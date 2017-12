Stark dank neuer Kooperationspartner

Sport Job



Das führende Stellenportal für die Sportbranche, www.sport-job.com, baut sein Kooperationsnetzwerk weiter aus.

Mit rund 65.000 Unique Visitors pro Monat ist www.sport-job.com das führende Stellenportal der Sportbranche für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bereits seit elf Jahren vermittelt der Dienstleister Jobs zwischen Unternehmen und Stellensuchenden und setzt dabei auf die gleiche, bewährte Technologie wie die Webseiten Xing, LinkedIn oder Twitter. Sport-job.com zählt namhafte Unternehmen aus dem Einzelhandel (beispielsweise Grofa Sport oder Breuninger), dem Schuh- und Textilbereich (Vaude, Mammut) oder der Fitnessindustrie (wie Bodystreet, Body & Soul oder Elements) zu seinen Kunden. Nun möchte der Marktführer seine Führungsposition durch diverse Kooperationen mit namhaften Partnern weiter ausbauen und bietet Unternehmen eine noch bessere Ansprache von noch mehr geeigneten Bewerbern.

Das Fachhandelsmagazin „Sport-Fachhandel“ veröffentlicht die Stellenanzeigen von www.sportjob.com auf seiner Webseite www.sport-fachhandel.com im Bereich „Stellenmarkt“. Darüber hinaus kann zur Stellenausschreibung online auch eine zusätzliche Anzeige im Heft gebucht werden. So erreichen Inserierende rund 27.000 zusätzliche Leser (10.000 über das monatliche Premiummagazin, knapp 5.000 per E-Paper und 12.000 Unique Users pro Monat auf der tagesaktuellen Internetseite). Im Umfeld der großen Messen (ISPO, OutDoor) steigt die gedruckte Auflage auf bis zu 22.000.

„Unsere Leser erwarten von uns kompetente und für ihre Zielgruppe relevante Fachinformationen ohne Zeitverlust. Dazu zählt auch, dass sie sich über attraktive Stellenangebote, die zu ihrem Profil passen, informieren wollen. Eine Kooperation mit dem führenden Portal für den deutschsprachigen Raum ist aus unserer Sicht nur logisch“, erklärt Andreas Mayer, Chefredakteur der Sport-Fachhandel.

„Und insbesondere die intelligente Verknüpfung unserer Print- und Onlineangebote sichert hier ein maximales Angebot mit perfekter Streuung.“

Auch das Fachhandels-Onlinemagazin www.outdoormarkt.com ist neuer Kooperationspartner. Alle Stellenanzeigen des Job-Portals werden automatisch in die Internetseite des Fachhandelsmagazins eingebunden. Darüber hinaus ist www.sport-job.com ab kommendem Jahr der Titelsponsor der „Outdoor.markt Trophy“, einer Auszeichnung für besondere Leistungen, die alljährlich auf der OutDoor-Messe im Juni vergeben wird.

Weiterer Partner im Fachmedienbereich ist Body LIFE, das größte deutsche Fachmagazin der Fitnessbranche. Die Zusammenarbeit ermöglicht es, Experten der Branche gezielt anzusprechen. Über die Webseite und das monatliche Print-Magazin werden die Stellenanzeigen veröffentlicht und erreichen so einen Nutzerkreis von rund 10.000 Personen im Monat.

„Sport-job.com ist seit elf Jahren Marktführer in der Vermittlung von Stellen im Sportbusiness. Zur weiteren Expansion unseres Kunden- und Nutzerkreises haben wir in den vergangenen Monaten gezielt die Meinungsbildner der Branche angesprochen und konnten sie für Kooperationen

gewinnen. So können wir Unternehmen, die Stellen zu besetzen haben, eine noch gezieltere Ansprache potenzieller Arbeitnehmer bieten und unsere Reichweite abermals vergrößern“, erklärt Roberto Frua, neuer Geschäftsführer von sport-job.com.

Über den Bereich Stellenanzeigen hinaus bietet die Webseite einen Blog mit umfangreichen und tagesaktuellen Informationen für Nutzer. Vom Ratgeber für erfolgreiche Bewerbungen über News aus der Branche bis hin zu Unternehmensmeldungen finden Interessenten dort allerlei

Wissenswertes für ihre individuelle Stellensuche.

Über www.sport-job.com

Sport-job.de bzw. sport-job.com ist der Personalspezialist für die Sportbranche und kann langjährige Erfolge in der Talentakquise im Sportbusiness und der Etablierung starker Arbeitgebermarken nachweisen. Das Portal exisitiert bereits seit 2006 und baut auf dieselbe, bewährte Technologie wie beispielsweise LinkedIn, Xing oder Twitter. Die sport-job.com GmbH strebt die Marktführerschaft in Sachen professionelle Arbeitsvermittlung im Sportbusiness im deutschsprachigen Raum an. Der Fokus liegt dabei auf Sport und Industrie, Handel und Vertrieb, Fitness und Wellness, Service und Tourismus.

Quelle und Bildquelle: Outdoor Relations – www.outdoorrelations.de | www.sport-job.com