DAS gesunde PLUS Magnesium-Öl Spray – ideal nach dem Sport

Ob nach dem Laufen, Fahrradfahren oder Schwimmen – das Magnesium-Öl Spray von DAS gesunde PLUS unterstützt die Massage bei Muskelverspannungen nach dem Sport. Das Magnesium-Öl ist kein Öl im eigentlichen Sinn. Es wird als solches bezeichnet, weil es sich ölig anfühlt. Das Öl besteht ausschließlich aus Magnesiumchlorid und Wasser und ist ein reines Naturprodukt ohne künstliche Zusätze. Das im Produkt enthaltene Magnesiumchlorid wird in den Niederlanden aus dem ehemaligen Zechsteinmeer gefördert. Dort befindet sich eines der reinsten Magnesiumchlorid-Vorkommen in etwa 1.600 Metern Tiefe.

DAS gesunde PLUS Magnesium-Öl Spray Das Magnesium-Öl Spray ist ein Kosmetikum. Es unterstützt die Massage bei Muskelverspannungen und kann zur Entspannungsmassage sowie zur Hautpflege angewendet werden. Einfach fünf bis zehn Sprühstöße direkt auf die Haut aufsprühen und leicht einmassieren. Die Lösung kann auf der Haut verbleiben oder nach zehn bis 15 Minuten mit Wasser abgewaschen werden. Bei Bedarf ist die Anwendung mehrmals täglich möglich. Auch die Anzahl der Sprühstöße kann bei Bedarf gesteigert werden. 1 ml Magnesium-Öl Spray (ca. 6 Sprühstöße) enthält etwa 100 mg reines Magnesium. 100 ml kosten 9,95 € (100 ml – 9,95 €) Mehr Informationen über DAS gesunde PLUS unter: www.dm.de/DAS-gesunde-Plus

Quelle/Bildquelle: ARTHEN KOMMUNIKATION GmbH