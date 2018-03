GAUGUIN | Gewinnspiel

GAUGUIN – ab 8. März als DVD, Blu-ray und Digital erhältlich

Lassen Sie sich von Vincent Cassel ab dem 8. März in das Leben des großen und einzigartigen Künstlers Paul Gauguin entführen. Reisen Sie im bildgewaltigen Biopic GAUGUIN in die Ferne und erfahren Sie mehr über das eindrucksvolle Leben des gleichnamigen Ausnahmekünstlers, seine Flucht aus der Erfolglosigkeit und seiner Suche nach dem Paradies.

Paul Gauguin, verstoßen von der französischen Gesellschaft und abgelehnt von den Menschen auf der Insel, führt ein Leben in finanzieller Not und innerer Zerrissenheit. Als obsessiver Künstler, stets getrieben von dem Wunsch, mit gesellschaftlichen Konventionen zu brechen, schafft er in der Wildnis von Tahiti für seine Zeit außergewöhnliche Kunstwerke. Mit viel Ausdruckskraft und Sensibilität verkörpert Vincent Cassel diese innere Gebrochenheit und den ambivalenten Charakter Gauguins in Edouard Delucs gleichnamigem Erstlingswerk.

Filminhalt:

Tahiti, 1891. Der französische Künstler Paul Gauguin hat sich in sein selbsterwähltes Exil nach Französisch-Polynesien zurückgezogen. Er lässt sich vom Dschungel verschlucken, trotzt Einsamkeit, Hunger und Krankheit. Während seinen Erkundungstouren über die Insel trifft er auf die junge Eingeborene Tehura, die seine Muse und auch Modell seiner bekanntesten Gemälde werden wird. Als freier Mann in der Wildnis, fernab der Politik und Regeln eines zivilisierten Europas, entwickelt er einen neuen Stil des Malens.

androgon.com Rezension:

Der Künstler und Maler Paul Gauguin, 1848 in Paris geboren, gehörte zu den bedeutendsten französischen Künstlern seiner Zeit. Während seine Kunstwerke zu dieser Zeit kaum Beachtung fanden, gehören sie heute zu den teuersten und begehrtesten Sammlerstücken. Erst nach seinem Tod stieg der Sammlerwert seiner Gemälde. Zeit seines Lebens verbrachte Paul Gauguin in Armut.

Der Film „Gauguin“, von Edouard Deluc, beschreibt nun das unglaublich spannende Leben dieses einzigartigen Künstlers. Alles beginnt in Frankreich. Paul Gauguin, gespielt von Vincent Cassel, lebt dort ein sehr einfaches Leben. Er arbeitet hart, um sich und seine Familie zu ernähren, will jedoch eigentlich nur eins: Malen. Doch seine Bilder gefallen kaum einem und so scheint es, als sei sein Berufswunsch des Künstlers weit entfernt. Doch dann entscheidet sich Gauguin zu einem drastischen Schritt. Er will weg.

Seine Idee ist es, nach Tahiti, in Französisch-Polynesien, auszuwandern, um dort wieder neue Inspiration zu finden. Ein äußerst radikaler Schritt in der damaligen Zeit. Die Überfahrt kostet eine Menge Geld und ist gefährlich. Keiner seiner wenigen Freunde will mit ihm gehen, zu groß sind das Risiko und die Kosten. Auch seine Frau und sein Kind bleiben zurück.

In Tahiti angekommen, wird es für Paul Gauguin jedoch keineswegs leichter. Anfangs erhält er noch ein wenig Unterstützung aus Frankreich, doch als seine Frau ihm in einem Brief mitteilt, dass sie ihn verlässt, versiegt der Kontakt in seine Heimat fast komplett. Auf Tahiti ist die Armut nun noch größer, denn es gibt kaum einen Job für ihn. Für seine unzähligen Leinwände muss er Schulden aufnehmen. Doch all das ist ihm egal, denn er malt den ganzen Tag und ist durch die Gegebenheiten in Französisch-Polynesien inspiriert. Als er nun noch die Tochter eines lokalen Stammeshäuptlings heiratet, scheint sich sein Leben auf Tahiti zu wenden. Doch am Ende stehen weiterhin die Geldprobleme über Paul Gauguin. Der Film „Gauguin“ stellt auf großartige Weise das problematische Leben dieses Ausnahmekünstlers dar. Liebe, Geldprobleme, Heimweh und seine unglaubliche Leidenschaft für das Malen werden von Vincent Cassel auf sehr authentische Art und Weise gespielt. Der Film zeigt eindrucksvoll das harte Leben eines meisterhaften Künstlers, der die Kunstgeschichte geprägt hat. (sm)

