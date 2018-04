Glücksrad begleitet alle ATS-Events 2018

Als Hersteller von Profi-Leichtmetallrädern ist ATS der Spezialist für alles, was um die eigene Achse rotiert. Nun können Liebhaber hoher Drehzahlen auch am Glücksrad Nervenkitzel erleben und viele Preise ergattern. Als Hauptgewinn verlost ATS einen Satz seiner beliebten Leichtmetallfelgen*.

Jeder Dreh gewinnt

Das Team des Felgenherstellers hat auf den diesjährigen Events mit dem ATS‑Glücksrad etwas Besonderes im Gepäck. Alle Teilnehmer erspielen attraktive Preise und mit dem richtigen Drehmoment winkt die Chance auf den Hauptpreis: Am Ende der Rennsaison 2018 darf sich ein Gewinner über einen Satz hochwertiger Leichtmetallfelgen* von ATS freuen.

Seit vergangenem Jahr präsentiert sich die Marke ATS verstärkt auf Motorsport- und Fußball-Events und bietet an den Promotion-Ständen Produkthighlights zum Anfassen. Das ATS-Glücksrad ist ab April immer mit an Bord und jeder darf sein Glück versuchen. Seine Premiere feiert das Gewinnspiel während des Aktionstags beim Bundesligaspiel TSG 1899 Hoffenheim gegen den Hamburger SV am 14. April 2018.

Hier eine Übersicht der Stationen:

Bundesliga-Aktionstag TSG Hoffenheim gegen HSV in Sinsheim (14. April 2018)

24h-Rennen am Nürburgring (10.–13. Mai 2018)

DTM in Zandvoort (13.–15. Juli 2018)

DTM am Nürburgring (07.–09. September 2018)

DTM-Finale am Hockenheimring (12.–15. Oktober 2018)

Die Verlosung des Hauptpreises findet im Anschluss an die Glücksrad-Tour im Herbst 2018 statt.

*Max. vier ATS Leichtmetallräder. Max. Größe: 18’’. Ausgenommen sind Schmiede-und FlowForming-Räder. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Mitarbeiter des Veranstalters und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Gutschein gültig bis 31.12.2020.

Weitere Informationen unter: http://atswheels.com/atswheels/

Quelle/Bildquelle: Publik. Agentur für Kommunikation GmbH; ATS, http://atswheels.com/atswheels/