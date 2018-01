Glücksspiele: Pokerfaces und Kesselgucker

Glücksspiele üben einen ganz besonderen Reiz auf Menschen aus, was dem uns innewohnenden Spieldrang geschuldet ist, der uns zum Zocken treibt. Hier wird mit Spannung und großer Aufmerksamkeit auf einen Gewinn gehofft, welcher neben Spannung und Spielspaß die offensichtlichste Motivation zum Spielen darstellt. Doch sind die verschiedenen Karten- und Würfelspiele mehr als nur eine Möglichkeit, Geld zu gewinnen. Casinospiele haben sich zu einem kulturellen Symbol entwickelt, welches in zahlreichen Magazinen, Büchern, Filmen und Songs thematisiert wird. Doch wer sind die größten Profispieler und was hat dies mit dem Thema von Männern und Frauen zutun?

Die erfolgreichsten Pokerspielerinnen

Eines der spannendsten und beliebtesten Casinospiele ist das Kartenspiel Poker. Hier geht es nicht nur um reines Glück, sondern ebenfalls um Psychologie und Statistik. Wer mathematisch versiert ist, kann hier sein Wissen nutzen, doch auch die Gestik & Mimik sind ein fundamentaler Bestandteil des Spiels. Blufft der Mitspieler? Ist er nervös oder absolut locker? Im letzteren Fall hat er vielleicht nur ein Pokerface aufgesetzt – oder hat er doch gute Karten? Genau diese Aspekte machen das Spiel so besonders spannend, weswegen es schon lange seinen Weg in unsere Wohnzimmer gefunden hat, wo man in gemütlicher Runde unter Freunden zusammensitzt und das Prickeln des Spiels genießt.

Vielen ist jedoch nicht bekannt, dass eine große Anzahl der professionellen Pokerspieler heutzutage weiblich ist. Die erfolgreichste unter ihnen ist die US-Amerikanerin Vanessa Selbst, die ein Priesgeld in Höhe von 10,6 Millionen US-Dollar gewann. Sie kann eine beeindruckende Liste von Titeln vorlegen, unter anderem gewann sie die Main Events der Partouche Poker Tour, die North American Poker Tour und zwei Titel der World Series of Poker. Auf den nachfolgenden Rängen finden sich ebenfalls zwei US-Amerikanerinnen: Kathy Liebert und Annie Duke, die jeweils 5,9 und 4,3 Millionen Dollar gewannen. Aber auch außerhalb der USA gibt es erfolgreiche Spielerinnen, so wie die Norwegerin Annette Obrestad oder die Britin Liv Boeree, deren Gewinne ebenfalls zwischen 3,2 – 3,9 Millionen Dollar liegen.

Profis im Kesselgucken

Anders verhält es sich im Spiel Roulette, bei dem die Profis hauptsächlich Männer sind. Hier gibt es jedoch ein überschaubares Feld an Profispielern, da der Glücksfaktor sehr hoch ist und eine Strategie schwerer umzusetzen ist. Dennoch zählt das Roulette zu den ältesten Spielen der Welt und die verschiedenen Roulette Spiele haben eine große Vielfalt geschaffen. So gibt es neben dem europäischen, amerikanischen und französischen Roulette noch verschiedene Arten, das Rad drehen zu lassen. Ein Experte, der besonders gut verstand, wie man dies machen musste, war der Deutsche Christian Kaisan, der später einfach als „der Sachse“ oder „Kesselgucker“ bezeichnet wurde. Geboren in der DDR, machte er dort im Glücksspielsektor eine Menge Geld. Als Glücksspiel jedoch vom Staat reglementiert wurde, nutzte er sein Geld, um sich in den Westen abzusetzen. Er reiste dann um die Welt, um seinen Erfolg in den verschiedenen Casinos ausleben zu können und machte dabei beträchtliche Gewinne. Schließlich erhielt er häufig Hausverbot, da man ihm Betrug vorwarf. Dabei verstand er einfach nur, die Trajektorie der Kugel zu extrapolieren und den Bereich der Landung vorauszubestimmen.

Das Kesselgucken wurde in letzter Zeit zunehmend erschwert, da zum einen eine kürzere Zeit zum Abgeben der Wetten und andererseits schnellere Maschinen mit höheren Kesselgeschwindigkeiten eingeführt wurden. Aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg – vielleicht findet eine neue Generation der Kesselgucker den alles entscheidenden Clou und professionalisiert das Spiel erneut. Bis dahin steht der Spielspaß beim Roulette wieder an erster Stelle.

Bildquellen: www.flickr.com („full house“ by Diego Bezerra)| Pixabay