Eröffnung der ersten Garage für Männerpflege in München – Tuning mit

Hand und Fuß.

Gents Garage vereint Maniküre und Pediküre mit einem einzigartigen Autowerkstatt-Feeling in einer

modernen Services-Station speziell für den gepflegten Mann.

„Mit gepflegten Händen und Füßen haben Männer mehr PS.“

In Athleisure Wear zur Maniküre und dann einen Munich Mule bitte!

Der Münchner Mann von heute zeigt sich am Puls der Zeit.

Sie heißen Thomas, Michael oder Stefan. Sie sind das starke Geschlecht, bieten eine breite Schulter zum Anlehnen und glauben, dass Frauen nicht einparken können. So das alt eingesessene Klischee. Aber Rambo war gestern! Was vor ein paar Jahren noch als männlich galt, ist heute schlichtweg out in der Bayrischen Landeshauptstadt. Was aber macht den modernen Münchner aus und unterscheidet ihn

von seinem Vater und Großvater? Fünf Punkte, die zeigen, wie die Einheimischen und

Zuagroasten von heute ticken:

„Mann“ wird schön! Noch vor wenigen Jahren haben manikürte Männerhände und enthaarteOberkörper Befremdung ausgelöst. Und heute? Schöne Hände, gepflegte Füße und Co geltenzunehmend als Erfolgsgarant – bei Frauen und im Job. Folgerichtig legen die Münchner Herrenimmer mehr Wert auf Ihr Äußeres. Der moderne Mann zeichnet sich durch ein neuesKörperbewusstsein aus. Ein gepflegtes und jugendliches Erscheinungsbild sind heute wichtigerdenn je. Die Folge: Männlichkeit und Kosmetikstudio bilden in München eine Synergie.Eine hervorragende Anlaufstation ist Gents Garage. Die neue „Beauty-Garage“ in der Holzstr. 17 im Glockenbachviertel bietet Maniküre und Pediküre speziell für den Mann. Professionelle Hand-und Fußpflege trifft auf exzellenten Service und ein herausragendes Preis-Leistungsverhältnis. Die

Besonderheit: Das Laden-Interieur ist einer Autowerkstatt nachempfunden. Mit viel Liebe zum

Detail wurde ein Wohlfühlort geschaffen, der in Sachen Männer-Beauty Vollgas gibt. Alte

Zapfsäulen, Vintage Ölfass-Stühle im Wartebereich und ein original Porsche-Heck als

Empfangscounter laden zu einem Boxenstopp ein. Das Angebot reicht von der schnellen Maniküre

„Turbo Gent“ für 17 Euro bis hin zu dem Rundum-Programm „Premium Gent-Tuning“ für 50 Euro

für die Hände bzw. 55 Euro für die Füße. Darüber hinaus punktet die neue Tuning-Station special

for men mit der veganen Pflegeserie „Gents Care“, die speziell für die Hautbedürfnisse von

Männern entwickelt wurde.

Gents Garage, einer der ersten Schönheitssalons nur für Männer, bietet anlässlich des Internationalen Männertages am 19.11-2017, 30% Rabatt und eine Gents Garage Hand- und Nagelcreme bzw. Fußcreme (je nach Behandlung) gratis dazu. Bei Reservierung eines Termins im Zeitraum vom 18.11. bis 21.11.2017 und Nennung des Stichwortes: Internationaler Männertag.

Quelle/Bildquelle: Mayr Nell GmbH