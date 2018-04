Berlins Barber Truck

SAVE THE DATE! SAVE THE DATE! SAVE THE DATE!

Berlin ist ab dem 19. April 2018 um eine Attraktion reicher! Master Barber Hussein Seif – weltweit bekannt durch seinen Old School Barber Shop Kücük Istanbul in Berlin Neukölln – präsentiert seinen Barber Truck. Der umgebaute amerikanische Schulbus besitzt alles, was das Gentleman-Herz begehrt! Stilecht im Look der 1920er Jahre ist der Truck ein echter Hingucker auf Events, Messen und Co. Außerdem begibt sich Hussein Seif mit dem Bus on the road und hält Seminare rund um das Barber Handwerk im Truck ab.

Am 19. April 2018 erwartet euch die Präsentation des Trucks. Nähere Informationen zu Ort und Zeit folgen mit der offiziellen Einladung.

Weitere Informationen unter: Old School Barber Truck

Master Barber Hussein Seif

Flughafenstraße 15

12053 Berlin

Tel.: (030) 810 19 495

E-Mail: contact@barber-truck.de

Quelle/Bildquelle: Old School Barber Truck