17. Weltmeisterschaft der Nikoläuse «ClauWau»

Winterstart mit Vollbart in Samnaun – Bald ist es wieder soweit

Samnaun wird am 25. November erneut zum Welttreffpunkt aller Weihnachtsmänner. Seit 17 Jahren eröffnet der zollfreie Wintersportort seine Wintersaison mit der Nikolaus-WM «ClauWau». Farbenfrohe Wettkämpfe mitten im internationalen Skigebiet Samnaun/Ischgl und ein kostenloses Open Air-Konzert mit «Lo & Leduc» markieren den Start in den fünf Monate langen Winter.

Am 25. November ist es wieder Zeit für den «ClauWau» in Samnaun: Nikoläuse aus aller Welt reisen in das zollfreie Dorf im Dreiländereck und kämpfen um den Weltmeistertitel. Mitten im internationalen Skigebiet Samnaun beweisen die Anwärter ihr Können in Sachen Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Nikolaus-Kompetenzen. Ein guter Samichlaus ist schliesslich ein Multitalent, wie ein Blick auf die Disziplinenliste mit Weihnachtsbaum-Dekoration, Rallye mit dem E-Schneemobil, Kaminklettern und Rentier-Rodeo deutlich zeigt. Das Team mit den meisten Punkten nach fünf Disziplinen gewinnt den unterhaltsamen Anlass und darf sich Nikolaus-Weltmeister nennen. Aktuell sind 27 Viererteams aus der Schweiz, Deutschland, Dänemark und Russland gemeldet – die Obergrenze liegt bei 32. Den gebührenden Abschluss findet die illustre Weltmeisterschaft mit der Schweizer Band «Lo & Leduc» in Samnaun Dorf am Samstagabend um 18.00 Uhr mitten im Dorf. Der Eintritt zum Konzert ist für alle Besucher frei.

Event-Feuerwerk zum Saisonabschluss:

Nach dem farbenfrohen Saisonauftakt warten in Samnaun 238 Pistenkilometer für Wintersport zu Vorzugspreisen und rund 50 Zollfrei-Läden für hochwertige Shopping-Freuden im fünf Monate langen Winter. Besonders bekannt für die hervorragenden Bedingungen in der Frühlingssonne, spart sich das Skigebiet die Eventhighlights dann für den Spätwinter auf: Das Eventfeuerwerk beginnt mit einem Osterkonzert von Max Giesinger auf der Idalp (A) am Ostersonntag, 1. April 2018. Vom 13. bis 15. April messen sich 700 Nachwuchs-Skifahrer aus rund 15 Nationen am internationalen Silvretta Schüler-Cup auf der Alp Trida. Dann folgen die 4. Formations-Europameisterschaften vom 20. bis 22. April und das 30. internationale Frühlings-Schneefest mit BASTILLE, am 22. April 2018 ebenfalls auf der Alp Trida. Zum Abschluss des langen Event-Winters tritt Helene Fischer am 30. April 2018 am Top of the Mountain Concert auf der Österreichischen Idalp auf. Die Saison dauert insgesamt 160 Tage und endet am 1. Mai.

Clau-Wau 2016 Trailer:



