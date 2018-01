6 BELOW – Verschollen im Schnee | Gewinnspiel

Ab Januar 2018 als DVD, Blu-ray und VoD erhältlich!

Mit 6 BELOW – Verschollen im Schnee inszeniert der ehemalige Stuntman Scott Waugh einen Film voller Adrenalin und vertrackter Situationen. In der Rolle des sich selbst findenden Eric LeMarque bietet Josh Hartnett eine beeindruckende Leistung. In weiteren Rollen begeistern Oscar®-Preisträgerin Mira Sorvino als Erics Mutter Susan und Sarah Dumont als Erics Ehefrau Sarah. Der mitreißende Film basiert auf der ebenso beeindruckenden wie unglaublichen, wahren Geschichte von Hockey-Legende Eric LeMarque (Eric LeMarque: A Survivor’s Story), der sich selbst in dieser ausweglosen Situation befand.

Filminhalt:

Das Leben an sich kann seltsame Wege gehen. So auch bei Eric LeMarque. Seine Kinder- und Jugendzeit war nicht immer leicht. Der Druck vom Vater war zu viel für den Jungen. So ist es kein Wunder, dass sein Erwachsenenleben von Hindernissen und Schwierigkeiten geprägt ist. Seine Ehe ist am Ende, seinen Sohn hat er im Stich gelassen, Drogen ist er ebenfalls nicht abgeneigt und so braucht er dringend eine Auszeit, am besten von allem und jedem.

So startet im Februar 2004 der Ex-Eishockey Spieler und Adrenalinjunkie Eric LeMarque eine Snowboardtour durch die höchsten Gipfel der Sierra Nevada. Auf der Suche nach Einsamkeit und Abenteuer befindet sich Eric fernab von gesicherten Pisten, als plötzlich ein gewaltiger Schneesturm aufzieht. Abgeschieden von jeglicher Zivilisation irrt er tagelang ohne Verpflegung in den Bergen umher. Dabei kämpft er nicht nur ums Überleben, sondern wird auch von seiner Vergangenheit eingeholt. Um die quälenden Erinnerungen zu überwinden, muss er sich seinen Dämonen stellen und den Glauben an sich selbst wiederfinden, bevor Schnee und Eis sein Schicksal besiegeln …

Zum offiziellen Home-Entertainment-Start von 6 BELOW – Verschollen im Schnee

am 11. Januar 2018

verlost androgon men’s magazine 1 Paar Winter Wanderstiefel für Herren: Der Revel III von KEEN (UVP 159,95 EUR)

samt 1 Blu-ray zum Film Mit dem KEEN Revel III fallen buchstäblich keine Pläne mehr ins Wasser. Aber nicht nur gegen Regen, auch gegen Schnee und Kälte ist dieser Stiefel immun. Der „völlig-egal-was-für-ein- Wetter“ Stiefel sorgt dank seines Obermaterials aus wasserabweisendem Nubuckleder, atmungsaktiver, wasserdichter KEEN.DRY Membran und 200 g KEEN.WARM Isolierung mit dreifacher Wärmeschicht sowie der Zweizonen-Laufsohle bei jedem Wetter für warme, trockene Füße und sicheren Tritt. Der KEEN Revel III ist somit der zuverlässigste Begleiter bei jedem Winterabenteuer. Weitere Infos unter: www.keenfootwear.com * Hinweis zum Keen-Schuh Revel III:

Die Größe ist frei wählbar– mit einer kleinen Einschränkung: Die Keen Reval III Schuhe fallen aufgrund ihrer aufwändigen Sohlenkonstruktion sehr knapp aus, d.h. Größe 42.5 würde eigentlich Größe 43 benötigen – und genau diese Größe ist aktuell nicht lieferbar. Ansonsten sind alle Größen aber vorhanden. Wer also mitmachen will, einfach eine Email

an 6-BELOW-gewinnspiel@androgon.de

mit Angabe von Namen, Adresse sowie entsp. Schuhgröße und los geht’s! androgon wünscht viel Erfolg!

Szenenbilder:



.

Trailer: