In ALLES GELD DER WELT rekonstruiert Meisterregisseur Ridley Scott einen der spektakulärsten Entführungsfälle des letzten Jahrhunderts. Für seine packende Inszenierung wurde Scott ebenso für den Golden Globe nominiert wie seine Hauptdarstellerin Michelle Williams, die aufopferungsvoll für die Rettung ihres Sohnes aus den Händen der Entführer kämpft. Eine weitere Golden-Globe-Nominierung in der Kategorie Bester Nebendarsteller erhielt Schauspiellegende Christopher Plummer in der Rolle des mürrischen Milliardärs, der hier kurzfristig Kevin Spacey ersetzte und dessen Szenen in Rekordzeit in den bereits abgedrehten Film eingefügt wurde. Zum weiteren Ensemble des hochkarätig besetzten Thrillers zählen Mark Wahlberg, Charlie Plummer und der französische Schauspielstar Romain Duris.

Zum offizielen Kinostart von ALLES GELD DER WELT am 15. Februar 2018 verlost androgon men's magazine das Filmplakat, 2 Kinotickets sowie

1 hochwertigen Füllhalter der Kaweco-Serie im Wert von 55€

als exklusives Gewinnpaket

Wer also mitmachen will, einfach eine Email

an Alles-Geld-der-Welt-gewinnspiel@androgon.de

mit Angabe von Namen und Adresse und los geht’s!

androgon wünscht viel Erfolg!

ZUM GEWINN:

Kaweco AL Sport Füllhalter Anthrazit

Das hochwertige Modell der Serie Sport aus Aluminium in zeitgemäßen Farben. Dieser Taschenfüllhalter hat geschlossen nur eine Größe von 10,5 cm und kann somit problemlos in der Tasche mit sich geführt werden. Mit umgesteckter Kappe wächst er zu einer normalen Größe von 13 cm heran. Der metallische Körper aus hochwertigem Aluminium verleiht diesem Schreibgeräte die besondere Haptik. Die feine Oberfläche verleiht ihm Eleganz. Durch das geringe Gewicht eignet sich das Modell hervorragend für unterwegs.

Weitere Infos zum Produkt unter: http://www.kaweco-pen.com



Filminhalt:

Es ist einer der aufsehenerregendsten Fälle der Kriminalgeschichte: 1973 wird der 16-jährige Paul (Charlie Plummer), Enkel des milliardenschweren Öl-Magnaten J. Paul Getty (Christopher Plummer), in Rom von der Mafia entführt. Die Kidnapper verlangen 17 Millionen Dollar Lösegeld, doch der reichste Mann der Welt denkt gar nicht ans Bezahlen. Der alte Griesgram hält das Ganze für eine Inszenierung und fürchtet Nachahmer – schließlich hat er 13 weitere Enkel. Nur Pauls verzweifelte Mutter Gail (Michelle Williams) kämpft weiter um das Leben ihres Sohnes. Unermüdlich versucht sie, den alten Getty umzustimmen und verbündet sich schließlich mit dessen Sicherheitsberater, dem Ex-CIA Mann Fletcher Chase (Mark Wahlberg). Den beiden bleibt nur noch wenig Zeit, bis das Ultimatum abläuft…

Szenenbilder:



Trailer:



