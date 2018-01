TALISKER WHISKY ATLANTIC CHALLENGE 2018

Der fliegende Holländer Mark Slats rudert alleine über den Atlantik und bricht im härtesten Ruderrennen der Welt alle Rekord



Der Niederländer Mark Slats, 40, hat die Talisker Whiskey Atlantic Challenge als vierter beendet und einen neuen Rekord als schnellster Einzel-Ruderer aufgestellt. Slats hat die epische Überquerung des Atlantiks – ganz allein – in 30 Tagen, 7 Stunden und 49 Minuten beendet, und den bestehenden Rekord um ganze 5 Tage geschlagen.

m härtesten Ruderrennen der Welt schlug Mark 17 Teams aus 10 Ländern auf dem Weg von La Gomera nach Antigua. Im gesamten Rennverlauf kämpfte er direkt mit anderen Vierer-Teams um die ersten Plätze – sein Einzel-Rennen ist eine der größten Erfolgsgeschichten in der Geschichte der Challenge!

Mark hatte mit vielen Herausforderungen auf den Weiten des Atlantiks zu kämpfen, mehrfach ist sein Boot gekentert – aber nie besiegten die Elemente seinen entschlossenen Willen. Während des Rennens legte er eine Distanz von 100 nautischen Meilen in 24 Stunden zurück, er ruderte ohne Unterbrechung, um seinen Traum von einem neuen Rekord Wirklichkeit werden zu lassen. Wellen von über 12 Metern Höhe, heulende Winde – Mark kämpfte sich alleine über den Atlantischen Ozean, und merkte, zu was er alles fähig ist. Als Einzel-Ruderer war Slats ohne Team Kollegen in den besten, aber auch in den härtesten Momenten ganz auf sich allein gestellt, unter unbarmherzigsten Bedingungen ruderte jeden Tag 20 Stunden, seine Hartnäckigkeit und sein Wille waren stärker als der intensive Schlafentzug.

Bei Mark Slats fließt das Abenteuer in seinen Adern; drei mal schon hat er die Welt umsegelt, einmal alleine. Auf einer dieser Reisen begegnete er auf dem Wasser einem Mann, der auch alleine über den Atlantik ruderte. Das Bild dieses Ruderers, der ganz auf sich gestellt auf dem Ozean die Elemente bezwang, ließ ihn nicht mehr los, und inspirierte ihn, sich in seinem vierzigsten Lebensjahr der Atlantic Challenge zu stellen. Mark nahm auch am Rennen teil, um Geld für die Krebsforschung zu sammeln – seine Mutter wurde mit Lungenkrebs diagnostiziert.

„Ich wusste, dass ich es schaffe! Ich habe es im Vorfeld nie jemandem gesagt, aber es war mit klar, dass ich imstande war, durchschnittlich 4 Knoten jeden Tag zu rudern, und gute Chancen auf den Weltrekord hatte. Aus früheren Abenteuern wusste ich, zu was ich fähig war, und das Rennen war eine einmalige Gelegenheit, mich noch weiter zu fordern. Ich war mit Leib und Seele bei diesem Rennen dabei; ich habe ein ganzes Jahr dafür trainiert und es fast zu einer militärischen Mission für mich gemacht, die mich nahezu alles gekostet hat – mein einziges Ziel was es, dieses Abenteuer zu vollenden! Ich liebte jede Minute – auch weil es ein Rennen war, in dem die Gedanken an meine Mutter mich noch stärker motiviert haben. Durch das gesamte Rennen hindurch dachte ich an sie, und sie an mich, was mich noch mehr antrieb und die nötige innere Stärke verlieh, die Ziellinie zu erreichen – in Rekordzeit.“

Das Team FOUR OARSMEN bricht gleich zwei Rekorde

Talisker

DieWhiskey Atlantic Challenge 2018 ist das schnellste und knappste Rennen bislang – vier Teams kamen in weniger als 31 Tagen ins Ziel! Es ist die Kombination von harter Arbeit, Entschlossenheit und Professionalität aller Teams, die zu diesem beeindruckenden Gesamtergebnis führten.

Als Gewinner erreichten nach 29 Tagen, 14 Stunden und 34 Minuten THE FOUR OARSMEN das Ziel im Hafen – damit schlugen sie den bestehenden Welt Rekord um 2 Tage, und den Rennrekord um 5 Tage, in einem der spannendsten und dramatischsten Rennen jemals.

Einen besonders emotionalen Empfang erwartete das TEAM ANTIGUA – die über den Atlantik in ihre Heimat zurück ruderten und als lokale Helden empfangen wurden. Nur ganz knapp an zweiter Stelle, erreichten sie den Hafen nach 30 Tagen, 2 Stunden und 12 Minuten.

Als drittes Team erreichten die vier jungen Schweizer SWISS MOCEAN nach 30 Tagen 4 Stunden und 15 Minuten La Antigua.

Quelle und Bildquelle: Talisker Whisky Atlantic Challenge – Ben Duff