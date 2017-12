1000 PS Systemleistung

Es ist nicht nur das schnellste Elektroauto der Welt – es ist auch eines der best-designten Autos der Welt und erinnert an den Fisker Karma von 2011.

Mit dem Lucid Motors Air stellt sich ein weiteres Elektroauto vor, das Tesla Konkurrenz machen möchte.

Durch eine aerodynamisch optimierte Karosserie kratzt der Lucid Air an Tempo 400. Auf einem Rundkurs in Ohio hat Lucid Motors nach eigenen Angaben einen neuen Geschwindigkeitsrekord für Elektrofahrzeuge aufgestellt. Das Elektroauto erreichte 235 miles per hour, dieses entspricht 378 km/h. Null auf 100 km/h in 2,69 Sekunden. Das Serienmodell wird laut Hersteller allerdings gut 500 kg leichter als der Prototyp. Die Höchstgeschwindigkeit soll bei über 300 km/h liegen, wird aber im Serienauto weit früher limitiert

Lucid Motors Air zielt auf Luxus-Mittelklasse – mit 1000 PS Systemleistung

Weit mehr bekannt ist die viertürige Limousine, die bisher unter dem Namen Atvus firmierte, und in der Serienversion den Namen „Air“ trägt. Kein Wunder, bleibt einem bei der Angabe der Leistung der beiden E-Motoren auch fast die Luft weg. 1.000 PS sollen die Elektromotoren an alle vier Räder leiten. Für die Stromversorgung sorgen klassische knapp 90 kWh starke Lithium-Ionen-Batterien von Samsung, die eine Reichweite von mehr als 640 Kilometer garantieren sollen.

Ende 2018 soll die viertürige Limousine in Serie gebaut werden, zwei Jahre später auch vollautonom fahren. Dann sollen 50.000 Autos im Jahr „zu einem wettbewerbsfähigen Preis“ vom Band rollen. Wahrscheinlich in den USA, denn Lucid versteht sich trotz einiger chinesischer Investoren als kalifornische Marke.

Quelle/Bildquelle: https://lucidmotors.com/ , Lucid MotorsErich Bach