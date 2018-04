Immer mehr Krankenkassen erstatten die Online Therapiekurse von Selfapy

Selfapy gewinnt den Healthy Hub von fünf Gesetzlichen Krankenkassen, die bundesweit mehr als 3 Millionen Menschen versichern. Auch viele Private Versicherungen erstatten mittlerweile die Kosten der durch Psychologen-Gespräche begleiteten Online Therapiekurse von Selfapy.

Das Online-Angebot von Selfapy, das Menschen mit psychischen Erkrankungen wie Depression, Angst oder Essstörung sofortige Hilfe bietet und sie mit dem oft monatelangen Warten auf einen Therapieplatz nicht allein lässt, überzeugt immer mehr Krankenkassen. Auch zahlreiche private Versicherungen übernehmen mittlerweile die Kosten aller Online Kurse sowie die psychologischen Gespräche per Telefon des Gesundheitsunternehmens. Hinzu kommen präventive Kurse wie Burnout oder Essstörungen, welche durch fast alle gesetzlichen Krankenkassen bis zu 100% rückerstattet werden. „Wir freuen uns, dass sich immer mehr Krankenkassen dem wichtigen Thema psychische Gesundheit verstärkt annehmen und ihren Versicherten Online Therapien ermöglichen. Wir sehen dies auch als wichtigen Schritt, die Hemmschwellen zu digitalen Lösungen weiter abzubauen“, so Nora Blum, Mitgründerin von Selfapy.

Versorgungslücken überbrücken und der Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen wie Depression entgegengehen: So lautet die Vision des im Februar 2016 gegründeten Online Therapie-Pioniers Selfapy. Das Gründer-Trio Kati Bermbach (25), Nora Blum (25) und Farina Schurzfeld (30) will Menschen sofort und direkt Hilfe anbieten, die akut an psychischen Erkrankungen leiden. Heute ist Deutschlands erstes Onlineportal, das digitale Therapiekurse und persönliche Gespräche mit Psychologen am Telefon oder Chat miteinander verbindet, eine Erfolgsgeschichte: 5.000 Betroffene mit Depressionen, Angst, Burnout oder Essstörungen haben die Therapiekurse bereits genutzt und zeigen nach knapp 3 Monaten eine Verminderung der Symptome von durchschnittlich 30 Prozent. Damit kann der Kurs im Netz genauso wirksam sein wie die traditionelle Psychotherapie. Das Angebot von Selfapy stieß von Beginn an auf großes Interesse bei den Krankenkassen. Bereits Anfang 2017 wurde der Selfapy Stresspräventionskurs, der die Unterschiede von gesundem und krankmachendem Stress und Techniken zum Stressabbau vermittelt, von der Zentralen Prüfungsstelle Prävention zertifiziert. Ergebnis: Die Mehrheit der gesetzlichen Krankenkassen erstattet seither 80-100% der Kursgebühren. Auch viele private Versicherungen wie die Barmenia oder die Hallesche, übernehmen inzwischen die Kosten der Online Therapiekurse. Versicherte können von Ihrer Versicherung oder Selfapy selbst einen Zugangscode erhalten, und hiermit ohne Wartezeit und kostenlos mit den Online Kursen beginnen. Jetzt hat Selfapy einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Erstattungsfähigkeit und gesellschaftlicher Anerkennung psychischer Erkrankungen erreicht. Das junge E-Health Unternehmen gewann den Healthy Hub und setzte sich somit gegen die insgesamt 77 Teilnehmer durch. Hinter dem Healthy Hub steht eine Arbeitsgemeinschaft der bundesweit agierenden Krankenkassen BIG direkt gesund, HEK Mhplus Betriebskrankenkasse, IKK Südwest und SBK Siemens Betriebskrankenkasse, die mit ihrer Initiative die Digitalisierung des Gesundheitsmarkts in Deutschland vorantreiben wollen. Mit der SBK Siemens Betriebskrankenkasse startet Selfapy die erste Pilotphase, bevor die Therapiekurse auch in die anderen Krankenkassen integriert werden.

Ebenso entschied Selfapy den Barmer Wettbewerb für Prävention für sich. Auch diese Gesetzliche Krankenkasse möchte innovative E-Health-Lösungen fördern. „Die Digitalisierung hat das Potenzial, das Gesundheitswesen nicht nur weiter zu entwickeln, sondern zu revolutionieren. Beim Thema Prävention sehen wir einen wachsenden Bedarf“, so Barmer-Vorstandsmitglied und Schirmherr des Wettbewerbs Dr. Mani Rafii. Selfapy ist einer von zwei Gewinnern, die von einem engen Austausch mit den Barmer-Experten profitieren sollen.

Welche Krankenkassen erstatten Selfapy Kurse?:

Die Erstattung aller Selfapy Kurse erfolgt durch folgende private Versicherungen: Barmenia, Debeka, Süddeutsche Krankenversicherung, Hallesche Krankenversicherung. Fast alle gesetzlichen Krankenkassen erstatten die Präventionskurse zum Thema Stress und Prävention von der Binge Eating Störung.

Quelle und Bildquelle: Frohe Botschaft PR | Selfapy