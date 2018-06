Das war der Hochkönigman 2018

Hochkönig. Österreichs Trailrunning-Event Nr. 1 lud vom 1.-3. Juni 2018 zum mittlerweile vierten Mal auf den Gipfel der Gefühle. Der Hochkönigman zeigte sich von seiner inzwischen gewohnt spektakulären Seite. Drei packende, brandneue Bewerbe, dazu die drei bekannten Trail-Klassiker und das deutlich aufgewertete Rahmenprogramm mit Expo-Area lockten mehr als 1.300 Läufer aus 30 Nationen in die Region Hochkönig – ein neuer Teilnehmerrekord!

Vom Wetter unbeeindruckt, ergaben sich abermals unwahrscheinlich spannende Rennen und neue Höchstleistungen, welche die Ausnahmestellung des Hochkönigman untermauerten.

Die Cross Warriors gaben den Startschuss

Noch vor der Eröffnungsfeier mit spektakulärer Feuershow, Akrobaten und Trommlern fand heuer der erste Bewerb statt. Hochkönig Cross Warrior ist der Hindernislauf der etwas anderen Art. Kletterzäune, Riesenreifen und zahlreiche andere Obstacles trieben den Fun-Faktor in die Höhe. Schadow Laura und Rüdiger Gordon krönten sich zu den ersten Sieger dieses packenden Contests, der definitiv Zukunft hat. Bereits um Mitternacht ging es an den längsten Wettbewerb des Hochkönigman. Auf dem Raidlight Endurance Trail wurden abermals die Staatsmeister im Endurance-Trailrunning auf 88 Kilometern (über 5.000 Höhenmeter!) gekürt. Die Sieger standen beinahe einen halben Tag später fest: Bei den Damen gewann Trimmel Martina mit einer bärenstarken Zeit von 13:58:21,5 Std, während sich Grasel Florian in 11:25:57,2 Std zum dritten Mal in Folge zum Herren-Sieger kürte.

Vier weitere spannende Contests

Neben dem Endurance Trail gehörte der Samstag vor allem den klassischen Trail-Distanzen. Nach 47 schweißtreibenden Kilometern durch das Hochkönigmassiv standen Lauterbach Christoph aus Deutschland in 4:32:42,6 Std sowie Clipet Anna aus Deutschland in 6:15:00,2 Std als B’jaks Marathon-Sieger fest. Den Salming Speed Trail für Fortgeschrittene eroberten Damen-Siegerin Stranska Adela, CZE (2:18:39,1 Std) sowie Herren-Gewinner Bernhard Tritscher aus Saalfelden (2:04:33,8 Std) am schnellsten.

Ergebnisliste:

https://my4.raceresult.com/75933/results?lang=de

https://www.hochkoenigman.run/de/

Hochkönig Tourismus GmbH. Am Gemeindeplatz 7. A-5761 Maria Alm. www.hochkoenig.at. live dabei in Ski amadé www.skiamade.com Find us on Facebook: www.facebook.com/hochkoenig.at

Auf der brandneuen Einsteigerstufe, dem JEEP by Pappas Easy Trail, blieb es die ganzen 9,3 km hindurch spannend. Am Ende gingen Hörl Daniela aus Maria Alm in 00:49:33,3 Std sowie Innerhofer Manuel aus dem Pinzgau in 00:32:42,6 Std als Sieger hervor. Der Schlusstag gehörte schließlich voll und ganz den Skyrunnern, die erstmals Teil des Hochkönigman waren. Bei der spektakulären Premiere, die zugleich als Qualifikationslauf für die WM 2018 in Schottland zählte, gewannen Weiß Mario (4:04:20,4 Std) aus Österreich und Forbes Seana aus Großbritannien (5:12:54,1 Std).

Neue Teilnehmerrekorde, spektakuläre Streckenerweiterungen und ein höchst abwechslungsreiches Rahmenprogramm, das Läufer und Publikum gleichermaßen begeisterte – der Hochkönigman 2018 war ohne Frage ein voller Erfolg und untermauerte ein weiteres Mal die Ausnahmestellung dieses hochklassigen Trailrunning-Events. Ein besonderer Dank gilt dem gesamten Helferteam sowie den Grundstückseigentümern ohne die ein Trailrunningfestival in diesem Ausmaße nicht möglich wäre. Und 2019? Da geht es natürlich in die fünfte Runde!

Quelle/Bildquelle: Hochkönig Tourismus GmbH; Tourismusverband Maria Alm; Sportograf GmbH & Co KG