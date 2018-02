Die besten 7 sportlichen Outdoor Aktivitäten für Männer

Auch der schönste und gut ausgestattete Fitnessraum kann irgendwann einmal absolut langweilig werden, was vor allem bei schönem Wetter der Fall ist. Es gibt auch für draußen sehr viele Aktivitäten, die nicht nur großen Spaß machen, sondern auch noch behilflich sind, überschüssige Kalorien zu verbrennen. Outdoor Aktivitäten haben den Vorteil, dass man dabei an der frischen Lust nach Herzenslust trainieren und sich vor allem auch so richtig schön abreagieren kann, was wahrscheinlich nur Männer verstehen können.

Tennisspielen

Auch wenn man(n) bis jetzt noch keinen Ball auf dem Tennisplatz geschlagen hat, lohnt sich ein Anfang. Die Gebühren sind relativ günstig und bei den meisten Anlagen stehen auch preiswerte und vor allem geduldige Lehrer zur Verfügung. Tennis ist eine ideale Sportart, wo nicht nur die Arme, sondern auch Beine und Rückenmuskulatur trainiert werden. Wichtig ist auf passendes Schuhwerk zu achten, ansonsten ist für diese Sportart keine besondere Ausrüstung notwendig, da man sich zur Not die Schläger auch ausleihen kann.

Running

Meistens verbringt man sowieso viel zu viel Zeit auf dem Laufband im Studio, aber eigentlich sollte man sich dabei auch die wichtige Frage stellen, warum man nicht lieber an der frischen Luft und am frühen Morgen gemütlich einige gesunde Runden dreht, oder nicht? Es ist dabei ganz klar, dass nicht jeder die passende Umgebung zum Laufen hat, aber gegebenenfalls kann man auch ab und zu in einem Stadtpark auf Achse gehen. Running bedeutet allerdings mindestens 30 Minuten laufen.

Radfahren

Öfters einmal auf das Auto oder die öffentlichen Verkehrsmittel zu verzichten bringt nicht nur Vorteile für die Figur, sondern das Radfahren ist auch ein ideales Fortbewegungsmittel um frische Luft zu schnappen. Wer nicht mit dem Rad zur Arbeit fahren will (oder kann), hat die Option am Wochenende zusammen mit der Familie eine längere Radtour zu unternehmen. Auch ist Radfahren eine interessante Alternative, um endlich einmal wieder aus der überfüllten Stadt herauszukommen und die Natur zu genießen.

Kajakfahren

Kajakfahren ist in, denn nicht umsonst werden jetzt immer mehr Kurse angeboten. Dabei handelt es sich nicht nur um extrem aufregendem Wassersport (allerdings erst nach dem Kurs), sondern es ist auch ein ausgezeichnetes Workout für die Muskeln am gesamten Oberkörper. Klar, dass man bei dieser Outdoor Aktivität vom Wetter abhängig ist, aber bei schlechtem Wetter oder Regen, kann man sich auch zu Hause im Online-Casino abreagieren und dabei auch noch so nebenbei den Cherry Casino Gutscheincode 2018 einlösen.

Quad fahren

Auch Quad fahren kann zum Verbrennen von Kalorien sehr gut beitragen, noch dazu, wenn es abenteuerlich um steile Kurven geht. Mehrstündige Quad-Touren zusammen mit den Freunden sind ein einmaliges Abenteuer, wo man auch so richtig schön dreckig dabei wird, was vor allem bei feuchtem Untergrund der Fall ist. Die notwendige Ausrüstung kann man ausleihen, ansonsten ist nur auf festes Schuhwerk und passende Kleidung zu achten. Allerdings ist ein gültiger Führerschein erforderlich.

Gleitschirmfliegen

Wer hat nicht schon mindestens einmal davon geträumt, eine bestimmte Gegend oder Region aus der Vogelperspektive zu betrachten. Gleitschirmfliegen wird zwar sicherlich nicht zur täglichen Routine bei schönem Wetter, aber es handelt sich dabei um ein unvergessliches und vor allem um ein wirklich aufregendes Erlebnis. Was die Kalorienverbrennung angeht, so sollte schon alleine der Angstschweiß dabei für eine hervorragende Fettverbrennung sorgen. Allerdings ist diese Outdoor Aktivität für Männer nicht für Menschen geeignet, die unter Höhenangst leiden.

Frisbee

Frisbee ist weit mehr als mit der fliegenden Scheibe nur mit dem Hund im Park oder am Strand zu spielen. Es weckt in der Regel schöne Erinnerungen an die Kindheit und macht zusammen mit der Familie (und dem Hund) noch doppelt so viel Spaß. Frisbee als Outdoor Aktivität ist allerdings nicht nur für Männer geeignet, aber dafür sind auch keine großen Ausgaben erforderlich. Die Scheiben gibt es schon für wenig Geld in jedem guten Sportgeschäft.