„Boris Becker – Der Spieler“ | Gewinnspiel

„Boris Becker – Der Spieler“ blickt noch einmal zurück auf die unvergessenen Auftritte des Leimeners auf den Tennisplätzen dieser Welt.

Zeitredakteur Hanns-Bruno Kammertöns und Regisseur Michael Wech begleiteten die Tennislegende im vergangenen Jahr auf Schritt und Tritt. Die Kamera gewährt einen authentischen Einblick in das Leben dieses deutschen Ex-Athleten von seinen sportlichen Erfolgen als Tennistrainer bis hin zum bedrückenden Alltag nach Bekanntwerden der Privatinsolvenz.

Die Dokumentation über die Tennislegende ist als DVD, Blu-ray und digitalen Download erhältlich.

Zum DVD-Start von „Boris Becker – Der Spieler“ verlost

FIREFOX mit androgon.com

.

1 sportlicher Chronograph „The Machine“ der Marke FIREFOX*

plus die Blu-ray von „Boris Becker – Der Spieler“

im Gesamtwert von 217,00 €

*Zum Gewinn:

Die Herrenarmbanduhr „The Machine“ aus elegantem und robustem Edelstahl ist mit einem Qualitätsuhrwerk Seiko VD53 ausgestattet, das durch das wasserdichte Gehäuse und gehärtetes Mineral-Glas auch bei sportlichen Höchstleistungen geschützt ist.

Wer also mitmachen will, einfach eine Email an

BorisBecker-gewinnspiel@androgon.de

mit Angabe von Namen und Adresse und los geht’s! Wir wünschen viel Erfolg!