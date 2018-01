Laufen trotz Schnee mit CEP

Warm und sicher unterwegs im Winter

Um auch in den kalten, dunklen Monaten das Laufen genießen zu können, haben die Experten von CEP zwei Paar Laufsocken speziell für die kalte und dunkle Jahreszeit entworfen. Die Winter Run Compression Socks sowie die Nighttech Compression Socks sorgen für zuverlässig warme Füße und Sichtbarkeit. Die neuen Winter-Laufsocken komplettieren dabei die umfangreiche Kollektion von CEP. Mit einem Merino-Wolle Anteil von 25% eignen sie sich perfekt für kühles Wetter. Die Linie der 2017 auf den Markt gekommenen Nighttech Compression Socks wird um die Farbe black ergänzt.

Winter Run Compression Socks

Dank des Materialmix aus 25% Merinowolle und Synthetikfasern sorgen die Winter Run Compression Socks für trockene und warme Füße. Das angenehme Material vermittelt perfekten Tragekomfort und fördert durch gezielt platzierte Polsterzonen die Druckentlastung. Wie bei allen CEP Strümpfen kommt auch bei den Winter Run Compression Socks die bewährte medi compression zum Einsatz: Sie sorgt für eine Aktivierung der Muskelpumpe, optimale Regenerations- sowie

Leistungsfähigkeit und mehr Trittsicherheit dank verbesserter Bewegungs-koordination. Durch die propriozeptive Stabilisierung der Knöchel und des Fußgewölbes wird gleichzeitig die Verletzungsprophylaxe unterstützt. Sicherer Halt der Socken, enganliegendes Fußteil und extra flache Zehennähte prädestinieren sie für Ausdauersportarten wie Laufen, Skitourengehen oder Trailrunning. Für Unverfrorene sind die Winter Run Compression Socks auch als Short Cut Variante erhältlich. VK: 49,90 €

Nighttech Compression Socks

Früher Nachteinbruch sowie damit verbundene Läufe in der Dunkelheit erfordern in den Herbst- und Wintermonaten Achtsamkeit und clevere Vorbereitung. Speziell für Nachtläufe hat CEP deshalb die Nighttech Compression Socks entwickelt. Diese bieten hohe Sichtbarkeit und damit mehr Sicherheit auf Straßen und schlecht beleuchteten Wegen. Ab HW 2018/19 gibt es die stylischen Socken in modernem schwarz mit hochreflektiven Dots auf der Wadenseite. Dabei strahlen diese nicht nur bei Lichteinfall, sondern glänzen auch tagsüber in elegantem Schwarz. Die futuristischen Laufsocken vereinen damit Design und maximale Funktionalität. Sie verfügen über die bewährte medi compression und sorgen auch bei langen Läufen für angenehm leichte Beine. Das passgenaue Fußteil verhindert Reibung und beugt effektiv der Bildung von Blasen vor. VK: 54,90 €

Über CEP:

Die Sportmarke CEP steht für innovative, hochqualitative Produktkonzepte bei denen medizinisches Wissen zur Steigerung der sportlichen Leistungsfähigkeit und Gesunderhaltung genutzt wird. Als Teil von medi, einem der führenden Unternehmen im Gesundheitsmarkt mit Sitz in Bayreuth, verfügt die Sportmarke CEP über den außergewöhnlich hohen Produktionsstandard „Made in Germany“. Gemeinsam mit anerkannten Wissenschaftlern, Sportärzten und Athleten entwickelt medi besondere Technologien und Details, die allen Teilen der CEP Kollektion eine besondere Wirkung verleihen. Bekannt geworden durch für den Laufsport optimierte Kompressionsstrümpfe bietet CEP heute ein breites Sortiment von Socken über Hightech-Funktionsbekleidung bis hin zum Bandagenkonzept Ortho. Weitere Informationen unter: www.cepsports.com/de

Quelle und Bildquelle: CEP Sports | Krauts PR – Büro für Public Relations GmbH