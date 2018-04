GO BIG beim Fisherman’s Friend StrongmanRun

Fisherman’s Friend StrongmanRun 2018

Sei dabei, wenn es heißt: GO BIG! GO HEAVY! GO FUN! Am 26. Mai 2018 heißt es wieder „Ready, Steady, Go“ beim legendären Fisherman’s Friend StrongmanRun am Nürburgring. Die Rennstrecke des internationalen Motorsports wird zum Spielplatz für Erwachsene.

Netze, Überseecontainer, Schaum und Wasserfälle sorgen für Muskelkater und eine riesen Portion Spaß. Auch im elften Jahr sorgt der Run mit dem einzigartigen Fisherman’s Friend Spirit für einen erfrischenden Kick.

Wir laden Dich ganz herzlich zum Fisherman’s Friend StrongmanRun am Nürburgring ein! Sei dabei, wenn 10.000 StrongmanRunner Gänsehaut-Momente beim Zieleinlauf erleben. Begleite knapp 400 kölsche StrongmanRunner beim Überwinden der Hindernisse und

erleben Hero Momente der prominenten Teilnehmer Jürgen Milski, Tom Belz und weiterer spannender Persönlichkeiten.

Du möchtest selbst deinen ganz persönlichen Hero Moment erleben?

Wann: Samstag, 26. Mai 2018

08:00 Uhr – 18:00 Uhr

Wo: Nürburgring Nürburgring Boulevard 1

53520 Nürburg Weitere Informationen unter: https://www.strongmanrun.de/runs/nuerburgring/

Quelle/Bildquelle: P.U.N.K.T. Gesellschaft für Public Relations mbH; Faktor4. Event Marketing GmbH, https://www.strongmanrun.de/runs/nuerburgring/