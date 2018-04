Happy Birthday!

Electra Bicycle wird 25!

Am Anfang waren der Strand, die Sonne Kaliforniens – und der ungezügelte Enthusiasmus von zwei Bike-Revolutionären, die eine ganz neue Art von Pedal-Erlebnis erschaffen wollten. Es sollte das Gefühl von Freiheit in den Sattel heben und gleichzeitig eine Design-Ikone werden. Für Fans auf der ganzen Welt sind Electra Bikes deshalb ein Ausdruck von Lebensfreude und Liebe auf den ersten Chic zugleich. Und wer einmal im Sattel gesessen und die angewandte Coolness der patentierten Flat Foot Technologie erfahren hat, der will sowieso niemals wieder anders cruisen. In den USA ist Electra längst die erfolgreichste und beliebteste Fahrrad-Marke überhaupt. Doch Europa, Russland und Asien ziehen nach. Besonders die formvollendeten E-Bikes – Electras GO! -Serien – begeistern immer neue, anspruchsvolle Pedalpusher.

Als die beiden Auswanderer mit Berliner Wurzeln, Benno Baenziger und Jeano Erforth, nach Kalifornien kamen, war es sofort um sie geschehen: Die Beachcruiser der Surfer inspirierten sie zu einer Fahrrad-Revolution, die in den kommenden Jahren den Markt völlig umkrempeln sollte – Electra Bicycle war geboren und brachte eine perfekte Welle mit globaler Reichweite in Bewegung. Der Dreh- und Angelpunkt ihrer sattelfesten Revolution war und ist dabei die patentierte Flat Foot Technologie, die Electra Bikes unverwechselbar cool, bequem und gleichzeitig sicher macht. Sie basiert auf einer völlig neu gedachten Rahmengeometrie, welche die Sitzposition um 23 Grad nach hinten verlagert während das Tretlager vorgezogen ist. So wird eine ergonomische Sitzposition erreicht, die Rücken und Gelenke schont, während die Füße jederzeit flach auf dem Boden abgestellt werden können. Auch das ist ein Grund, warum die Marke nicht nur für Beachlife und Metime funktioniert – vor allem urbane Biker lieben die aufrechte Sitzposition, die sie bei roten Ampeln, Einkäufen im Gepäck und mitten in hektischen Verkehrstreiben tiefenentspannten Überblick bewahren lässt.

Darüber hinaus steht Electra wie keine andere Bike Brand für die Freude an Design und unerschöpflich inspirierende und individualisierbare Styles. Jedes Jahr präsentiert die Marke neue Trendfarben und Fashion-Accessoires, die einfach gute Laune machen und in Sachen Funktionalität höchsten Ansprüchen genügen. Kein Wunder das Stars und Fashionistas auf der ganzen Welt für die hippen Bikes schwärmen.

Dazu kamen seit 2016 innovative E-Bikes, die Electra Go! Serien, die im Vorbeifahren die Herzen der Bike-Lover eroberten und das Image der Sparte elektronisch unterstützter Fahrräder branchenweit aufpolierten: Electra holte eine junge und anspruchsvolle Zielgruppe an die motorisierten Pedale. „Unsere E-Bikes sind E wie einfach und K wie komfortabel“, so greift Gunnar Lorenz, Electra Marketing-Mann, die Erfolgsformel der E-Bikes auf. Hinzu kommt, dass dem Markenkern eine

einzigartige Design-Kompetenz entspringt, welche die Bikes ganz oben an die Trend-Spitze katapultiert.

In den USA ist Electra Bicycle die führende Marke für Lifestyle-Fahrräder. Und die Rad-Ikone bleibt auf der Überholspur: 2017 konnte Electra ein Wachstum von 23 Prozent in Europa verzeichnen – 2018 sollen es nochmal 25 Prozent mehr werden. Dazu trug auch der sich stetig steigernde Hype um die immer breiter aufgestellten GO! Serien – die Modelle TOWNIE GO® und LOFT GO® gehören zu den internationalen Top-Sellern! Auch in Zukunft setzt Electra auf ihr erfolgreiches E-Bike Programm.

Mit stylischen Einstiegsmodellen unter 1900,000 Euro, die ab Sommer 2019 erhältlich sein sollen, können dann auch E-Bike-Einsteiger ihren Begleiter finden. Ein Schritt, der das Pricing des Markts noch einmal kräftig durchrütteln wird.

In den 28 europäischen Ländern kommt Electras Charme besonders gut an. In Hamburg wurde 2016 sogar der erste Brandstore der Marke überhaupt eröffnet. Auf 134 Quadratmetern schlägt hier das Herz jedes Pedal-Enthusiasten höher, während eine Lounge Area mit Coffee Shop Charakter zum Verweilen einlädt. Auch der asiatische Markt ist hin und weg: Seit 2017 befindet sich im Herzen Shanghais über zwei Etagen ein Electra Brandstore.

Es waren 25 erfolgreiche Jahre, doch nach unzähligen Erfolgen, steht am die Frage: Was liegt hinter dem Horizont? Denn es gibt noch endlos viele unerforschte Straßen, Bordsteine und Strände da draußen. Gemeinsam mit Electra rollen wir weiter – auf den Rädern, die (uns) die Welt bedeuten. Auf die nächsten 25 Jahre!

Über Electra:

Die Electra Bicycle Company wurde 1993 gegründet und ist in den USA die führende Marke für Lifestyle-Fahrräder. Das einst von den beiden Auswanderern mit Berliner Wurzeln, Benno Baenziger und Jeano Erforth ins Leben gerufene Unternehmen, findet derzeit immer mehr Fans in ganz Europa, Russland, Asien, Australien und Lateinamerika – und zählt damit zu den am schnellsten wachsenden Premium Bike-Brands der Welt. Gerade eröffnete das Unternehmen seinen ersten Store außerhalb der USA in Hamburg – der Fahrradstadt und dem Tor zur Welt. Das Anliegen der Electra Bicycle Company damals und heute: Pedal-Enthusiasten – und alle, die es werden wollen – mit Spaß und maximalem Fahrkomfort begeistern: California Dreaming für Jedermann! Mit über 200 Modellen und den Linien Ticino®, Townie®, Townie® GO!, Amsterdam®, Cruiser, Loft™, Go! E-Bikes sowie Kinderfahrrädern und zahlreichen Möglichkeiten der Individualisierung durch Accessoires, bietet Electra die komfortabelsten Fahrräder mit höchstem Design Anspruch auf dem Markt. Zu den prägnantesten Unterscheidungsmerkmalen der Bikes zählt aber die einzigartige, patentierte und ausgezeichnete Flat Foot Technologie, die das unverwechselbare Fahrgefühl definiert. Diese ermöglicht aufrechtes Sitzen und festen Stand mit flachen Füßen, während die Beine beim Treten der Pedale durchgestreckt werden können. 2014 wurde Electra Teil der Trek Bicycle Corporation.

Quelle und Bildquelle: Electra Bikes | Frohe Botschaft PR