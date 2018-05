Essen Motor Show 2018

Die Vorfreude steigt: Vom 1. bis 9. Dezember (Preview Day: 30. November) öffnet in der Messe Essen die Essen Motor Show. Zur 51. Laufzeit des PS-Festivals ist der Umbau der Messe Essen zu einem der technisch modernsten Messegelände Deutschlands fast geschafft.

Europas führende Messe für sportliche Fahrzeuge PS-Festival Essen Motor Show startet mit neuem Geländeplan durch.

Neue Hallen verbessern die Bedingungen für Aussteller und Besucher. Die Vorfreude steigt: Vom 1. bis 9. Dezember (Preview Day: 30. November) öffnet in der Messe Essen die Essen Motor Show. Zur 51. Laufzeit des PS-Festivals ist der Umbau der Messe Essen zu einem der technisch modernsten Messegelände Deutschlands fast geschafft. Aussteller und Besucher profitieren von der neuen, klaren Hallennummerierung und neuen Klima-, Sanitär- und Beleuchtungsanlagen in den neu gebauten Hallenbereichen und modernisierten Bestandshallen.

Interessierte Aussteller erhalten noch bis zum 31. Mai einen attraktiven Frühbucherrabatt, der offizielle Anmeldeschluss ist am 15. Juni. Die Anmeldeunterlagen stehen online auf www.essen-motorshow.de. „Wir sind sehr zufrieden mit dem bisherigen Anmeldestand. Ausschlaggebend ist für viele Aussteller das Profil der Essen Motor Show, die ein PS-Festival mit Erlebniswert und keine klassische Automobil-Ausstellung ist. Ein weiterer Mehrwert sind die neuen Hallen, mit denen sich die Bedingungen für Aussteller und Besucher nochmals verbessern“, fasst Ralf Sawatzki, Projektleiter der Essen Motor Show, die positive Stimmung zusammen.

Sportliche Serienfahrzeuge in Halle 3; Tuning, Lifestyle und Zubehör in Halle 6 Mit den neuen Hallen verbessert sich auch die thematische Hallenaufteilung. Künftig gliedert sich die Essen Motor Show räumlich noch deutlicher in ihre vier Säulen: sportliche Serienfahrzeuge, Tuning, Motorsport und Classic Cars. Den Anfang machen die Hallen 1 und 2 mit klassischen Sammlerfahrzeugen im Classic & Prestige Salon. Federführend für die Classic Cars auf der Essen Motor Show ist die S.I.H.A. Halle 1A bildet wie im vergangenen Jahr die Bühne für die tuningXperience: Rund 150 private Tuner zeigen auf dem Szene-Highlight ihre veredelten Fahrzeuge – oft mit Teilen und Zubehör aus dem Angebot der Essen Motor Show. In Halle 3 stehen wie bisher die Hersteller sportlicher Serienfahrzeuge, Reifen und Fahrwerke im Scheinwerferlicht. Hier schlägt das Herz der Industrie, die in den vergangenen Jahren unter anderem mit Abarth, BMW, Citroën, Ford, Lada, Mercedes-Benz, Peugeot, Porsche, Renault, Shelby, Skoda und Volkswagen auf dem PS-Festival vertreten war. Außerdem zeigt der ADAC als ideeller Träger der Essen Motor Show großflächig seine Angebote und Rennserien. Außer Konkurrenz präsentiert die Messe Essen eine Sondershow mit rund 15 sportlichen Cabrios, die Lust auf die kommende Freiluft-Saison machen. Daneben zeigen mehrere ausgefallene Design Cars und Crazy Cars innovative und kuriose Wege abseits des automobilen Mainstreams.

Weitere Informationen und Tickets: www.essen-motorshow.de

Erleben und Testen in die Halle.

Film „Die neuen Hallen der EMS 2018“:

Quelle/Bildquelle: www.essen-motorshow.de