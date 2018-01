Der Revival RD70 – Ein Designklassiker mit erweiterten Features

Neues Vintage-Radio von Roberts Radio mit Bluetooth-Streaming und Speaker-Funktion

Zum Jahresstart präsentiert der britische Radiohersteller Roberts Radio mit dem Revival RD70 ein Upgrade seines Klassikers RD60. Das in liebevoller Handarbeit veredelte Kofferradio im Stil der 1950er Jahre verfügt über erweiterte Spezifikationen wie Bluetooth-Streaming, Farbdisplay und Alarmfunktion.

Ästhetik in Kombination mit modernster Technologie

Die Produktenwickler des britischen Traditionsunternehmens haben das akustisch optimierte Holzgehäuse sowie alle verbauten Komponenten modifiziert, sodass das RD70 den Raum mit noch wärmeren Klängen erfüllt. Radioprogramme können über DAB/DAB+ und FM empfangen werden und mit der Möglichkeit, 20 Sender zu speichern, ist der Lieblingssender schnell gefunden. Das Highlight des RD70 ist die Bluetooth-Funktion, mit der die Lieblingsmusik auf dem Smartphone gestreamt und das RD70 als mobiler Lautsprecher eingesetzt werden kann. Über den AUX-Eingang lassen sich zudem MP3-Player und weitere Endgeräte an das RD70 anschließen.

Sanfte Klänge für einen entspannten Start in den Tag

Das RD70 eignet sich auch als Wecker: Dank Schlummerfunktion und zwei wohlklingenden Alarmfunktionen ist ein entspannter Start in den Tag garantiert. Da alle Weck-Features über Batteriebetrieb laufen, kann man sich selbst nach einem nächtlichen Stromausfall auf das stylische Retro-Radio verlassen.

Ein Augenschmaus im Retro-Look

Typisch für Roberts Radio wurde der akustisch abgestimmte Holzkorpus in Memoriam an das erste Kofferradio der Traditionsmarke von Hand gefertigt und mit hochwertigem Kunstleder bespannt. Egal, ob in zarten Pastelltönen, klassischem Schwarz oder kräftigem Kirschrot – der RD70 ist in jeder Farbe ein Eyecatcher.

Apropos Farbenvielfalt: Der luxuriöse Alltagsbegleiter wurde um ein Farbdisplay aufgerüstet, über das sich alle Funktionen intuitiv steuern lassen. Zudem lässt sich die Farbe des Displays nach individuellen Vorlieben ändern. Zur Auswahl stehen unter anderem Ruby, Pearl und Sapphire.

Musikalischer Begleiter für unterwegs

Dank seiner praktischen Größe von 252 x 160 x 104 mm und einem Gewicht von nur 1,65 kg ist das RD70 ein idealer Begleiter für unterwegs. Anhand des Trageriemens kann der treue Gefährte mühelos überall mithingenommen werden und mit seinen visuellen und akustischen Reizen unverwechselbaren Charme versprühen.

Der UVP dieses edlen Designklassikers liegt bei 249 Euro (UVP).

Das RD70 ist ab sofort erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.robertsradio.com

Über Roberts Radio

In seiner mehr als 80-jährigen Firmengeschichte ist Roberts Rado als Produzent erstklassiger und qualitativ hochwertiger Radiogeräte bekannt geworden. Das in UK angesiedelte Unternehmen ist im Heimatmarkt führend bei portablen Radios und exportiert seine Produkte in die ganze Welt. Mit einer Produktpalette von über 100 unterschiedlichen DAB-, analogen, Welt- und Internetradios und der steten technischen Weiterentwicklung nimmt Roberts eine Führungsrolle in den Bereichen Design, Produktentwicklung und Innovation ein.

Damals wie heute gewinnt das Unternehmen zahlreiche große Fach- und Verbraucherpreise; darunter auch den „What Hi-Fi? Product of the Year 2015”-Preis für das Stream 93i.

Roberts Radio ist eine Tochter der privat geführten Glen Dimplex Group, die ihren Hauptsitz in Irland hat. Die Glen Dimplex Group vereint über 40 Unternehmen weltweit, die mehr als 10.000 Angestellte und einen Jahresumsatz von 2 Milliarden Euro haben.

Quelle und Bildquelle: https://www.robertsradio.com