Mit der Kraft der Natur durchs neue Jahr – so kommt der Stoffwechsel in Schwung

Das neue Jahr beginnt für die meisten Menschen mit jeder Menge guter Vorsätze. Besonders der Wunsch nach mehr Bewegung und einer gesunden Lebensweise findet sich jedes Jahr aufs Neue wieder – beides Dinge, die den Stoffwechsel ankurbeln. Unterstützen können hierbei Sportarten wie Yoga, die einerseits anspruchsvoll, gleichzeitig aber auch entspannend sind. Teemischungen mit Matcha und Ingwer bilden zudem eine ideale Ergänzung zum Fitnessprogramm: Die Sorte Naturstoffwechsel aus der Naturverliebt-Serie von TeeGschwendner hilft einem gesunden Energiestoffwechsel auf die Sprünge. So lassen sich die guten Vorsätze ganz einfach und zudem genussvoll in die Tat umsetzen!

„Die Teesorte Naturstoffwechsel ist der ideale Begleiter für ein ausgewogenes Fitnessprogramm, das die wichtigen Körperfunktionen anregt und zur Steigerung des allgemeinen Wohlbefindens beiträgt“, weiß Ernährungs- und Fitnessexperte Prof. Dr. Ingo Froböse. Die Tee-Gewürzmischung Naturstoffwechsel bildet eine wohlschmeckende Komposition aus Grünem Tee, dem Superfood Matcha und weiteren anregenden Inhaltsstoffen wie Chili, Ingwer und Pfeffer. Eine stimulierende Mischung, die den Stoffwechsel so richtig in Schwung bringt: „Mit Hilfe des Tees sind wir selbst in der letzten Stunde des Tages noch in der Lage, viel Energie zu verbrennen und alle Funktionen des Körpers optimal auf einem hohen Niveau zu halten“, so der Fitnessexperte weiter.

Die Teeexperten von TeeGschwendner haben unter der wissenschaftlichen Beratung von Prof. Dr. Ingo Froböse die Serie Naturverliebt kreiert, welche die wohltuende Kraft der Natur mit erlesenem Geschmack verbindet. Das Wissen aus jahrtausendealten Überlieferungen der europäischen klösterlichen Kräutermedizin und der asiatischen Kräuterheilkunde sowie aktuelle Erkenntnisse zur Kompatibilität der hunderten Teesorten, Kräuter, Früchte, Wurzeln, Blüten, Blätter und Gewürze bilden die Basis der sechs individuellen Teemischungen. Bei der Sorte Naturstoffwechsel stehen erlesener Geschmack und die gezielte Stimulation von Körperfunktionen im Mittelpunkt. Ausgesuchte Inhaltsstoffe regen Körper und Geist an und geben ihnen Kraft auf dem Weg zur natürlichen Balance. Ein echter Genuss für die Sinne!

Die sechs Teesorten der Serie Naturverliebt sind in allen TeeGschwendner Fachgeschäften und online erhältlich.

