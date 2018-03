Mit Leichtgewichten durch die Metropolen dieser Welt

Die neuen City Traveler Stative von Rollei

Kompakt, schnell aufgebaut und perfekt für kleine Kameras – mit den City Traveler Stativen wird die Städtereise zum Foto-Erlebnis

Egal ob Rom, Paris, New York oder London: Alle Metropolen haben magische Fotospots, die auf Städtereisen unbedingt festgehalten werden müssen. Die speziell für kleinere Systemkameras, spiegellose Kameras, 360 Grad Cams, Actioncams und Smartphones konzipierten City Traveler Stative von Rollei bieten dafür die perfekte Basis.

Die extrem leichte Carbon-Bauweise zeichnet die Stativ-Familie, bestehend aus City Traveler Mini (613 Gramm), City Traveler (799 Gramm), City Traveler XL (1115 Gramm) und dem City Traveler Mono (220 Gramm) ebenso aus, wie die einfache Bedienung und der schnelle Aufbau: Denn dank des sehr einfach und schnell zu handhabenden Twist-Lock-Systems können die Stative, je nach Größe, in acht bis zehn Sekunden aufgebaut werden.

Diese Reisestativ-Reihe zeichnet sich auch noch durch ein extrem kompaktes Packmaß aus: Das City Traveler Mini (19 cm), das City Traveler (38 cm), das City Traveler XL (42 cm) und das City Traveler Mono (44,5 cm) haben die perfekte Rucksack-Größe und nehmen kaum Platz im Reisegepäck ein. Die City Traveler Reihe bietet so für jede fotografische Herausforderung die richtige Antwort. Fotos von hoher Ausrichtung oder aus sehr geringer Höhe: über alle Stative hinweg bietet die City Traveler Serie eine feste Basis. Mit der erweiterten Funktionalität kann das City Traveler Mono auch als Selfie- Stick eingesetzt werden – ein Muss für jede Städtereise.

Rutschfeste Gummifüße sorgen für festen Stand und verhindern Vibrationen – die Basis für scharfe und wackelfreie Bilder. Der integrierte Kugelkopf mit Panoramafunktion lässt eine einfach und sehr genaue Ausrichtung der Kamera zu.

Alle Stative sind in den drei Farben orange, grün und titan erhältlich. Der UVP des City Traveler Mini liegt bei 149,99 €, das City Traveler Stativ ist für 199,99 € UVP erhältlich, das City Traveler XL gibt es ab 249,99 € UVP und das City Traveler Mono kostet 66,99 € UVP.

Mehr Infos zu den City Traveler Stativen finden Sie unter www.rollei.de/city-traveler

Über Rollei

Die Geschichte von Rollei begann 1920 in einer Braunschweiger Werkstatt. Mit der zweiäugigen Rolleiflex, einer richtungsweisenden Rollfilmkamera, begründete Rollei in kurzer Zeit seinen Weltruf als Präzisionshersteller, wurde zur Kultmarke und prägte in den 50er und 60er Jahren einen eigenen Fotostil. 2007 erwarb die RCP-Technik GmbH, mit Sitz in Hamburg, die europaweiten Rollei Markenlizenz-Rechte und vertreibt seitdem die Rollei Consumer-Produkte mit wachsendem Erfolg. So hat sich das Unternehmen, das seit Januar 2015 unter dem Namen Rollei GmbH & Co. KG firmiert, als Marktführer im Stativ-Markt etabliert* und stellte im letzten Jahr mit dem Rollei C5i das meistverkaufte Stativ Deutschlands**. Aktuell sind die Rollei-Produkte in mehr als zwanzig europäischen Ländern auf dem Markt präsent. Die aktuelle Rollei-Produktpalette umfasst neben den sehr erfolgreichen Stativen und hochwertigem Foto-Zubehör wie professionellen Filter-Systemen, Blitzgeräten und Fotorucksäcken auch Digitalkameras, Actioncams, digitale Bilderrahmen, Diafilmscanner und Selfie-Zubehör.