70 Love – Tennis Retro

Stirnband aufgesetzt, Abba aufgedreht und das Tennisgepäck aufgemotzt! Die 70er sind zurück auf dem Court und damit dieser stylische Tenniskoffer von 70|love.

Es war die Zeit, als Björn Borg Wimbledon gerockt hat, Abba und Led Zeppelin aus den Boxen ertönten und die Tennissocken auch noch in Sandalen getragen werden durften. Und wir bringen euch jetzt ein Stück 70er zurück.

Wenn ihr in der Facebooktimeline eurer Eltern und Großeltern ca. 40 Jahre zurückscrollt, entdeckt ihr vielleicht das eine oder andere leicht verblasste Selfie auf dem Tennisplatz (im Hintergrund vor dem Vereinshaus auf dem Tisch: Erdbeerbowle) und fragt euch, was da für ein cooler Koffer am Rand steht. Er könnte in Zukunft eurer sein – der 70|love – Tenniskoffer.

Produktbeschreibung:

Euer neues Lieblingsaccessoire für einen besonderen Auftritt beim nächsten Tennisturnier: in diesem geräumigen und stabilen Koffer aus pflegeleichtem PVC transportiert ihr eure wichtigsten Utensilien zum Punktspiel.

Mit drei durch einen Reißverschluss geschützten Außenfächern, sowie der praktischen Aufteilung im Inneren des Koffers, könnt ihr Tennisschläger, Schuhe, Handtücher, Getränke und vieles mehr sicher verstauen und transportieren.

Übrigens: man kann den Koffer auch für andere Hobbys nutzen… Produktbeschreibung (technisch):

Stylisher Retro – Tenniskoffer aus widerstandsfähigem PVC mit pflegeleichtem Innenfutter aus Polyester. Drei große Reißverschlussfächer außen bieten Platz für Handy, Geldbörse, Schlüssel und persönliche Dinge. Im Innenraum sorgen eine Vielzahl von praktischen Fächern für Ordnung in euren Tennisutensilien: ob Getränke, Schuhe, Rackets, Bälle, Handtücher oder Schweißbänder: alles findet in einem der zahlreichen durch Gummizug verschlossenen Fächer Platz. Die Schläger selbst werden griffgünstig im Deckel fixiert.

Mit drei Schnappschlössern, von denen zwei abschließbar sind, wird der Koffer sicher verschlossen.

Der gepolsterte Handgriff sorgt für ein angenehmes Tragegefühl.

Den Koffer gibt es in drei coolen Retrofarbkombinationen: Crèmeweiß & blau, crèmeweiß & rot, sowie crèmeweiß & grün, wobei jeweils die Applikationen (Reißverschlüsse, Streifen, Handgriff und Fächer) farblich abgesetzt sind. 149,90 €

Weitere Informationen unter: www.70love.com

Quelle/Bildquelle:BEHM RELATIONS, www.behm-relations.com