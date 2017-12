SNOW SPORTs ’17 | Jack Wolfskin

SNOW SPORTs ’17 | Fit für den Winter

Knackige Kälte, unberührte Tracks, frischer Schnee – das sind die perfekten Bedingungen für alle, die Wintersport lieben. Mit der neuen Snowsport-Kollektion sind sie perfekt ausgerüstet für alle alpinen Herausforderungen – auf und neben der Piste.

Für die neue Kollektion hat JACK WOLFSKIN seine inzwischen bewährte Zusammenarbeit mit den ehemaligen Ski-Profis Chemmy Alcott aus Großbritannien und Bruno Kernen aus der Schweiz fortgesetzt. Die beiden Markenbotschafter haben die Entwicklung von Ausrüstung und Outfits mit ihrer ganzen Erfahrung unterstützt. In den verschiedenen Bereichen „Ski Alpine“, „Ski Touring“ und „Nordic Ski“ sind so insgesamt über 50 verschiedene Styles entstanden: In starken Farben und mit überzeugenden Funktionen bieten die Produkte optimalen Schutz vor Kälte und Schnee, sowie maximale Bewegungsfreiheit. Ganz im Zeichen der Leidenschaft für den Skisport steht auch das Engagement von Jack Wolfskin als offizieller Sponsor der AUDI FIS Ski Alpin Weltcup-Serie. In dieser Saison ist das Outdoor-Unternehmen bei 43 Weltcup-Events weltweit mit am Start.

Wenn die Tage kälter werden und die ersten Flocken fallen, beginnt das Herz jedes Wintersportlers höher zu schlagen. In der aktuellen Snowsports-Kollektion 2017 zeigt JACK WOLFSKIN neue Technologien, Materialentwicklungen und ausgeklüngelte Detailösungen.

Herbst/Winter-Kollektion 2017 women Alpin ski EXOLIGHT PANTS

Robuste Hose für jede Piste Wasserdicht, atmungsaktiv, warm und robust –

so sieht die perfekte Hose für Skifahrerinnen aus. Das Außenmaterial TEXAPORE SNOW schützt vor nassem Schnee und kalten Bergwinden. Dabei ist es sehr elastisch und garantiert so optimale Bewegungsfreiheit auf den Pisten. Praktische Details: Extra-Tasche für den Skipass, abnehmbare Hosenträger und integrierte Gamaschen am Beinabschluss, so dass der Schnee garantiert draussen bleibt. Material: TEXAPORE SNOW 2L; RECCO-System; VK: 199,95 € EXOLIGHT 3IN1 JACKET

Der Star der Wintersport-Saison Ein absolutes High-End-Produkt für ambitionierte Snowsport-Fans ist diese sehr flexible und warme Jacke. Sie ist durchdacht bis ins Detail und kombiniert eine wattierte Innenjacke mit einer atmungsaktiven Hardshell. Das elastische Material der Außenjacke schützt zuverlässig vor Wind und Wetter. Die Innenjacke ist mit einer Mischung aus wasserabweisender Daune und pflegeleichter Kunstfaser ultrawarm und komfortabel. Für optimale Belüftung sorgen Reißverschlüsse unter den Achseln. Ausstattungsdetails wie Schneefang, Skipass-Tasche und RECCO-System machen sie zum perfekten Begleiter durch die Wintersport-Saison. Material: TEXAPORE O2+ SNOW 2L; 100 % PFC-frei; VK: 399,95 € HYDROPORE HALFZIP

Frisch und gut geschützt Dieses Funktions-Shirt mit seiner glatten Oberfläche ist wie geschaffen für den aktiven Einsatz. Der hochgeschnittene Kragen hält Wind ab und kann zum Lüften bis zur Brust geöffnet werden. Das leichte Material trocknet superschnell, sorgt für ein Frische-Gefühl und schützt vor UV-Strahlen. Material: HYDROPORE HEATHER UV; VK: 89,95 € TEXAPORE DOWN XT MITTEN

Kalte Hände sind Schnee von gestern. Diese Daunenfäustlinge halten die Hände angenehm warm – und zwar den ganzen Tag! Sie sind mit Entendaune gefüllt und zusätzlich wattiert. Das wasserdichte Innenfutter blockt Nässe ab und schützt so gleichzeitig die empfindliche Daune. Die Handfläche ist für einen optimalen Griff verstärkt. Material: NYLON 40D DWR; Füllung: 80/20er-Entendaune (RDS-zertifiziert); VK: 99,95 €

women Skitouring EXOLIGHT Range Jacket

Perfekter Begleiter für Snow-Sports Diese wasser- und winddichte Jacke macht jede Bewegung mit. Das Material ist extrem wetterfest, höchst atmungsaktiv und ultrakomfortabel. Der hochgeschnittene Kragen reicht bis unter die Nase – und schützt so bei eisigen Temperaturen. Über den zweiten Reißverschluss lässt er sich für mehr Platz oder Frischluft ganz einfach erweitern. Die Jacke ist optimal für die Zwiebel-Strategie. Je nach Temperatur kann eine Daunenjacke oder ein Fleece drunter getragen werden. Über spezielle Schlaufen lässt sie sich mit der passenden Hose verbinden. Details wie Schneefang, diverse Taschen und RECCO-Chip machen sie perfekt für den Wintersport. Material: TEXAPORE SOFTSHELL INFINITY HYPROOF; RECCO-System; 100 % PFC-frei ; VK: 399,95 € SKYLAND JACKET | Kälteschutz mit Style

Auffälliges Detail an dieser Fleece-Jacke ist der besonders hohe Kragen. Er hält nicht nur warm, sondern betont auch die schmale Silhouette. Das elastische Material lässt Feuchtigkeit schnell entweichen; die angeraute Innenseite schützt beim Laufen und anderen schnellen Sportarten optimal vor Kälte. An den Seiten sorgen Einsätze aus einem dünneren Stretch-Fleece für zusätzliche Belüftung und Bewegungsfreiheit. Material: NANUK DYNAMIC PIQUÉ; VK: 119,95 € GRAVITY SLOPE PANTS

Softshell-Hose für Wintertouren Windschutz, Bewegungsfreiheit und Klimakomfort – diese vielseitige Hose bietet die beste Materialkombination für unterwegs. Auf der Vorderseite ist sie absolut winddicht und schützt so vor kaltem Gegenwind. Auf der Rückseite hingegen besteht sie aus einem sehr atmungsaktiven und flexiblen Material, die Kniepartien sind zusätzlich aus besonders elastischem Fleece. Für noch mehr Frischluft sorgen Reißverschlüsse an den Seiten. Überzeugende Details: Zwei Hüfttaschen, Skipass-Tasche und reflektierende Streifen auf der Rückseite. Material: STORMLOCK SOFTSHELL LIGHT; VK: 149,95 € WHITE ROCK 30 PRO PACK

Sicherheit & Komfort Ideal für Winter-Touren ist dieser leichte Rucksack. Das flexible Tragesystem gibt viel Bewegungsfreiheit für Aufstiege und Abfahrten. Bei einem Sturz dämpft der im Rücken integrierte Protektor Stöße gut ab. Ski, Snowboard oder Schneeschuhe lassen sich außen in schnittfesten Riemen fixieren. Für das Safety-Equipment steht eine Organizer-Tasche zur Verfügung, für die Skibrille das beflockte Frontfach. Wertsachen sind im Innenfach gut aufgehoben und Proviant, Kleidung und Co. werden im Hauptfach verstaut.

Material: HONEYCOMB 400D; FLEXCONTACTTragesystem; 3D-Rückenprotektor; VK: 179,95 € Exolight Slope Pants

Die macht alles mit Wasserdicht, atmungsaktiv und robust – diese ungefütterte Hose macht wirklich jede Bewegung mit. Das elastische Außenmaterial aus besonders reiß- und scheuerfestem Gewebe hält zuverlässig trocken und warm, denn es lässt konstant viel feuchte Luft nach außen entweichen. Bei allen Aktivitäten auf und neben der Piste überzeugen die vielen praktischen

Details wie abnehmbare Hosenträger, einstellbarer Bund, Skipass-Tasche und Verstärkungen am Beinabschluss. Material: TEXAPORE SOFTSHELL INFINITY; HYPROOF; RECCO-System; VK: 299,95 €

men Alpine Ski Exolight Icy Jacket

Und Action, bitte! Ein Traum für jeden Wintersportler: Hinter dem geradlinigen Äußeren dieser Jacke verbergen sich jede Menge Qualitäten. Ihre innovative, super-leichte Wattierung isoliert besonders gut und ist extrem atmungsaktiv – eine geniale Mischung für Action-reiche Tage im Schnee. Das robuste Hardshell-Material ist bei Schnee und Wind absolut dicht, dabei sehr flexibel und angenehm weich im Griff. Für schnelle Belüftung unterwegs sorgen Reißverschlüsse unter den Armen. Zur perfekten Ausstattung gehören clevere Details wie Skipass-Tasche, abnehmbarer Schneefang, RECCO-Chip und ein Brillentuch mit SOS-Anweisungen. Material: TEXAPORE O2+ SNOW 2L; RECCO-System; 100 % PFC-frei; VK: 299,95 € White Rock 40 Pack | Robuster Begleiter auf Tour

Mit diesem Rucksack und seinem flexiblen und bequemen Tragesystem sind ambitionierte Tourengeher perfekt ausgerüstet: Beim Aufstieg lassen sich Ski oder Snowboard in seitlichen Halteschlaufen sicher befestigen. Schaufel, Lawinensonde und weiteres Sicherheitsequipment sind in der großen Fronttasche immer griffbereit. Für Jacken, Proviant und vieles mehr bieten insgesamt sechs Fächer und Taschen reichlich Stauraum. Der Schlauch des extra erhältlichen Trinksystems kann in einer isolierten Tasche im Schultergurt verstaut und so effektiv vor

Frost geschützt werden. Material: HONEYCOMB 400D; FLEXCONTACT-Tragesystem; VK: 199,95 € Skyland Crossing Jacket | Volle Power: Sportlich mit Stil

Diese Hybrid-Jacke mit winddichter Kapuze ist perfekt für Power-Sportarten an kalten Tagen. Das wattierte Material hält den Oberkörper warm und schützt ihn vor Wind von vorne, gleichzeitig wird Feuchtigkeit vom Körper nach außen transportiert. Ein elastisches und besonders atmungsaktives Fleece an Ärmeln und Rücken gibt viel Bewegungsfreiheit. Zwei seitliche Hüfttaschen und eine Brusttasche bieten optimalen Stauraum. Material: NANUK DYNAMIC PIQUÉ; VK: 139,95 €

men Skitouring Gravity Slope Pants | Softshell-Hose für Wintertouren

Windschutz, Bewegungsfreiheit und Klimakomfort – diese vielseitige Hose bietet die beste Materialkombination für unterwegs. Auf der Vorderseite ist sie absolut winddicht und schützt so vor kaltem Gegenwind. Auf der Rückseite hingegen besteht sie aus einem sehr atmungsaktiven und flexiblen Material, die Kniepartien sind zusätzlich aus besonders elastischem Fleece. Für noch mehr Frischluft sorgen Reißverschlüsse an den Seiten. Überzeugende Details: Zwei Hüfttaschen,

Skipass-Tasche und reflektierende Streifen auf der Rückseite.

Material: STORMLOCK SOFTSHELL LIGHT; VK: 149,95 € Texapore Whiteline 3in1 Glove | Handschuh mit smarter Extra-Funktion

Beim Wintersport alles fest im Griff – am besten mit dieser Kombination aus einem wasserdichten, robusten Außenhandschuh und einem wärmenden Innenhandschuh aus elastischem Fleece. Sie können je nach Wetter zusammen oder einzeln getragen werden. An milden Tagen schützt der Innenhandschuh allein leicht vor kaltem Wind. Besonderes Extra: Durch ein Touchscreen-sensitives Material in den Fingerspitzen lässt sich das Smartphone sogar mit Handschuh bedienen. Material: POLYESTER MICROFIBER; VK: 99,95 € Exolight Slope Jacket | Für Wintersport der Extra-Klasse

Das Besondere an dieser Snow-Sports-Jacke – sie ist Hardshell und Softshell in einem. Das Material ist extrem wetterfest, höchst atmungsaktiv, ultrakomfortabel und macht wirklich jede Bewegung mit. Durch ihren lockeren Schnitt ist die Jacke optimal für die Zwiebel-Strategie: Je nach Temperatur kann eine Daunenjacke oder ein Fleece drunter getragen werden. Über spezielle Schlaufen lässt sie sich mit der passenden Hose verbinden. Details wie Schneefang, diverse Taschen und RECCO-Chip machen sie perfekt für den Wintersport. Material: TEXAPORE SOFTSHELL INFINITY HYPROOF; RECCO-System; VK: 399,95 € Air Lock Jacket | Federleichte Isolationsjacke

So geht Sport im Winter! Diese Jacke ist besonders warm, wiegt dabei fast nichts und atmet hervorragend. Das innovative Netzfleece auf der Innenseite isoliert bei weniger Gewicht besser als andere Fleecegewebe und ist sogar luftdurchlässig. Zwei Hüfttaschen, eine davon zum Verstauen der Jacke, zwei Innentaschen, Skipass-Tasche und Reflektoren sind zusätzlich wichtige Details. Material: PERTEX QUANTUM Y; VK: 179,95 €

Quelle und Bildquelle: Jack Wolfskin