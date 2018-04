Die Klassiker von Leatherman mit dem gewissen Extra

Leatherman WAVE®+, CHARGE®+ und CHARGE®+ TTI mit Upgrad e

Leatherman macht die Bestseller noch besser und legt nach 20 Jahren die

Multitool-Klassiker neu auf. Das WAVE, das CHARGE und das CHARGE TTI gibt es ab sofort in der „PLUS“-Version mit austauschbarem Drahtschneider und Hartdrahtschneider. So werden die Tools noch vielseitiger und sind mit einer Garantie von 25 Jahren ein wahrhaft treuer Begleiter fürs Leben.

Nach über zehn Millionen verkauften Werkzeugen war es an der Zeit die Lieblings-Leatherman einem Facelift zu unterziehen. Doch „was kann man an einem Tool verbessern, das so wie es ist überaus beliebt ist?“, fragt Tim Lyden, Senior Product Manager von Leatherman. Er erklärt: „Gemeinsam mit unseren Fans suchen wir immer nach Inspirationen und Innovationen.“ Ein Kundenwunsch war es schließlich, die Zange neu zu gestalten und insbesondere den Drahtschneider auswechseln zu können. Gesagt, getan. Die drei Multitools WAVE, CHARGE sowie CHARGE TTi wurden mit dem Update versehen und sind ab sofort in der „PLUS“-Version erhältlich. Profihandwerker, Hobbytüftler und alle Leatherman-Fans werden sich über die Anpassung freuen. Die Drahtschneider können nun schonungslos eingesetzt und bei Bedarf wieder ausgetauscht werden.

Das beliebteste Multitool in verbessertem Design: Das WAVE PLUS. Der Edelstahlkorpus zeichnet das Tool seit jeher aus. Mit insgesamt 17 Werkzeugen ist jeder Leatherman-Fan für eine Vielzahl an Eventualitäten gewappnet. Die Zange ist und bleibt das Herzstück des Multitools. Neu ist, dass die zwei verschiedenen Drahtschneider, die am Fuße der Zange integriert sind, ausgewechselt werden können. Eine weitere praktische Besonderheit ist, dass die meisten Werkzeuge von außen, also im geschlossenen Zustand des Tools, schnell einsetzbar sind. Ob mit glatt geschliffenem Messer, dem mit Wellenschliff oder der Säge, der perfekte Schnitt ist garantiert. Besonders praktisch ist neben Dosenöffner, Feilen, Kapselheber und Abisolierklinge der Bithalter. So ist flexibel immer der richtige Bit zur Hand. Preis: 149,- EUR

Die Klassiker CHARGE und CHARGE TTi Die beiden werden nach dem Upgrade ebenfalls mit dem „PLUS“ im Produktnamen betitelt. Auch sie besitzen ab sofort auswechselbare, in die Zange integrierte Drahtschneider. Ein großer Vorteil, da derartige Verschleißteile nun ganz einfach ausgetauscht werden können und das Tool noch länger einsatzbereit ist. Mit 18 (CHARGE +) beziehungsweise 19 (CHARGE + TTi) Werkzeugen lassen diese beiden Multitools keine Wünsche von Heim-, Handwerkern oder Outdoor-Enthusiasten offen. Von Messer über Säge, Schere, Flaschen- und Dosenöffner bis hin zu einem großen und einem kleinen Bithalter sind alle wichtigen Werkzeuge vorhanden. Damit hält sowohl das CHARGE PLUS als auch das CHARGE PLUS TTi stets das richtige Tool bereit und verkörpert den Titel „Multitool“ im höchsten Maß. Preis: 199,- EUR Charge+; 249,- EUR CHARGE+ TTi

Alle Produktneuheiten sind im Marken-Onlinestore http://shop.leatherman.de/ erhältlich.