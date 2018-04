Trendiger Hybrid

Das Crossrad

Radsport wird immer beliebter, vor allem, wenn im Frühling die Natur wieder in volle Blüte tritt. Dann bekommt man Lust, sich auf den Sattel zu schwingen und durch Wiesen, Wälder und Felder zu radeln. Aber besser nicht mit dem Durchschnitts-Damen- oder Herrenrad. Da Kontoinhalt und Garagenplatz oft nur für ein Exemplar reichen, investiert man am besten in den Hybrid unter den Fahrrädern: Das Crossrad vereint Rennrad und Mountainbike in einem und ist daher vielseitig einsetzbar.

Brauche ich ein Crossrad?

Schnell und geländetauglich – das bringt die Vorteile dieses Hybriden auf den Punkt. Das Crossrad fährt nicht nur im bergigen Waldstück einwandfrei, sonder gleitet auch geschmeidig über nassen Asphalt. Dabei gibt es auch Crossräder, die mehr auf das Eine oder auf das Andere ausgelegt sind. Das Kundenbedürfnis gibt dabei den Ton an.

Wie sieht ein Crossrad aus?

Für den Hersteller ist ein Crossrad eine Herausforderung, denn Rennräder und Mountainbikes unterscheiden sich erheblich in der Konstruktion. Ein Gerät zu basteln, das beiden Ansprüchen gerecht wird, ist gar nicht so einfach. Beim Rahmen wird zum Beispiel ein Kompromiss eingegangen. Er ist größer als der eines herkömmlichen Mountainbikes, aber kleiner als der eines Rennrades. Die Schnelligkeit wird unterstützt durch federleichte Materialien wie Alu oder Carbon, die extrastabile Konstruktion von Rahmen und Gabel sorgen für eine mountainbike-ähnliche Kraftübertragung.

Worauf achte ich beim Kauf?

Der erste Blick sollte auf die Reifen gehen: Sind sie robust genug für unebene Untergründe wie Waldböden oder Bergwege? Und sind sie gleichzeitig schmal genug für Höchstgeschwindigkeiten? Die meisten Käufer entscheiden sich für ein gutes Mittelding, obwohl auch das nach Nutzungsbedürfnissen angepasst werden kann. Je mehr angepasst wird, desto höher ist auch der Preis. Mit 28 Zoll haben die Räder von Crossrädern einen guten Durchmesser, um sowohl auf trockenem wie auch schwierigem Untergrund durchhalten zu können.

Besondere Crossrad-Details

Zehn Zähne – so gering ist der Unterschied bei einem Crossbike zwischen großen und kleinem Kettenblatt. Das erleichtert die Schaltvorgänge im Gelände und ist einer der bedeutendsten Unterschiede gegenüber dem klassischen Rennrad. Auch in Sachen Pedale werden die Hersteller kreativ. Schließlich sind die Klickpedale und die Mountainbikepedale praktisch gegensätzliche Modelle. Meistens landet die Wahl dann auf der Mountainbikepedale: Diese macht es dem Fahrer besonders einfach, auch mal abzusteigen und zu Fuß ein Hindernis im Gelände zu überwinden.

Crossbike-Wartung: So geht’s

Ein Crossbike verdreckt in der Regel schneller als das normale Stadtrad. Deswegen ist häufiger Putzen angesagt. Hartnäckiger Dreck kann sonst verkrusten und den Ablauf im Getriebe stören. Bremsen, Reifen etc. sollten regelmäßig auf Verschleiß geprüft werden – nutzen Sie den Drahtesel täglich im Gelände oder müssen Sie häufig scharf bremsen, ist eine Überprüfung in kürzeren Intervallen durchaus sinnvoll.

Das Crossbike ist also ein praktisches Gemisch aus Rennrad und Mountainbike. Gehen Sie am besten zum Fahrradhändler Ihres Vertrauens und lassen sich beraten. Bei einer Probefahrt um den Block können Sie dann feststellen, ob der trendige Hybrid etwas für Sie ist.

Bildquelle: Pixabay.com