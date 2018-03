Mit BILLY BOY vom Baum der Erkenntnis naschen? #nasichi

Du willst deiner Schrippe mal wieder eine Wurst gönnen? #nasichi Ist es Zeit, den Kaktus mal wieder umzutopfen? #nasichi Oder bist du eher der Typ für was Schnelles zwischendurch? #nasichi BILLY BOY besorgt es 1.000 (S)Experten mit einem Produkttest und zeigt: Es kommt nicht immer auf die Größe an! Mit einer rattenscharfen neuen Kampagne beweist die Kultmarke, dass Spaß mit Sicherheit sexy und Sex mit Sicherheit spaßig ist. Damit möglichst viele Boys und Girls vom Busch der Erkenntnis naschen können, sucht BILLY BOY flotte Bienen und flippige Delfine, die sich trauen und herausfinden, ob BILLY BOY hält, was es verspricht. Fans der Kultmarke können sich vom 1.-30. April 2018 über www.billyboy-produkttest.de bewerben, im Anschluss ihre Eindrücke in Bild und Text in der Community hochladen und Erfahrungen, Tipps und Verbesserungsvorschläge austauschen.

Ohne BILLY BOY geht diesen Sommer nichts. Um einmal mehr zu beweisen, dass Safer Sex richtig viel Spaß macht, sorgt die Kultmarke dafür, dass 1.000 sexy Boys und Girls sich ohne Hemmung mit absoluter Sicherheit austoben können. Ob mit der besseren Hälfte, dem Flirt oder alleine zu Hause: BILLY BOY macht allen Spaß – mit Sicherheit – und hat für alle das richtige Produkt, das richtige Kondom, die richtige Größe, Gleitgele und Toys für jeden Bedarf. #nasichi. Damit möglichst viele flotte Bienen und flippige Delfine die Chance haben, den heißesten Sommer aller Zeiten zu erleben, sucht BILLY BOY ab sofort 1.000 (S)Experten, die gut zu vögeln sind und mit den Produkten auf Tuchfühlung gehen. Über www.billyboy-produkttest.de können sich Interessierte vom 1.-30. April 2018 bewerben und anschließend ihre Erfahrungen mit der Community teilen.

Eines ist klar: BILLY BOY ist wieder da – oder: BILLY BOY ist noch lauter, noch bunter und noch frecher als je zuvor. Letztes Wochenende präsenierte die Marke ihre knallfrische neue Kommunikationskampagne #nasichi in Hamburg vor ausgewählten Bloggern und Medien. Der augenzwinkernde Appell an die Sicherheit – Kondome sind eben in erster Linie medizinische Produkte – spricht die junge Generation an, die über soziale Medien kommuniziert. #nasichi ist laut und frech und damit ganz dem Kern der Marke verpflichtet. Es wird kein Blatt vor den Mund genommen, sondern BILLY BOY bietet unterschiedlichste und witzigste Wege, Sex auszudrücken und ist dabei immer charmant, positiv und bunt. Es wird locker als Frage formuliert, worauf die freiwillige und selbstbestimmte Antwort als Auflösung mitschwingt: #nasichi. In Hamburg mit von der Partie war der heißeste Stern am Rap-Himmel, Antifuchs, die ihr brandneues Album vorab präsentierte und der Meute ordentlich einheizte, bevor zusammen mit Geheimtipp Hamburg die Nacht zum Tag gemacht wurde.

Mehr Informationen, Teilnahmebedingungen und das Bewerbungsformular unter: www.billyboy-produkttest.de.

Quelle/Bildquelle: P.U.N.K.T. Gesellschaft für Public Relations