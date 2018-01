Trafalgar Releasing hat die weltweite Kinovorführung des hochgelobten Musicals An American in Paris am 16. Mai 2018 bekannt gegeben

Das mit dem Tony® Award ausgezeichnete Broadway Musical hat das Londoner West End im Sturm erobert, und wurde mit stehenden Ovationen des Publikums und der Rekordzahl von 28 Fünf-Sterne-Bewertungen durch die englischen Kritiker zur meistgefeierten Show des Jahres.

Das neue Musical An American in Paris hatte 2014 am Théâtre du Châtelet in Paris Premiere und erhielt begeisterte Kritiken, bevor es in das Palace Theatre am Broadway umzog, wo es zum meistausgezeichneten Musical der Saison 2015/16 wurde, einschließlich der Auszeichnung mit vier Tony® Awards. Eine große Nordamerika-Tour dauert noch an, und eine neue Produktion wird im Januar 2019 in Tokio eröffnen.

Mit der großartigen Musik und Songtexten von George Gershwin und Ira Gershwin (einschließlich der Hitklassiker ‘S Wonderful und I Got Rhythm), nach einem Buch von Craig Lucas und unter der Regie und Choreografie von Christopher Wheeldon, ist dieses atemberaubend schöne neue Musical inspiriert vom mit dem Oscar® ausgezeichneten gleichnamigen MGM-Film und erzählt die leidenschaftliche Geschichte der Entdeckung der Liebe in der “Stadt der Lichter” 1945.

Jerry Mulligan ist ein amerikanischer GI, der danach strebt, es als Maler in einer Stadt zu schaffen, die plötzlich voller Hoffnung und Möglichkeiten ist. Nach einer zufälligen Begegnung mit einer schönen jungen Tänzerin namens Lise, bilden die Straßen von Paris den Hintergrund für eine sinnliche Romanze voller Kunst, Freundschaft und Liebe in der Zeit nach dem Krieg…

Marc Allenby von Trafalgar Releasing sagte über die Akquisition: “An American in Paris ist eine der größten Produktionen im West End in dieser Dekade mit herausragenden Dabietungen, unvergesslichen Melodien, herrlichen Kostümen und außergewöhnlichen Bühnenbildern. Wir können es kaum erwarten, diese Inszenierung 2018 mit dem Kinopublikum in aller Welt zu teilen.”

In den Hauptrollen sind die für den Tony Award nominierten New York City Ballet Primoballerino Robert Fairchild als Jerry Mulligan und British Royal Ballet Tänzerin Leanne Cope als Lise Dassin zu sehen, die hier ihre Rollen aus der Original Broadway-Produktion wiederaufnehmen, und eine Compagnie mit über 50 Schauspielern, Tänzern und Musikern einschließlich Haydn Oakley als Henri Baurel, Zoë Rainey als Milo Davenport, David Seadon-Young als Adam Hochberg und Jane Asher als Madame Baurel.

Zur Compagnie gehören außerdem Julian Forsyth und Ashley Andrews, Sophie Apollonia, Zoe Arshamian, Sarah Bakker, James Barton, Alicia Beck, Chrissy Brooke, James Butcher, Jonathan Caguioa, Jennifer Davison, Katie Deacon, Rebecca Fennelly, Sebastian Goffin, Alyn Hawke, Nicky Henshall, Genevieve Heron, Amy Hollins, Frankie Jenna, Justin-Lee Jones, Robin Kent, Kristen McGarrity, Julia J. Nagle, Daniela Norman, Aaron Smyth, Todd Talbot, Max Westwell, Jack Wilcox, Carrie Willis, Stuart Winter und Liam Wrate.

“Eine perfekte Verflechtung von Tanz, Romantik und klassischem Gershwin”

The New York Times

Regisseur und Choreograf von An American in Paris ist der international renommierte, in Großbritannien geborene Christopher Wheeldon, der für diese Produktion mit dem Tony® Award 2015 als Bester Choreograf ausgezeichnet wurde. Wheeldon ist stellvertretender künstlerischer Leiter des Royal Ballet, und erhielt während der Neujahrsehrungen 2016 den britischen Verdienstorden (Order of the British Empire) “für seine Verdienste um die weltweiten Interessen und das Ansehen des Britischen Klassischen Tanzes und des Theatertanzes”. Die Bühnenbilder und Kostüme wurden von dem gefeierten Broadway und West End-Designer Bob Crowley entworfen (The Audience; Mary Poppins), mit Projektionen der prominenten britischen Designer von 59 Productions (War Horse; Eröffnungszeremonie der Olympischen Sommerspiele in London 2012), die Lichtgestaltung erfolgte durch Natasha Katz und der Ton stammt von Jon Weston.

Die Musikpartitur ist adaptiert, arrangiert und umgesetzt von Rob Fisher mit Orchestrierungen von Christopher Austin und Bill Elliott; Tanzarrangements von Sam Davis; Musikalische Supervision durch Todd Ellison; Musikalische Leitung durch John Rigby.

An American in Paris ist in London von Stuart Oken, Van Kaplan, Roy Furman, Michael McCabe und Joshua Andrews produziert durch eine besondere Vereinbarung mit Elephant Eye Theatrical, dem Pittsburgh CLO und dem Théâtre du Châtelet.

An America in Paris wird am 16. Mai weltweit im Kino gezeigt. Tickets sind ab dem 12. Januar über die Website anamericaninpariscinema.com erhältlich.

Über Trafalgar Releasing Trafalgar Releasing ist ein leidenschaftlicher, preisgekrönter Marktführer im Bereich des weltweiten Event-Vertriebs, und geht Partnerschaften ein, um das Publikum mit Unterhaltung und den Künsten zu vereinen. Seit der Gründung 2006 bringt Trafalgar Releasing (anfangs unter dem Namen Picturehouse Entertainment operierend) besondere Events auf die Kinoleinwände der ganzen Welt, darunter Rammstein: Paris unter der Regie von Jonas Åkerlund, Gavin Elder’s David Gilmour Live at Pompeii und Black Sabbath: The End of The End von Dick Carruthers. Trafalgar Releasings Slate umfasst Monty Python Live (mostly), The Rocky Horror Show Live, Roger Waters The Wall, The Kenneth Branagh Theatre Company’s Livesaison, One More Time With Feeling (eine zweite Zusammenarbeit mit Nick Cave), unter der Regie von Andrew Dominik, Alan Bennett’s Diaries Live mit der BBC, Faber & Faber und Profile Books und John le Carré Live: An Evening with George Smiley mit Ink Factory und Fane Productions. Trafalgar Releasing arbeitet mit einigen der weltweit angesehensten Häuser und Compagnien zusammen und verleiht weltweit hochkarätige künstlerische Produktionen von der Royal Shakespeare Company und dem Royal Opera House. In Großbritannien werden zusätzlich auch Events des Bolshoi Balletts, aus Glyndebourne, des National Theatre und der Metropolitan Opera verliehen. Zusätzlich hat Trafalgar Releasing preisgekrönte Kinofilme in die britischen Kinos gebracht, darunter Paul Verhoevens für den Academy Award nominierten und mit dem Golden Globe ausgezeichneten Elle mit Isabelle Huppert in der Hauptrolle, BAFTA Gewinner Der Blender – The Imposter; 20,000 Days On Earth mit Nick Cave; The Lobster mit Colin Farrell und Rachel Weisz; Green Room mit Patrick Stewart; Todd Solondz´ Wiener-Dog mit Greta Gerwig und Danny DeVito; Swiss Army Man mit Daniel Radcliffe und Jim Hoskings Debütkomödie The Greasy Strangler, die mit dem BIFA-Award ausgezeichnet wurde.

Quelle: Schülke Cinema Consult GmbH; www.cinemaconsult.de

Bildmotiv „An American in Paris – The Musical“: am 16. Mai 2018 im Kino © Trafalgar Releasing