8848 Smartphones verbinden Exklusivität und Spitzentechnologie auf der diesjährigen Baselworld

Nach einer ersten Zusammenarbeit im Jahr 2017 verlängert der chinesische Hersteller 8848 die Partnerschaft mit dem Schweizer Uhrmacher Kari Voutilainen, der das neueste Smartphone-Modell für eine spezielle Baselworld 2018 Edition entworfen hat.

8848, die erste chinesische Marke für personalisierbare Luxustelefonie, wird vom 22. bis 27. März 2018 an der Baselworld, der weltweiten Messe für Uhren und Schmuck, in Basel teilnehmen. Auf dieser jährlich stattfindenden Großveranstaltung präsentiert 8848 seine speziell für die Baselworld 2018 entworfene Sonderedition.

Bereits zum dritten Mal arbeitet 8848 mit dem Künstler Voutilainen zusammen. Das diesjährige Design der Telefone überzeugt mit einem eleganten Stil, das von einer preisgekrönten Uhr von GPHG inspiriert wurde.

Die Baselworld bietet für 8848 außerdem die Gelegenheit, sich als Sponsor der Académie Horlogère des Créateurs Indépendants offiziell vorzustellen – eine Unterzeichnungszeremonie findet am 22. März um 14 Uhr auf dem C15-Stand in Halle 2.0 statt.

Ein Juwel der Technologie

Die neue limitierte Edition Baselworld 2018 ist das Ergebnis einer erneuten Zusammenarbeit mit dem berühmten Uhrmachermeister Kari Voutilainen, dessen Arbeiten mehrfach von der GPHG (Grand Prix de l’Horlogerie de Genève) ausgezeichnet wurden. Die Edition ist in zwei Ausführungen erhältlich: „Sunset“ und „Azurite“, jeweils mit einem Uhrenzifferblatt auf der Rückseite des Telefons versehen. Das Konzept wurde von einer preisgekrönten Uhr von Kari Voutilainen inspiriert. Die gewählten Farben repräsentieren die untergehende Sonne beziehungsweise die Tiefe der Nacht und zeichnen ein Bild von vergänglicher Zeit und Ewigkeit. Beide Modelle sind PVD-plattiert, die Sound-Tasten sind mit synthetischen Rubinen besetzt.

Die Titanlegierung (Grad 5) macht das Telefon robuster als Stahl und leichter als Aluminium. Diese Legierung wurde bisher nur in der Luft- und Raumfahrt, in der Tiefsee und in der Biomedizin sowie von der Schweizer Luxusuhrenindustrie eingesetzt. Dank dieses Materials ist das Produkt verschleiß- und kratzfest.

Das Telefon entstand aus einer Kooperation zwischen 8848 und der Uhrenindustrie und nutzt deren Handwerkskunst und Fachwissen. Nicht nur die Designidee, sondern auch die Materialien, die von ECCO Leather – dem weltweit größten Hersteller von Luxuslederwaren – handgefertigt wurden, sind außergewöhnlich. Aus hunderten von Materialien wählte 8848 holländisches Kalbsleder, wobei eine ganze Lederhaut 10-15 Telefoneinheiten abdecken kann. Das von erfahrenen Handwerkskünstlern per Hand genähte Material fühlt sich weich an und bietet ein edles haptisches Erlebnis.

Ein echtes „IT-Telefon“

Dieses neue Smartphone bestätigt nicht nur die Position von 8848 auf dem Luxusmarkt, sondern demonstriert auch seine technologische Kompetenz. Um den Bedürfnissen seiner anspruchsvollen Kunden gerecht zu werden, haben die Technologieteams von 8848 bedeutende Innovationen hinsichtlich der Funktionalität entwickelt. Zunächst einmal eine Dual-System-Konfiguration, die unabhängig voneinander betrieben werden kann. Benutzer können damit Kontakte, E-Mails oder Nachrichten auf zwei getrennten Systemen speichern.

Dank des Anrufmanagers der nächsten Generation können belästigende Telefonanrufe erkannt werden. Das Smartphone ist mit einem Fingerabdrucksensor ausgestattet, der eine omnidirektionale Identifikation und schnelle Entriegelung (0,1 Sekunden) ermöglicht. Basierend auf einem 128-Bit- Verschlüsselungsalgorithmus kann auf die Dual-System-Konfiguration mit verschiedenen Fingerabdrücken zugegriffen werden. Wichtige Dokumente können mit einem Schlüssel-Fingerabdruck verschlüsselt werden. Benutzer können ihr Smartphone dank des integrierten Antivirenprogramms „Thunder God“, das Cloud-Sicherheit bietet und vor Betrug schützt, sicher verwenden.

Für zusätzliche Sicherheit, und um Probleme zu vermeiden, verfügt das Telefon über einen „Leave-behind“ -Modus: Wird das Smartphone vergessen, kann sowohl ein Remote-Locking-Modus als auch die Kamera und die Tonaufnahme aktiviert werden.

8848 schafft ein neues Luxussegment

Eine länderübergreifende Umfrage des chinesischen Marktforschungsunternehmens DDT unter globalen Luxusgüterunternehmen im Jahr 2017 zeigt, dass 45 Prozent der Verbraucher personalisierte Produkte und Dienstleistungen erhalten möchten. Wenn man dies auf die digitalen Kanäle anwendet, wird klar, dass eine Menge hochwertiger Personalisierungsmöglichkeiten auf dem Markt benötigt werden.

8848 ist die erste chinesische Mobiltelefonmarke, die personalisierbare Dienstleistungen anbietet. Benutzer können eine eigene Titanlegierung mit speziellen Mustern wählen, die nicht nur zu Kalbsleder, sondern auch zu Krokodilleder und Eidechsenhaut in ihren Wunschfarben passt. Es können außerdem Buchstaben oder Zahlen auf die Titankomponente graviert werden, um so ein exklusives 8848 Ti Mobiltelefon zu kreieren.

Die Sonderedition Baselworld 2018 von 8848 ist einzigartig, denn sie wurde nach den Regeln der Luxus-Uhrmacherei und Mode geschaffen. Es macht das am weitesten verbreitete technologische Werkzeug im Alltag, das Smartphone, zu einem exquisiten Accessoire.

Die neue Kollektion passt perfekt in das 8848-Sortiment, dessen Produkte von Anfang an unter einem Motto konzipiert wurden: Endlich seinen Kunden die Möglichkeit zu geben, das Beste hinsichtlich Personalisierung, Hardware, Technologie und Erfahrung wählen zu können. Mit mehr als 250.000 Kunden in weniger als zwei Jahren hat 8848 bewiesen, dass die Öffentlichkeit die Verbindung von Luxus und Technologie sucht, und dabei ein neues Luxussegment geschaffen. 8848 steht für technologischen Luxus, der hochwertige Eigenschaften mit High-Tech-Produkten verbindet.

Am 8848-Stand können die Besucher außerdem weitere Smartphones entdecken:

Die Auspicious Dragon Edition, die Elemente des Königspalastes und geprägte Muster enthält, die das Meer und den Berg darstellen.

Die Laurence Purple Kollektion, entworfen von dem aufstrebenden Star der Modeindustrie, Laurence Hsu. Diese Kollektion ist auf der Rückseite mit Eidechsenhaut überzogen, die in einer Reihe auffälliger und eleganter Farben erhältlich ist, und als Symbol für Erfolg steht.

Die Sonderedition Baselworld 2018 ist für 2.500 € in begrenzter Stückzahl erhältlich. Kunden haben die Möglichkeit, die Sonderedition vor Ort zu bestellen.

8848 ist vom 22. bis 27. März auf der Baselworld 2018, Stand L18 in Halle 1.1, vertreten.

Über 8848

8848 ist eine Luxus-Mobiltelefonmarke, deren Eigentümer Tsinghua Tongfang ist. Das Unternehmen ist unter den Top 500 Unternehmen in China gelistet. 8848 repräsentiert nicht nur die Höhe des Mount Everest, sondern auch ein höheres Leben, das von der Elite angestrebt wird. Es symbolisiert die kühne Einstellung am Everest, „etwas Innovatives zu wagen“. 8848 folgt dem Prinzip des „nützlichen Luxus“ und vereint zum ersten Mal Luxusuhrendesign, Materialien und Handwerkskunst in einem Telefon. Durch die Kombination von Zielstrebigkeit und Luxus hat 8848 Chinas erste High-End-Technologiemarke geschaffen.

Quelle/Bildquelle: OneChocolate Communications, 8848