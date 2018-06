WIND RIVER – Ab 8. Juni auf DVD, Blu-ray und on Demand | Gewinnspiel

WIND RIVER –

Ab 8. Juni auf DVD, Blu-ray und on Demand erhältlich

Ab 8. Juni ist WIND RIVER ist der packende und spannende Thriller mit Jeremy Renner und Elizabeth Olsen in den Hauptrollen, auf DVD, Blu-ray und on Demand erhältlich. Gemeinsam versuchen Jeremy Renner und Elizabeth Olsen den Tod einer jungen Frau aufzuklären, die in der Wildnis eines Indianer Reservats gefunden wurde.

Filminhalt:

In der schroffen Wildnis des Indianer-Reservats „Wind River“ findet US Wildlife Agent Cory Lambert die Leiche eines missbrauchten jungen Mädchens. Der Mord erinnert ihn an den Tod seiner eigenen Tochter. Zur Untersuchung des Falls schickt das FBI die frisch aus der Ausbildung kommende Agentin Jane Banner. Doch diese ist nicht auf die raue Witterung des vorherrschenden Winters und die damit einhergehende Isolation vorbereitet und engagiert Lambert als Fährtensucher und Führer, der ihr bei den Ermittlungen helfen soll. Gemeinsam dringen sie tief in eine Gegend vor, die von latenter Gewalt und den Elementen geprägt ist. Während Jane gezwungen ist, sich von dem im Rahmen ihrer Ausbildung Gelernten zu lösen und mehr auf ihre Instinkte zu vertrauen, wird Cory mit lange verdrängten Emotionen konfrontiert, als sich ihm die Möglichkeit bietet, nicht nur diesen Mord, sondern auch das Verschwinden seiner Tochter aufzuklären…

