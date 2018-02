Intelligenter Reiseplaner von WeDesignTrips empfiehlt personalisierte Routenverläufe

Reiseplanung leicht gemacht: Die Onlineplattform für maßgeschneiderte Reisen, WeDesignTrips, hat ein innovatives Feature auf seiner Website veröffentlicht. Der neue, intelligente Planer erfasst und erkennt Kundenbedürfnisse und schlägt auf dieser Basis Reisenden personalisierte Routenverläufe in zwölf Ländern vor. Dabei werden Zielgebiet, Regionen, Reisedauer, Reisezeitraum und einige weitere Attribute passgenau für die Kundenbedürfnisse vorgeschlagen. Wählt der Kunde eine Reiseroute aus, so kann er diese mit Hilfe eines lokalen Experten weiter an seine persönlichen Bedürfnisse maßschneidern lassen.

„Gerade durch die jahrelange Erfahrung unserer lokalen, deutschsprachigen Reiseveranstalter können wir unseren Kunden passgenaue Reisen mit lokalen Insidertipps konzipieren“, erklärt Ambros Gasser, Gründer und CEO von WeDesignTrips. „Das besondere an unserem neuen System ist das Vereinen von künstlicher Intelligenz mit dem langjährigen Wissen und der Intuition unserer lokalen, deutschsprachigen Reiseexperten. So bekommt jeder den perfekt passenden Trip vorgeschlagen.“

Der neue, intelligente Reiseplaner von WeDesignTrips ist derzeit für zwölf Länder verfügbar, darunter Island, Südafrika, Namibia, Marokko, Costa Rica, Nicaragua, Vietnam, Laos, Kambodscha, Myanmar, Nepal und Sri Lanka.

Eine Ausweitung auf weitere Länder ist bereits geplant und wird in enger Abstimmung mit den lokalen Experten vor Ort umgesetzt, damit auch die lokale Bevölkerung von dem neuen System profitiert. Das Zusammenspiel von innovativer Technik und sozialer Verantwortung gegenüber den Reiseländern ist eines der Kernpunkte der WeDesignTrips Philosophie.

Weitere Informationen unter: wedesigntrips.com



Quelle/Bildquelle:C.O.M.B.O. COMMUNICATIONS, www.combocom.de