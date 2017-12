Ottobrunner Konzerte 2017

THE BERKLEE ALLSTARS

Am Freitag den 8. Dezember 2017 ist es wieder soweit: THE BERKLEE ALLSTARS kommen nach Ottobrunn im Rahmen von Berklee@Ottobrunn.

Ein Feuerwerk von Swing, Bebob und afrikanischen Rhythmen mit dem THE RON SAVAGE TRIO, unter der Leitung von Berklee Drum Professor Ron Savage und zwei der vielversprechensten derzeitigen Talente der Kaderschmiede an Piano und Bass.

Viele der heute bekanntesten Jazz-Musiker haben anfangs ihr Können am Berklee College of Music gestählt, die Elite-Universität der Jazz Community. Diese berühmte Institution kommt nun zum sechsten Mal seit 2012 nach Ottobrunn. Deutschland-weit die einzigen Auditions finden am 9. Dezember 2017 im Wolf-Ferrari-Haus statt.

Nach dem Konzert im Ratssaal am 8. Dezember 2017 laden wir Sie herzlich ein zum Meet-the-Artist in unserer Steinway Lounge, mit freundlicher Unterstützung vom Steinway Haus München und moderiert von Oliver Hochkeppel.

Weitere Informationen: www.Ottobrunner-Konzerte.com

Ottobrunner Konzerte

im Wolf-Ferrari-Haus

Rathausplatz 2

D-85521 Ottobrunn/München

Ticket-Tel: 089-608 08 302

Ticket-Online: www.wfh- ottobrunn.de

Ticket-Email: wfh@ottobrunn.de

Info: www.Ottobrunner-Konzerte.com