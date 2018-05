TRIFECTA 2018 – NOW OPEN FÜR LÄUFER

Hast du Speed für den Sprint? Stärke für den Super und Ausdauer für den Beast?

Ein Teil der TRIFECTA zu sein, ist nun noch außergewöhnlicher. Vom 3. – 4. November 2018, Spartan wird die erste TRIFECTA Weltmeisterschaft abhalten. Ort: Sparta, Griechenland. Registrierung ist jetzt für alle Racer geöffnet, die bis zum 31. Oktober 2018 ihre TRIFECTA abgeschlossen haben.

Lass dir diese Chance nicht ergehen, komm zum Ursprung und dem Ort wo alles begonnen hatte. Erlebe die Obstacles, inspiriert durch die Geschichte der Spartaner. Dieses Event ist ausschließlich für die ersten 3.000 TRIFECTA finisher zulässig. Limitierte Plätze vorhanden, die Registrierung schließt bei voller Anmeldezahl.

Open, Age Group und Elite TRIFECTA Racers erhalten Exklusiv, ein TRIFECTA World Championship finisher Award. Elite und Age Group Racers battlen sich um die TRIFECTA Ruhmeshalle. Athleten mit der schnellsten Zeit in der Kombination, über alle drei Distanzen, werden zu den Champions gekrönt und erhalten den Anteil, der dotierten USD$ 20.000 Preisgelder und entsprechende Auszeichnungen.

SPARTA: A DESTINATION ONLY TRIFECTA FINISHERS WILL EARN.

Zum ersten Mal werden TRIFECTA Finisher aus der ganzen Welt eingeladen nach Sparta zu kommen für die Trifecta World Championship. Dieses Rennen ist exklusiv für Mitglieder des begehrten TRIFECTA Tribes. Nur jene Spartaner, die es sich vorher durch eine Trifecta verdient haben, werden an der Startlinie stehen können und bei den Rennen die Statue von König Leonidas grüßen, vorbei am Grab von Menelaos laufen, durch die Gewässer von Eurotas laufen und Ruhm in der alten Heimat der Spartaner finden. Hast du den Speed für den Sprint, die Kraft für den Super und die Ausdauer für das Beast? Bist Du bereit für den Kampf mit den besten Allround- Spartanern der Welt im Kampf um die Krone der Trifecta World Championship?

Weitere Informationen :

UNSERE WURZELN SIND STARK. DEIN WILLE IST STÄRKER.

TRIFECTA Racer aller Level werden die einzigartigen Hindernisse und die besondere Atmosphäre dieses Events erleben können. Open, Age Group- und Elite-Athleten werden versuchen, eine TRIFECTA zu absolvieren, wie ihr sie noch nicht erlebt habt. Um eine einzigartige Sparta Trifecta World Championship Finisher Swag nach Hause zu bringen.

Die 3 Rennen der Elite- und Age-Group Starter, die um die TRIFECTA World Championship konkurrieren möchten, werden kombiniert und die Zeiten addiert, und die schnellste Gesamtzeit wird bestimmen, wer als Champion gekrönt wird. Das Beast-Rennen am Sonntag wird dann im „Jagdstart“ erfolgen- also gestaffelt nach den Zeiten des SPrint&Super des Vortages erfolgen.

Neben dem Titel werden die Athleten auch um Trophäen und ihren Anteil am Gesamtpreisgeld in Höhe von $20.000 kämpfen.

NUR MUT UND ENTSCHLOSSENHEIT WERDEN DICH NACH SPARTA BRINGEN.

Diese historische Veranstaltung ist exklusiv für Spartaner, die 2017 eine TRIFECTA abgeschlossen haben oder diese in 2018 (vor dem 31. Oktober) komplettiert haben. Es sind nur 3.000 Plätze verfügbar; Sobald diese Anzahl an Anmeldungen erreicht ist, werden die Tore zu Sparta geschlossen.

Bist du bereit, deinen Platz für die Trifecta-Weltmeisterschaft 2018 zu sichern? So geht’s:

2017 TRIFECTA-Finisher werden ab März 2018 per E-Mail benachrichtigt und erhalten ein Passwort, um den bevorzugten Zugang zur Registrierung zu erhalten

2018 Starter, die eine TRIFECTA absolvieren möchten, können ihren Platz ab April 2018 beanspruchen sobald sie eine Trifecta abgeschlossen haben.

Diese Veranstaltung steht unter der Schirmherrschaft der Stadt Sparta.

JETZT ANMELDEN

Quelle/Bildquelle: © Spartan Race, Inc./ SPCGE Sàrl , https://www.spartanrace.de/de