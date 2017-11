FOTOAUSSSTELLUNG

Große Fotografieausstellung über Frankfurter und Offenbacher Künstler, die wiederum ihre Kunst gleichzeitig zeigen – Bilder, Musik und im Rahmenprogramm Lesung und Künstlergespräch – 26. November bis 9. Dezember 2017

Heide Lauterbach – Karl H. Thiel – Willy Praml – Birgit Heuser – Reinhold Behling – Olaf Joksch -Alois Springer – Marie-Anne Augustin

Zur Ausstellung

Alle von Volker Muth fotografierten Künstler haben einen persönlichen Bezug zur Ausstellungsmacherin Brigitte Leistikow. Das verleiht der Ausstellung eine besondere und vertraute Atmosphäre. Zum Konzept der Ausstellung gehört der Dialog zwischen den Künstlern und ihren Arbeiten. So sind neben Volker Muths Fotoportraits und Fotoreportagen auch die Werke der Porträtierten selbst zu sehen und zu hören. Das Rahmenprogramm, die musikalische Lesung und das Künstlergespräch, ermöglichen es dem Besucher, die Künstler. nicht nur durch ihre Arbeit. sondern auch als Menschen. zu erleben.

Zum Rahmenprogramm

Die musikalische Lesung des Dirigenten Alois Springer zeichnet ein Leben zwischen Höhen und Tiefen. Musik war und ist für den Ausnahmemusiker Ausdruck seiner Seele. Seine Empfindungen und Gefühle hört der Zuhörer in seinen Interpretationen musikalischer Weltliteratur.

Künstlergespräch

Ist Kunst Arbeit und der Künstler…? Im Gespräch ∙ Volker Muth, Karl H. Thiel, Heide Lauterbach, Alois Springer – Moderation: Brigitte Leistikow

Volker Muth – Fotografie

Fotografie ist seine Lizenz zum neugierig sein. Volker Muth, eher zurückhaltend, begreift Fotografie als Möglichkeit, ihm unbekannte Menschen zu treffen, sie kennen zu lernen und ihnen, indirekt über das Objektiv seiner Kamera, nahe zu kommen, ohne dabei aufdringlich zu werden.

Zuerst ist da die Idee für ein Thema, dann setzt er sich einen strukturellen Rahmen für die Umsetzung, Wahl der Kamera, Farbe oder Schwarz – weiß, Portrait oder Reportage u.m. und danach sucht er Menschen, die dieses Thema verkörpern.

So geschehen bei der Portraitreihe Kunststück.oFfm. u.a. Karl H. Thiel, Olaf Joksch, Heide Lauterbach, Marie-Anne Augustin. Diese Künstler aus Offenbach und Frankfurt fotografierte Muth an Orten, die für ihn ihre Arbeit und ihre Persönlichkeit charakterisieren. Die Arbeiten dieser Reihe setzen sich immer aus Fotografie und Texttafel zusammen. Die Texttafeln zu den Fotoportraits versteht Muth als Handreichung an den Betrachter, als mögliche Informationsquelle, die die Art der Betrachtung beeinflusst, den Blick auf das Bild verändern kann. Jedem Künstler wurden die gleichen Fragen gestellt. Was bedeutet Kunst für Sie?

Wie arbeiten Sie? Spielt die Stadt XXX in Ihrer künstlerischen Arbeit eine Rolle oder ist sie einfach nur ein Standort?

Der richtige Moment, um auf den Auslöser zu drücken und das Foto zu schießen, ist ein gefühlter, ein rein intuitiver, ein Moment des Loslassens. Keine Kontrolle mehr und Vertrauen, dass die eigene Empfindung im Foto zu spüren ist, sichtbar wird. Spannend an der Fotografie ist für Volker Muth die Reaktion der Menschen auf ihn, den Fotografen und auf den Ort, aber auch, welche Empfindung die Begegnung bei ihm und sein

„Objekt“ auslöst. Diese Wechselwirkung verändert, schafft neue Möglichkeiten, andere Herangehensweisen, Spontaneität und das Spiel mit den Gegebenheiten. Mit der Kleinbildkamera schnell, ohne in den Sucher zu schauen besondere Momente einfrieren, unbekannte Nuancen des Menschen und seiner Geschichte festhalten, das ist das Besondere, das Faszinierende an der Reportagefotografie.

So entstehen Probenfotos von Alois Springer und seinem Orchester, die die Hingabe und Expressivität des Dirigenten einfangen. Kraft & Leidenschaft , der Titel dieser Werkreihe, wird in dieser Ausstellung erstmals gezeigt wird.

Von nix kommt nix – Theater ist Arbeit! gibt Einblicke in die intensive Arbeit an Text und Darstellung. Willy Praml und sein Theaterensemble probt ein Theaterstück in der Naxoshalle, Frankfurt.

Arbeit prägt die Menschen, verlangt ihnen viel ab, verkleidet sie. Kleider. Leute. Machen. stellt Arbeitskleidung in den Mittelpunkt des Bildsujets. Mensch und Ort treten zurück, sind austauschbar. Die Entscheidung für Farbe ist bewusst gesetzt, vermittelt Informationen zur Kleidung, zur Funktion und erzeugt eine beeindruckende Präsenz der Bilder. Volker Muth, ein Entdecker mit der Kamera.

Heide Lauterbach – Malerei

Spiegelungen

Heide Lauterbach bezeichnet ihre Arbeiten als Seismogramme. Ihre Arbeiten entstehen aus der intensiven Wahrnehmung des Augenblicks heraus, ohne Konzept und Vorgabe. Der Augenblick wird als Energiefluss und Schwingung aufgenommen und wiedergegeben. Dabei entwickelt sich eine Atmosphäre, aus der sich die Bilder selbst entwickeln. Diese eigene Dynamik und Rhythmik provoziert die Verdichtung und Auflösung von Figürlichem, Landschaftlichem und Gegenständlichem. Ihre neuesten Arbeiten haben das Thema der Spieglung, der Verzerrung, des Verschwommenen.

Heide Lauterbach wird dieses Jahr 85. Ihre Arbeiten, stets auf der Suche, stets im Wandel, stets sich hinterfragend, sind erfrischend jung und Inspiration für alle, die so wie Lauterbach, Neues zulassen, neugierig ausprobieren, sich überraschen lassen, von dem was kommt, auch wenn es das Ende ist.

www.heide-lauterbach.de

Karl H. Thiel – Malerei

buchstäblich

Seit einigen Jahren entstehen Arbeiten und Bücher, die die Schrift zum Thema haben. In unterschiedlichen Formaten wird das Thema ausgelotet.

Einzelne Buchstaben tauchen auf, reihen sich zu Worten und Zeilen. Auf den ersten Blick entstehen damit vertraute Informationsträger. Doch der Versuch, zu entziffern, eine Information zu erhalten, wird bald negiert. Frei erfundene Schrift, sich herausformende SchriftTextLandschaften lösen die Buchstaben von ihrer Bedeutungsebene, setzen sie frei. Und doch bleiben die Schriftzeichen Bedeutungsträger, widersetzen sich ihrer gänzlichen Auflösung.

Durch den künstlerischen Prozess wird die Schrift nicht zerstört, sondern auf eine neue, poetische Ebene gestellt. Bilder entstehen in vielen Arbeitsgängen, in denen Farbe aufgetragen, aber auch wieder entfernt wird. Wie auch die Zeit Geschehnisse verdeckt, sie später wieder zu Tage fördert, um sie wieder neu zu überdecken, so entsteht in den Bildern eine Geschichte von Überlagerungen.

Karl H.Thiel ist freischaffender Künstler und lebt und arbeitet in Offenbach.

Zeichnung, Malerei, ZugReiseBücher, Malerbücher

www.khthiel.de

Alois Springer – Dirigent

Alois Springer hat Höhen und Tiefen in seinem Leben durchlebt. Seine Musik hat ihn immer getragen und erfüllt sein Leben bis heute. Er liest im Rahmenprogramm aus seiner Autobiografie und der Zuhörer mag sich von seinem einzigartigen Klang überzeugen. Musikbeispiele aus seinen jüngsten Konzerten mit seinem PRIMARTE Orchester in der Dreikönigskirche, Frankfurt sind zu hören.

Riemann Musiklexikon:

SPRINGER, Alois, *20.12.1935 zu Olkowitz, … Mähren: deutscher Dirigent und Violinist, studierte 1953 – 56 Violine und Klavier an der Musikhochschule in Frankfurt a. M. und 1956 Dirigieren bei M. Stephanie am Landeskonservatorium in Wuppertal.1956 wurde er 1.Violinist und Assistent im Zürcher Kammerorchester, 1959 1. Konzertmeister des Städt. Orchester Trier, war dann als Assistent von E. Leinsdorf (1965 –69) und A. Boult (1966) in Tanglewood (Mass), 1965-69 als Solist und zweiter Dirigent beim Radio Luxemburg sowie 1967-68 als Assistent von L. Bernstein bei der New York Philharmonic tätig. 1968 wurde er Chefdirigent der Philharmonia Hungarica (Marl i. W.)

www.alois-springer.de

WANN:

3 Tage 17 Stunden Galerie Leistikow

Volker Muth – Fotografie – Künstler.Arbeit.Menschen.

& Heide Lauterbach – Malerei – Spiegelungen

& Karl H. Thiel – Malerei – buchstäblich

& Musik von Alois Springer, Dirigent und Olaf Joksch, Organist. 17. – 19. November 2017 Rahmenprogramm extra Vernissage:

Freitag, 17. November 2017 18.00 – 22.00 Öffnung:

Samstag, 18. Nov. 2017 12.00 – 19.00

Sonntag, 19. Nov. 2017 11.00 – 19.00 WO:

projektHaus Leistikow Rotlintstr. 62 Hinterhaus 60316 Frankfurt

Rahmenprogramm:

WANN:

Musikalische Lesung – Sonntag, 26. Nov. 2017 17.00 / Einlass 16.00

Der Dirigent Alois Springer liest aus seiner Autobiografie …und Olkowitz liegt doch am Meer! Schönheit ist des Teufels. Zu hören sind Musikpassagen aus Mitschnitten seiner Konzerte. Künstlergespräch

Samstag, 9. Dezember 2017 18.00 7 Einlass 17.00 Ist Kunst Arbeit und der Künstler…? Im Gespräch mit Brigitte Leistikow: Volker Muth, Karl H. Thiel, Heide Lauterbach, Alois Springer Wo:

projektHaus Leistikow Rotlintstr. 62 Hinterhaus 60316 Frankfurt

Quelle/Bildquelle/Text: Brigitte Leistikow, Ausstellungsmacherin