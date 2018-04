STRONGER | Gewinnspiel

STRONGER | ab 19. April 2018 in den deutschen Kinos

Ein Mann wird zum Symbol der Hoffnung für eine verwundete Stadt: Jeff Bauman verliert bei dem Bombenattentat auf den Boston-Marathon von 2013 beide Beine und kämpft sich mühsam ins Leben zurück. Das Real-Life-Drama STRONGER (nach Baumans gleichnamigem Buch) schildert seinen Leidensweg und inspirierenden Durchhaltewillen.

Jeff Bauman (Jake Gyllenhaal) steht an der Ziellinie des Boston-Marathon von 2013, um seine Ex-Freundin Erin (Tatiana Maslany) anzufeuern – und hoffentlich zurückzugewinnen – nichtahnend, dass sich sein Leben im nächsten Moment für immer verändern wird. In der Nähe des 27-Jährigen explodiert ein Sprengsatz, der ihm beide Beine wegreißt. Bauman wird mit vielen anderen Schwerverletzten sofort ins Krankenhaus gebracht. Nachdem er das Bewusstsein wiedererlangt, kann er einen der Attentäter identifizieren und den Ermittlern entscheidende Hinweise liefern, um die Terroristen zu fassen. Jeffs eigener Kampf hingegen steht ganz am Anfang. Für ihn beginnen langwierige Reha-Maßnahmen, die er nur durch die unermüdliche Unterstützung von Erin und seiner eigenwilligen Familie durchsteht. Seine Art, mit dem niederschmetternden Schicksal umzugehen, lässt ihn zu einem Helden wider Willen werden und den Weg zurück ins Leben finden.

Er hörte einen lauten Knall und sein Leben änderte sich für immer. Jeff Bauman wartete 2013 an der Ziellinie des Boston Marathon, um seine damalige Ex-Freundin Erin Hurley, dessen Herz er zurückerobern wollte, zu unterstützen, als Terroristen zwei Bomben zündeten. Drei Menschen starben, 250 wurden verletzt. Bauman verlor bei der Explosion beide Beine. Ein Fotograf stand nach der Explosion in seiner Nähe und schoss die Bilder, die anschließend um die Welt gingen. Somit hatte der Anschlag ein Gesicht und Jeff Bauman fand sich im Auge der Öffentlichkeit wieder. Der lange und schweren Weg der physischen und psychischen Genesung, den Jeff Bauman vor sich hatte, brachte ihn immer wieder an seine Grenzen. Vier Wochen verbrachte er im Krankenhaus. Am Tag des Anschlags wurde er notoperiert und ihm wurden beide Beine amputiert. Aufgrund innerer Verletzungen musste er am darauffolgenden Tag erneut operiert werden. Trotz großer Schmerzen konnte Bauman der Polizei noch aus dem Krankenbett bei der Identifizierung eines Täters helfen. Kurz vor der Explosion hatte er einen Mann in einem schwarzen Mantel gesehen, der eine Sonnenbrille und einen Rucksack trug und der – im Gegensatz zum jubelnden Publikum um ihn herum – mit ernster Miene in um sich blickte. Als Jeff erneut zu ihm herübersah, war der Mann weg, aber der Rucksack stand auf dem Boden und die Explosion zündete… Als Produzent Todd Lieberman von Jeff Baumans Geschichte hörte und erstmals auf ihn zuging, steckte Bauman noch mitten in der Regeneration und Verarbeitung. Lieberman spielte von Anfang an mit offenen Karten und sagte klipp und klar, dass er nichts beschönigen, sondern sein Leben, seinen Schmerz und sein Leiden für jeden sichtbar machen wolle. Bauman gab dem gesamten Team, insbesondere Drehbuchautor John Pollono und Produzent und Hauptdarsteller Jake Gyllenhaal, viel Input und Einblicke in sein Leben. Er unterstützte, wo er konnte, und beantwortete jegliche Fragen. Trotzdem gab es für Jeff Bauman eine Grenze – dem Set blieb er fern. Auch wenn es ihm gefiel, dass seine Geschichte verfilmt wurde, so wollte er sie nicht noch einmal durchleben müssen. Mit STRONGER erscheint nun die Verfilmung seines eindringlichen Schicksals in den Kinos. Vier Jahre nach dem Anschlag besuchte Jeff Bauman die Weltpremiere des Films über sein Leben und schritt an der Seite von Hauptdarsteller Jake Gyllenhaal über den Roten Teppich. Quelle: Presseheft und http://people.com/movies/stronger-true-story-jeff-bauman/

Quelle und Bildquelle: STUDIOCANAL Germany