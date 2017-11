Lewis Hamilton ist das neue Gesicht von PUMAs „24/7“ Kampagne

PUMAs „24/7“ Kampagne

Die globale Sportmarke PUMA hat seine neue “24/7” Kampagne für den Bereich Men´s Training mit Lewis Hamilton vorgestellt. Als jüngstes Mitglied der PUMA-Familie wird der vierfache FIA Formel 1 Weltmeister das neue Gesicht für die Kategorie Men´s Training. Die Kooperation beginnt mit der “24/7” Kampagne, in der PUMA seine Performance Philosophie neu definiert, bei der Workouts nicht mehr auf den Besuch im Fitnessstudio beschränkt sind.

Lewis Hamilton verkörpert wie kein Zweiter den neuen “24/7” Trainings-Ansatz. Bei seinen unzähligen Reisen und straffen Zeitplänen benötigt er Outfits, die überall performen – im Gym genauso wie auf der Straße. PUMA hat erkannt, dass eine Stadt selbst Tag für Tag auch Fitnessstudio, Laufstrecke und Bühne sein kann, und das 24/7. Die neuen Produkt-Designs von PUMA verbinden innovative Performance-Technologien mit Streetstyle und schaffen so die bisher flexibelste und vielseitigste Trainings-Kollektion für Männer.

“Für mich ist Training einer der wichtigsten Aspekte in meinem Leben. Ich trainiere nicht nur um fit zu sein, sondern weil es mein Job von mir verlangt. Vor jedem Rennen muss ich Gewicht verlieren, das kann den Unterschied zwischen Sieg oder Niederlage ausmachen. Es ist toll, nicht nur Teil der PUMA-Familie zu sein, sondern auch das Gesicht der Kampagne, die zu 100% meinen persönlichen Lifestyle verkörpert”, sagt Lewis Hamilton.

PUMAs neuester Markenbotschafter präsentierte seine Training Skills beim ersten globalen “Team Faster” Treffen in Los Angeles. Zu der Veranstaltung kamen über 100 PUMA-Trainer aus der ganzen Welt zusammen. Gemeinsam erlebten sie die Marke auf eine besondere Art und Weise und gingen bei Street-Training-Workouts und Workshops über ihre Grenzen.

“Als ehrgeiziger Erfolgstyp testet Lewis in der “24/7” Kampagne seine Limits aus, während er die neueste Performance Kleidung präsentiert”, sagt Adam Patrick, Global Director of Brand and Marketing. “Er hat seinen eigenen Style und sieht beim Training einfach cool aus. Deshalb passt er perfekt zum “24/7” Gedanken.”

Quelle/Bildquelle: Yamaoka International Public Relations GmbH, http://www.yamaoka.de