganz besondere Partylaune, im Zielbereich vor und nach der Siegerehrung sowie auf der Hauptstraße im Ortskern von Mayrhofen. Auf der RISE&FALL Bühne bei der Ahornbahn werden „Die Jungen Aschenwald“ so richtig für Stimmung sorgen. An der Hauptstraße Mayrhofen findet ab 18.00 Uhr die RISE&FALL Night by Haidacher Zillertal statt.

Dort werden der Mercedes-Benz an das Siegerteam und der Wings-for-Life Scheck übergeben. Das beste Damenteam erhält einen „Special-Price“.

Teaser Rise & Fall 2017:



TIMETABLE für 2017:

Freitag, 15.12.2017 | Europahaus Mayrhofen

ab 17.00 Uhr Startnummernvergabe und Nudelbuffet

19.00 Uhr Athleten-Briefing Samstag, 16.12.2017 | Eventgelände bei der Talstation der Ahornbahn in Mayrhofen

12.00 Uhr Einlass ins Eventgelände

13.00 Uhr Start RISE&FALL 2017

15.00 Uhr Live-Musik mit Die Jungen Aschenwald

16.00 Uhr Siegerehrung und Verlosung

ab 17.00 Uhr RISE&FALL Afterpartys in Mayrhofen Alle weiteren Informationen zum 6. RISE&FALL 2017 in Mayrhofen auf www.riseandfall.at.



Bilder Rise & Fall 2016:

Rise & Fall 2016:



Quelle: Tourimusverband Mayrhofen-Hippach | Mayrhofner Bergbahnen AG

Bildquelle: Michael Werlberger | Dominic Ebenbichler