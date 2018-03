Der größte Schlamm-Hindernislauf aller Zeiten

Die einzigartige MUD MASTER Strecke am Airport Weeze 2018

Wenn in weniger als drei Monaten, am 5., 6. und 12. Mai, die Mud Masters am Airport Weeze stattfinden, ist die Veranstaltung gleich in zweierlei Hinsicht eine besondere: Zum einen feiert der Hindernislauf in Weeze ein kleines Jubiläum – es ist die fünfte Ausgabe. Zum anderen haben sich schon jetzt mehr als 20.000 Teilnehmer angemeldet. „Damit haben wir einen neuen Rekord aufgestellt, auf den wir sehr stolz sind“, freut sich Veranstalter André Skwortsow, der im Vorjahr 15.000 Läufer begrüßen durfte. Während am 5. Mai bereits alle Startgruppen ausgebucht sind, können sich Abenteuerlustige für Sonntag, 6., und Samstag, 12. Mai, noch anmelden.

Für diejenigen, die sich bereits angemeldet haben, dürfte es besonders interessant sein, dass das Mud Masters-Team gleich sieben neue Hindernisse entwickelt hat, die auf dem Gelände des Airports Weeze ihre Premiere feiern. Beispielsweise der „Wave Maker“, bei dem sich die Läufer im Wasser über riesige, sich drehende Nudelhölzer wälzen müssen. Oder der „Mud Drop“, der die Teilnehmer sehr dreckig zurücklässt, da sie zunächst eine Röhre hochklettern und anschließend in Matsch springen müssen.

Im „Rolling Monkey“ sind Armmuskulatur und Griffkraft gefragt, während es im „Brain Freeze“ in eiskaltes Wasser geht. „Wir haben viel Arbeit investiert, um diese neuen Hindernisse zu realisieren. Dabei haben wir neben unseren eigenen Ideen auch die Wünsche der Teilnehmer berücksichtigt“, erklärt André Skwortsow.

Für die ganze Familie

Wie in den vergangenen Jahren können die Teilnehmer zwischen verschiedenen Distanzen wählen: sechs, zwölf, 18 und 42 Kilometer. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr können auch die Kleinen in diesem Jahr wieder an den Start gehen. Bei der Mud Masters Family Edition am 6. Mai sind Kinder ab sechs Jahren eingeladen, mit ihren Eltern oder einer volljährigen Begleitperson den Schlamm zu erobern. „Im vergangenen Jahr hatten wir hierfür 800 Anmeldungen, nun sind es schon 3.500 – eine tolle Entwicklung“, so Skwortsow.

Wem der Kick der Hindernisse alleine noch nicht reicht, für den könnte die Mud Masters Night Shift eine Herausforderung sein. Der Startschuss für den Parcours – wahlweise über zwölf, 18 oder 42 Kilometer oder aber über neun Stunden – erfolgt um Mitternacht. Neu im Programm sind die 24 Hours Games, die aus drei Teilen bestehen: einem 18-Kilometer-Lauf, einem Sprintelement und dem Neun-Stunden-Parcours der Night Shift.

Teilnahme noch möglich

Wer noch am Mud Masters Obstacle Run in Weeze teilnehmen möchte, kann sich über die Website www.mudmasters.de für die verschiedenen Startgruppen am Sonntag, 6., und Samstag, 12. Mai, anmelden.

Impressionen:



Mud Masters – Aftermovie Airport Weeze 2017:



Über Mud Masters

Seit über sechs Jahren finden die Mud Masters-Hindernisläufe in Deutschland und den Niederlanden statt. Bei der Organisation lassen sich die Veranstalter, allesamt ausgebildet beim Königlichen Marine-Korps der Niederlande, von echten militärischen Trainings-Parcours inspirieren. Nach einem ersten Rennen in Haarlemmermeer kamen Biddinghuizen, der Airport Weeze und Scheveningen als weitere Austragungsorte hinzu und bilden die größte Obstacle Run-Serie der Welt. Insgesamt nehmen jährlich rund 50.000 Läufer an den verschiedenen Mud Masters-Hindernisläufen teil. Weitere Infos und Anmeldung unter www.mudmasters.de.

