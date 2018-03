GHOSTLAND | Gewinnspiel

GHOSTLAND – ab 5. April in den deutschen Kinos

Zum offizielen Kinostart von Pascal Laugier meldet sich zurück – und das gewohnt unerbittlich.

Ab 5. April 2018 schockt er mit seinem neuen Horrorthriller GHOSTLAND die deutschen Kinozuschauer!

GHOSTLAND am 5. April 2018 verlost androgon men’s magazine 1×2 Kinotickets,

ein limitiertes T-Shirt und

zwei GHOSTLAND–Lollies als exklusives Gewinnpaket



.

Wer also mitmachen will, einfach

eine Email an GHOSTLAND@androgon.de

mit Angabe von Namen und Adresse und los geht’s!

androgon wünscht viel Erfolg!

Filminhalt:

Nach dem Tod ihrer Tante bezieht Pauline (Mylène Farmer) mit ihren Töchtern Beth (Crystal Reed) und Vera (Anastasia Phillips) das alte, mit Kuriositäten vollgestopfte Haus der Verstorbenen. Gleich in der ersten Nacht im neuen Heim werden sie von brutalen Einbrechern überfallen. Das Trauma sitzt tief und prägt die Schwestern bis ins Erwachsenenalter. Beth hat ihre persönliche Bewältigungsstrategie im Schreiben gefunden und ist erfolgreiche Autorin von Horrorliteratur. Vera hingegen lebt immer noch mit ihrer Mutter in dem alten Haus, leidet unter parano- iden Wahnvorstellungen und verliert zunehmend den Verstand. 16 Jahre nach dem Vorfall kehrt Beth an den Ort des Geschehens zurück – was sich als schrecklicher Fehler erweist …

Szenenbilder:

Weitere Infos auch auf der Facebook-Site von GHOSTLAND

Trailer:



A) Teilnahmebedingungen Gewinnspiel „GHOSTLAND“

1) Das Gewinnspiel „GHOSTLAND“ wird von androgon und capelight pictures – Gerlach Selms GbR durchgeführt. 2) Die Teilnahme an dem Gewinnspiel erfolgt durch das Zusenden einer Email an die androgon-Redaktion 3) androgon | capelight pictures – Gerlach Selms GbR wird diese Daten entsprechend den Regeln des Datenschutzgesetzes vertraulich behandeln. 4) Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme mind. 18 Jahre alt sind. Von der Verlosung ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter von capelight pictures – Gerlach Selms GbR, von androgon und von allen anderen beteiligten Unternehmen, sowie deren Angehörige. 5) Die Teilnahme ist kostenlos. 6) Das Gewinnspiel startet am 26. März 2018 um 18:00 Uhr und endet am 8. April 2018 um 23:59 Uhr. 7) Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern ausgelost. 8.) Unter allen teilnehmenden Personen werden 1×2 Kinotickets, ein limitiertes T-Shirt und zwei GHOSTLAND–Lollies als exklusives Gewinnpaket verlost. 9) Der Gewinner erhält eine Gewinnbenachrichtigung per Mail und wird im Anschluss ggf. durch Angabe seines Vornamens und Anfangsbuchstaben des Nachnamens auf www.androgon.de/genannt. 10) Die Kosten für das Herstellen und Aufrechterhalten einer zur Teilnahme erforderlichen Internetverbindung trägt der Teilnehmer selbst. 11) Eine Barauszahlung des Gewinnes ist nicht möglich. 12) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 13) androgon | capelight pictures – Gerlach Selms GbR behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel ganz oder teilweise, ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern, einzustellen oder auszusetzen, falls unvorhergesehene Umstände eintreten. Zu diesen Umständen zählen insbesondere, aber nicht ausschließlich, das Auftreten eines Computervirus, eines Programmfehlers, nicht autorisiertes Eingreifen Dritter, oder mechanische oder technische Probleme, die außerhalb der Kontrolle und Einflussmöglichkeit von androgon | capelight pictures – Gerlach Selms GbR liegen. 14) Verstößt ein Teilnehmer gegen diese Teilnahmebedingungen oder macht er unzutreffende Angaben, kann ihn androgon | capelight pictures – Gerlach Selms GbR von der Teilnahme ausschließen, ohne hierfür Gründe angeben zu müssen. 15) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam, unzulässig oder undurchführbar sein oder werden, so lässt dies die Wirksamkeit der Teilnahmebedingungen im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen, unzulässigen oder undurchführbaren Klausel treten Regelungen, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung möglichst nahe kommen. Etwaige Rechte aus dem Rechtsverhältnis, das diesen Teilnahmebedingungen zu Grunde liegt, sind für den Teilnehmer nicht auf Dritte übertragbar. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 16) Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden. B) Datenschutzerklärung:

Quelle und Bildquelle: capelight pictures – Gerlach Selms GbR